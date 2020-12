Aubrey Plaza partage le diagnostic de coronavirus de quelqu’un d’autre.

Le jeudi 3 décembre épisode de The Late Show avec Stephen Colbert, le Parcs et loisirs alun a accidentellement partagé qu’elle La saison la plus heureuse co-star Kristen Stewart peut avoir eu un coronavirus alors qu’ils tournaient le film de vacances révolutionnaire de Hulu à Pittsburgh, en Pennsylvanie.

L’actrice de 36 ans a déclaré à l’hôte Stephen Colbert ils avaient tourné « juste avant COVID, en fait. Comme COVID était sur notre plateau. Kristen est tombée malade. Nous ne savions pas. »

De son côté, Stephen était sous le choc. «Sommes-nous en train de faire les dernières nouvelles?» il a dit. « Est-ce que les gens savent que Kirsten Stewart est tombée malade? »

Réalisant son erreur, elle s’est rapidement excusée pour le partage excessif. «Beaucoup de gens sont tombés malades», a-t-elle expliqué. « Je pense que c’était la dernière semaine de février, alors les gens commençaient – c’était comme cette zone où les gens commençaient à parler de coronavirus mais les gens en riaient un peu. Personne ne comprenait à quel point c’était grave. Mais je pense que beaucoup des personnes sur notre plateau sont tombées malades. Je ne l’ai pas fait, Dieu merci. «