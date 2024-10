Aubrey Plaza a parlé de la scène de sexe « cauchemardesque » dans un film sur la liste Letterboxd des films avec du sexe « réel » – Film

Aubrey Plaza a parlé un jour d’un « cauchemar » qu’elle a fait lors du tournage d’un de ses films précédents.

Vous la connaissez probablement pour… toutes sortes de choses, mais si c’est quelque chose en particulier, ce sera probablement Parcs et loisirs.

Elle a aussi participé à plein d’autres trucs, comme Le Lotus Blanc, et plus récemment, Agatha tout au longmais il y a environ 11 ans, elle est apparue dans un film comique La liste des choses à fairequi contenait la première scène de sexe qu’elle avait jouée.

S’adressant au New York Times à propos du film, elle dit: « C’était un cauchemar.

« Je me suis dit : ‘C’est le travail d’acteur le plus étrange que j’ai jamais eu dans ma vie’. »

Bien entendu, puisque La liste des choses à faire sorti en 2013, il est probablement plus sûr de dire que c’était le « travail d’actrice le plus étrange » qu’elle ait jamais eu dans sa vie jusqu’à présent.

Jouer la comédie peut être un travail un peu bizarre quand on y pense. (Jon Kopaloff/FilmMagic)

Le film la faisait jouer Brandy, diplômée du secondaire, qui envisage de coucher avec son béguin Rusty (Scott Porter) d’ici la fin de l’été.

De nombreux détournements assurent, et ailleurs dans La liste des choses à faireil y a une scène où le personnage de Plaza se fait plaisir et cette partie du film n’est en réalité pas simulée.

Elle a dit à Conan O’Brien que dans sa tête, elle « imaginait une scène agréable » dans laquelle on verrait simplement sa main quitter le cadre et laisser l’imagination du public prendre le dessus là où l’écran s’était arrêté.

Cependant, elle a déclaré que lorsqu’elle est arrivée sur le plateau, la caméra était montée au plafond et qu’elle avait en fait dû effleurer le haricot pendant qu’elle était filmée.

« C’est ce que je pensais faire, mais quand je suis arrivé, la caméra était fixée au plafond, j’étais en sous-vêtements et un t-shirt Clinton, et il y avait un groupe de vieillards qui fumaient, vous savez, les gars de l’équipage », a raconté Plaza.

Dans cette autre partie du film, elle le fait pour de vrai, et elle s’attendait à ce que la caméra coupe astucieusement. (CBS Films)

« Et puis je suis allé me ​​toucher. Je pensais que je faisais une chose et quand je suis arrivé, c’était une toute autre chose, c’était une photo de tout le corps.

« Et j’ai demandé au réalisateur : ‘Que dois-je faire ?’ Et elle a dit : ‘Masturbez-vous, comme c’est dit dans le scénario’. »

Plaza a déclaré avec le recul que cette scène était « un peu la plus angoissante » à filmer.

La réalisatrice du film, Maggie Carey, a déclaré plus tard que Plaza était « si courageux » pour aborder les scènes du film.

Elle a déclaré à Screen Slam : « Et elle n’a eu aucun problème à se mettre dans ces situations très embarrassantes. Mais, vous savez, c’est joué pour la comédie et elle a juste réussi.

« C’était tellement amusant de travailler avec elle, ouais, elle est très, euh, courageuse. »