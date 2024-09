Aubrey Plaza a été brièvement paralysé, incapable de parler à la suite d’un accident vasculaire cérébral inexpliqué à l’âge de 20 ans

Aubrey Plaza se souvient du moment « sauvage » où elle a été brièvement paralysée et incapable de parler à la suite d’un accident vasculaire cérébral soudain à l’âge de 20 ans.

« La chose la plus folle à ce sujet – et en quelque sorte la chose la plus cool à ce sujet – c’est que cela s’est produit au milieu d’une phrase », a déclaré l’actrice, aujourd’hui âgée de 40 ans, mercredi sur « The Howard Stern Show » de SiriusXM. par Delaware Online.

Plaza a expliqué qu’elle avait pris un train pour Astoria, dans le Queens, à New York, pour un déjeuner avec ses amis lorsque l’accident vasculaire cérébral inexpliqué s’est produit.

Aubrey Plaza, vu ici, a parlé d'un accident vasculaire cérébral à l'âge de 20 ans lors de l'émission « The Howard Stern Show » de SiriusXM mercredi.

« La chose la plus folle à ce sujet – et en quelque sorte la chose la plus cool à ce sujet – c’est que cela s’est produit au milieu d’une phrase », a expliqué la star de « White Lotus ». TheImageDirect.com

« Je suis entrée dans leur appartement, je n’avais même pas enlevé ma veste, et c’est arrivé comme ça », a-t-elle déclaré.

L’actrice de « Agatha All Along » a expliqué qu’elle était complètement paralysée, mais seulement pendant une minute environ.

« J’ai perdu mes capacités motrices pendant une courte période. Le plus étrange, c’est que j’ai oublié comment parler », a-t-elle expliqué.

À l’époque, elle déjeunait avec des amis à New York. Date limite via Getty Images

« Je suis entré dans leur appartement, je n’avais même pas enlevé ma veste, et c’est arrivé comme ça », a déclaré Plaza. Getty Images pour Disney

La star de « White Lotus », connue pour son humour sarcastique, s’est souvenue que ses amis pensaient qu’elle leur faisait une farce. pendant le segment « Fresh Air » de NPR en 2017.

« Mais après quelques minutes, vous savez, ils n’arrêtaient pas de dire : « Voulez-vous qu’on appelle une ambulance ? » », a-t-elle expliqué.

« Et j’étais suffisamment conscient pour secouer la tête en signe d’approbation. Et je n’arrêtais pas de secouer la tête en signe d’approbation parce que je savais que quelque chose n’allait vraiment pas. Mais je ne savais pas ce que c’était et je ne pouvais pas parler. »

« C’est à ce moment-là que j’ai été paralysée, mais seulement pendant une minute ou quelque chose comme ça », a-t-elle ajouté. Getty Images

Plaza a affirmé avoir subi une perte de ses capacités motrices. Getty Images pour MTV

Finalement, les ambulanciers sont arrivés et n’ont pas cru que Plaza n’avait pris aucune drogue illicite, car ils pensaient qu’elle était trop jeune pour avoir un accident vasculaire cérébral.

« Je n’avais pas vraiment mis grand-chose dans mon corps ce jour-là… à part un contraceptif », a-t-elle poursuivi.

L’ancienne élève de « Parks and Recreation » a ensuite été emmenée dans un hôpital local où elle a dû attendre aux urgences pendant deux heures.

« Le plus bizarre, c’est que j’ai oublié comment parler », a-t-elle déclaré. Instagram/@plazadeaubrey

À l’époque, l’actrice fréquentait l’université de New York. Netlfix

« J’avais l’air en bonne santé, mais je ne pouvais pas parler et j’étais confuse. Je ne pouvais pas non plus écrire », a-t-elle ajouté, expliquant que le médecin avait plus tard déterminé qu’elle avait eu un AVC après l’avoir examinée.

Plaza a passé quelques nuits dans l’unité des accidents vasculaires cérébraux avant d’être transférée dans son État natal, le Delaware, pour être proche de sa famille.

Elle a suivi des séances de thérapie cognitive pendant quelques semaines avant de retourner à New York pour les cours d’automne à l’Université de New York.