Aubrey Plaza joue le rôle d’une adolescente d’âge moyen : NPR

basculer la légende Marni Grossman/Amazon MGM Studios

Elliott (Maisy Stella), 18 ans, est immédiatement reconnaissable pour quiconque a déjà été une adolescente d’une petite ville. Elle est à quelques semaines de quitter son environnement d’enfance calme et trop familier pour l’excitation et la promesse de l’université dans « la ville » – Toronto, dans ce cas-ci – et a déjà un pied dehors. Passer du temps avec ses parents et ses petits frères passe bien sûr au second plan, au profit de passer du temps avec ses meilleurs amis autour des lacs Muskoka dans son vieux bateau à moteur miteux et de rencontrer enfin son béguin de longue date.

Qu’est-ce qui différencie le film sournoisement touchant et au titre bizarre de Megan Park Mon vieux cul Le film se distingue des autres films sur l’été dernier, avant l’âge adulte, par son concept de trip hallucinogène qui se révèle littéralement existentiel. Pour son anniversaire, Elliott et ses amies Ro (Kerrice Brooks) et Ruthie (Maddie Ziegler) campent dans les bois et consomment des champignons. L’expérience d’Elliott évoque son moi de 39 ans, joué par la toujours fascinante Aubrey Plaza.

Le jeune Elliott a beaucoup de questions à poser à son aîné, et lui adresse quelques critiques acerbes. Ce dernier est heureux de lui transmettre sa sagesse et ses conseils, jusqu’à un certain point. Ne considérez pas le temps passé avec votre famille comme acquis. Portez votre appareil de contention. Oh, et aussi : Évitez toute personne nommée Chad.

Presque immédiatement, Elliott rencontre un garçon dégingandé du même âge que lui, prénommé Chad (Percy Hynes White) ; il a pris un job d’été dans la ferme de canneberges de ses parents. Jusqu’à présent, elle n’avait été intéressée que par les femmes. Mais elle est attirée par lui malgré tout, en partie parce que n’importe quelle adolescente obstinée serait obligée de se rebeller contre l’avertissement vague et frustrant d’Elliott plus âgé, et aussi parce que Chad est charmant sans effort et presque trop parfait à tous points de vue. Elle essaie de le repousser, mais les deux entrent en collision, l’expérience bouleversant tout ce qu’Elliott pensait savoir sur elle-même et sa sexualité.

basculer la légende Avec l’aimable autorisation de Prime/Amazon MGM Studios

Il existe un éventail de directions dans lesquelles un cinéaste pourrait aller avec une telle invite, et Park et son casting bien assemblé créent finalement une histoire de passage à l’âge adulte qui est particulièrement satisfaisante et résonnante, un peu comme celle de Greta Gerwig. Coccinelleavec une pincée de La Quatrième Dimension jeté dedans. Ce n’est pas un psychédélique, ouah ouah ce genre de film ne se limite pas aux effets spéciaux produits par CGI pour transmettre des événements magiques ou surnaturels.

Ce qui se rapproche le plus de la fantaisie est un numéro musical bref et ludique rappelant l’obsession d’enfance d’Elliott pour une certaine pop star canadienne. Mon vieux cul est fermement ancré dans une sorte de réalité alternative ordinaire où, pour des raisons heureusement jamais expliquées, un jeune adulte pourrait avoir la chance de parler directement à son moi « d’âge moyen ». (Remarque : qualifier une personne de 39 ans d’« âge moyen », comme le fait le jeune Elliott, peut sembler être une pique – et c’est le cas – mais techniquement, elle n’a pas tort. ) Hollywood a réduit le thème du multivers à néant, mais voici la preuve qu’une tournure intelligente et rafraîchissante peut encore être trouvée.

L’absence de traditions mystiques laisse une place importante à la construction de personnages et d’un monde riche dans un package bien rangé de 90 minutes. Elliott, interprétée par Stella, bouge, pense et s’exprime comme une vraie adolescente de la génération Z : excitée, un peu effrontée (presciente, étant donné l’époque actuelle ), et un peu égocentrique, tout en étant confiante, franche et curieuse d’un monde plus vaste qu’elle n’a pas encore découvert. Elliott plus âgée a moins de temps à l’écran et a la tâche sans doute plus délicate d’émaner une sagesse durement acquise en faisant réellement l’expérience de ce monde plus vaste, tout en semblant toujours profondément connectée à la jeune fille optimiste de 18 ans qu’elle était autrefois. Plaza y parvient en exploitant son talent naturel pour transmettre le malaise sans être ennuyeuse et en abordant son côté du personnage avec esprit et compassion.

En fin de compte, les deux parties s’additionnent pour former un tout qui capture à merveille les essences duales : la jeunesse et l’inexpérience, l’âge et la méfiance. Park aborde les questions éternelles de l’identité et, plus profondément, se demande si le recul est vraiment 20/20, ou quelque chose de moins clairement défini. Il y a des facettes à apprécier à chaque étape de la vie ; le défi consiste à les reconnaître en temps réel.