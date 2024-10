Aubrey Plaza expose ses règles pour jouer « Ne portez jamais de sous-vêtements »

To say Aubrey Plaza is an experienced actress is an understatement. She has more than 90 acting credits to her name. So it would make sense that she would have some words of wisdom to pass along about acting.

During a recent interview with Entertainment Weekly she passed some of that knowledge along while laying out a few rules she follows while filming. According to the 40-year-old actress, you shouldn’t ever wear underwear, even though it doesn’t always work out.

Plaza avait du mal à s’installer confortablement dans son fauteuil pour l’entretien parce que ses fesses étaient « en feu ». Pourquoi serait-ce le cas ? Il s’est avéré qu’elle ne portait aucun sous-vêtement.

Les tirs de fesses occasionnels sont apparemment l’un des inconvénients du fait de ne pas porter de sous-vêtements. Elle a dit : « J’aurais peut-être dû porter des sous-vêtements, mais je ne le fais jamais. Et puis je me fais baiser. »

Cependant, rouler en commando n’est pas que négatif. Plaza a révélé qu’il était bénéfique de filmer et que laisser ses sous-vêtements à la maison établissait ses règles pour jouer.

Aubrey Plaza transmet quelques précieux conseils pour réussir sa carrière d’acteur

Plaza mange peu de repas, laisse son téléphone dans la caravane et s’assure qu’elle n’a pas besoin de faire pipi avant d’aller sur le plateau. Si vous ne superposez pas de choses inutiles comme des sous-vêtements, vous pouvez accélérer le processus. Le temps, c’est de l’argent dans la vie et sur le plateau.

« J’ai l’impression que jouer, c’est avant tout, vous devez avoir votre corps dans cet état étrangement malléable. Ne jamais avoir à faire pipi quand vous faites une scène. Même si vous vous dites un peu : « Peut-être que je dois faire pipi », sortez tout simplement », a-t-elle déclaré.

« Évacuez simplement les liquides. Soyez comme un récipient vide. Et si vous ne portez pas de sous-vêtements, ils peuvent sortir plus rapidement. Ne portez jamais de sous-vêtements de votre vie. »

C’est le genre de conseils pour réussir dans le métier d’acteur que vous n’apprendrez pas en vous inscrivant à un cours dispensé par un acteur raté. Aubrey Plaza compte près de deux décennies d’activité. Si elle dit pas de sous-vêtements, écoutez.