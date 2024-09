Aubrey Plaza plaisante en disant que Patti LuPone l’a « presque tuée » quand elle était malade

Agatha tout au long L’actrice Aubrey Plaza a vécu brièvement avec sa co-vedette de Marvel, Patti LuPone, et a survécu pour raconter l’histoire.

Dans un récit hilarant sur un épisode récent de Tard dans la nuit avec Seth MeyersPlaza a raconté son temps avec le lauréat de plusieurs prix Tony, avec qui elle est devenue « rapidement amie » et qui l’a encouragée à sortir voir une pièce de théâtre (ce qu’elle n’avait jamais fait auparavant) quand les deux étaient colocataires.

Et à ce moment-là, elle l’a « presque tuée » avec une dose de Benadryl.

Alors que les deux hommes vivaient ensemble pendant des mois, Plaza a déclaré qu’elle était tombée « vraiment malade », ce qui a amené LuPone à suggérer qu’elle devrait voir son « infirmière spéciale », nommée Joe. Même si LuPone assistait à un gala ce soir-là (ce qui, selon Meyers, était en fait un substitut à un alibi), l’infirmière venait vers 22h30 et la connectait à une intraveineuse fournissant des nutriments.

Lorsque Joe a demandé si Plaza voulait également recevoir une dose de ce que LuPone utilise pour l’aider à dormir, le Mégalopole L’actrice a accepté, ce à quoi l’infirmière a accepté avec hésitation. Plaza s’est rendu compte au moment où le tir était administré qu’il s’agissait de Benadryl – le truc le plus fort aussi.

«C’était comme un tranquillisant pour chevaux pour moi. Et elle est entrée alors que j’étais juste au milieu d’un tranquillisant et que je ne pouvais pas parler », se souvient-elle, marmonnant et bougeant la bouche pour le démontrer. Pour ajouter à la scène chaotique, LuPone vêtue de diamants s’est précipitée pour préparer à Plaza un muffin anglais au beurre de cacahuète, qu’elle a ensuite mis dans sa bouche.

Après qu’elle soit descendue et que l’infirmière soit partie, Plaza a demandé à LuPone pourquoi ce scénario s’était produit. « Et elle a dit : ‘Ça arrive parce que tu es sur scène maintenant et que tu as besoin de t’endurcir.’ Et c’est pourquoi cela se produit », a-t-elle déclaré, imitant la grande voix caractéristique de LuPone. « Et j’ai tout compris d’Hollywood à ce moment-là. »

Plus tôt dans la vidéo, Plaza a également partagé que LuPone l’avait aidée à l’habiller et à lui préparer de la soupe. Elle a déclaré : « Chaque matin, je sortais et il y avait un morceau différent de viande crue décongelée sur le comptoir… Et puis une fois, je suis sortie et elle était en train de découper une dinde. [not during Thanksgiving and in her underwear] et elle a dit : » Poupée, je dois quitter la ville pour quelques concerts, mais je vais découper cette dinde et la mettre au réfrigérateur, et je veux que tu en fasses des sandwichs tous les jours. » Des sandwichs, avec cette dinde. Et je me disais : « Tout ce que tu veux. »