Aubrey Plaza dénonce la blague controversée de Porto Rico lors du rassemblement Trump

Aubrey Plaza a pris un moment lors de la cérémonie des WSJ Magazine Innovator Awards mardi soir pour critiquer la blague du comédien Tony Hinchcliffe sur « l’île flottante d’ordures » à propos de Porto Rico lors d’un rassemblement de Donald Trump.

« Je voulais juste répondre très rapidement à la blague raciste qui a été faite lors du rassemblement Trump à propos de Porto Rico, d’où est originaire la plupart de ma famille », a déclaré Plaza sur scène lors des Innovator Awards à New York. « Heureusement, ma douce abuelita n’était pas là pour entendre cette remarque dégoûtante. »

Plaza a poursuivi: « Mais si elle était en vie aujourd’hui, je pense qu’elle dirait: ‘Tony Hinchcliffe, va te faire foutre.’ Et oui, le Wall Street Journal peut me citer à ce sujet. »

Aubrey Plaza dénonce la blague controversée du comédien Tony Hinchcliffe sur Porto Rico. « Heureusement, ma douce Abuelita n’était pas là pour entendre cette remarque dégoûtante. Mais si elle était en vie aujourd’hui, je pense qu’elle dirait : ‘Tony Hinchcliffe, va te faire foutre.' » https://t.co/ucQopAR2ON pic.twitter.com/zTJIQdGQKe – Variété (@Variété) 30 octobre 2024

Plaza était présente à l’événement du WSJ Magazine pour présenter la basketteuse A’ja Wilson comme l’une des lauréates de 2024.

La star d’« Agatha All Along » est l’une des dernières personnalités du divertissement à répondre à Hinchcliffe après avoir décrit Porto Rico comme « une île flottante d’ordures au milieu de l’océan » lors du rassemblement de Trump dimanche soir au Madison Square Garden de New York.

Luis Fonsi, le chanteur portoricain qui a connu un succès mondial en 2017 avec « Despacito », a écrit dimanche sur sa story Instagram : « Nous ne sommes pas d’accord avec cette haine constante. Il est très clair que ces gens n’ont aucun respect pour nous et pourtant ils veulent notre vote. J’ai volontairement écrit ceci en anglais parce que oui, nous sommes aussi américains.

Bad Bunny, Jennifer Lopez et Ricky Martin, quant à eux, ont soutenu la candidate démocrate à la présidentielle Kamala Harris en partageant son matériel de campagne ciblant les électeurs de Porto Rico.