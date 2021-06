Aubrey Trail, tueur de la secte sexuelle de Tinder condamné à mort pour le meurtre et le démembrement de Sydney Loofe

Le tueur CONDAMNÉ Aubrey Trail a été condamné à mort mercredi après qu’un jury l’a reconnu coupable d’avoir attiré une femme de 24 ans de Tinder à sa mort.

Un panel de trois juges du tribunal de district du comté de Saline au Nebraska a condamné Trail, 54 ans, à mort après avoir été reconnu coupable du meurtre de Sydney Loofe en 2017, où il a découpé son corps et laissé ses restes dans un sac poubelle.

Aubrey Trail a été condamné à mort pour le meurtre de Sydney Loofe Crédit : AP

Trail a démembré le corps de Loofe en 14 parties et les a jetés dans des sacs poubelles sur une route désolée du Nebraska Crédit : Facebook

Trail n’a pas réussi à s’excuser auprès de la famille de Loofe lors de sa condamnation.

« Je ne dirai pas que je suis désolé, car ce serait une insulte pour vous après ce que je vous ai fait subir », a-t-il déclaré. « Et je ne demanderai pas pardon, car je ne crois pas qu’une telle chose existe. »

« J’ai fait des choses terribles dans ma vie, mais c’est la seule chose que j’ai jamais faite et dont je regrette vraiment », a-t-il poursuivi, ajoutant qu’il n’avait pas planifié le meurtre.

« Pour être tout à fait franc et sans manquer de respect envers le tribunal, je me moque bien de ce que vous me faites ici aujourd’hui », a-t-il déclaré.

Trail ne s’est pas excusé auprès de la famille de Loofe Crédit : KETV7

Trail avait peur que Loofe parle aux gens de son mode de vie sexuel en groupe Crédit : AP : Presse associée

« Sydney n’a fait que menacer d’exposer mon style de vie et je l’ai tuée pour cela », a déclaré Trail à propos de ses intentions derrière le meurtre de Loofe.

Trail a utilisé le mot « style de vie » pour désigner son style de vie « culte de la sorcellerie » de sexe en groupe et de fraude.

Trail et sa petite amie, Bailey Boswell, 26 ans, ont été reconnus coupables du meurtre de Loofe en 2017 lorsque Boswell a attiré Loofe en utilisant l’application de rencontres Tinder.

Avant sa condamnation, Trail avait soutenu que Loofe était morte d’asphyxie érotique lors de relations sexuelles brutales et avait admis l’avoir étranglée avec un cordon électrique.

Il a dit qu’il avait attaché Loofe et l’avait tuée parce qu’elle « avait paniqué » quand il lui avait parlé de son mode de vie.

Ce mode de vie incluait la fraude contre les antiquaires et les relations sexuelles en groupe avec Boswell et d’autres femmes.

En prononçant la peine de Trail, la juge du tribunal de district Vicky Johnson a déclaré que Trail avait fait preuve d’une dépravation exceptionnelle dans le meurtre de Loofe, qui est l’une des circonstances requises pour la peine de mort.

Bailey Boswell a également été reconnu coupable de meurtre au premier degré après avoir attiré Loofe Crédit : BUREAU DU SHÉRIF DU COMTÉ DE TANEY

Johnson a également refusé de croire que le meurtre de Loofe était une impulsion du moment, comme le soutient Trail.

Les procureurs ont déclaré que Trail et Boswell avaient acheté des outils pour démembrer et éliminer le corps de Loofe dans des sacs poubelles trouvés sur le côté d’une route désolée du Nebraska.

Johnson a même souligné un témoignage disant que Trail aimait se vanter du meurtre et plaisanter en disant qu’il buvait le sang de Loofe.

Pour établir une dépravation exceptionnelle, Johnson a déclaré que Loofe avait été « inutilement » démembré pour les désirs de Trail, les mutilations inutiles étant l’un des facteurs considérés pour établir la dépravation.

À la suite de la condamnation de Trail et de ses commentaires, les avocats de Trail ont déclaré qu’ils attendaient le résultat mais pas ses remarques.

« Lorsque vous obtenez un gars qui se tranche la gorge devant un jury et que vous n’obtenez toujours pas d’annulation de procès, vous avez une idée de la façon dont ces choses vont se passer », a déclaré Ben Murray.

Murray a fait référence à un incident de 2019 où Trail a crié devant le tribunal « Bailey est innocent et je vous maudis tous » avant de tenter de se trancher la gorge.

« Après l’incident avec le rasoir, je pense que cette affaire était terminée », a déclaré l’autre avocat de Trail, Joe Murray.