Aubrey O’Day mécontente de l’accord sur les droits de publication de Diddy

« Tout va bien maintenant », s’est exclamé le cadre vétéran à propos de sa relation avec Ma$e. « Vous savez, nous sommes frères et les frères se battent. Je l’aime et c’est tout.

Aubrey O’Day expose les conditions liées au retour des droits de publication de Diddy pour les artistes Bad Boy

Pendant de très nombreuses années, des artistes comme Biggie, Ma$e, The LOX et bien d’autres se sont battus tout au long du processus pour récupérer leurs droits. Aubrey O’Day de Dannity Kane fait également partie de ces artistes. Elle a parlé d’un prétendu contrat qu’elle aurait reçu récemment concernant sa publication.

Aubrey faisait partie de Danity Kane de la série télévisée à succès Faire le groupe. Lors de sa récente interview sur le Seulement Stans podcast, O’Day a détaillé l’accord reçu par certains de ses artistes.

Elle a commencé la conversation en décrivant la situation comme étant douce-amère pour elle. En vieillissant, elle a appris à se débarrasser de nombreux traumatismes. Malgré leur histoire, elle essaie de se souvenir des beaux moments qu’elle a vécus avec Diddy.

« Il est la première personne à me donner une tribune et à montrer mon talent au monde. C’était à 17 ans, j’en ai 39 maintenant. J’ai du mal à parler de lui. Avant, ce n’était pas bon, maintenant je ressens des moments d’amour pour les moments où nous étions ensemble. Cependant, cette bannière avec laquelle il s’est peint tout le week-end, sur laquelle il rembourse tous les artistes de Bad Boy… euh, je veux juste vous présenter les faits, d’accord ?!

O’Day poursuit en révélant que l’accord qui lui a été proposé il y a quelques mois ne lui permettrait que de voir l’argent reçu après l’achat de son catalogue par Sony.

« Donc en streaming depuis quelques années », a-t-elle expliqué. « C’est environ 800 à 900 dollars. » Elle a ajouté qu’elle avait immédiatement envoyé un message aux autres filles de son groupe et leur avait dit de ne pas signer l’accord.

Elle a poursuivi : « Je dois le libérer pour toute réclamation, acte répréhensible ou action antérieur à la date de libération », a-t-elle décrit. « Je dois signer un NDA selon lequel je ne dénigrerai jamais la musique de Puff, Bad Boy, Janice Combs ou Justin Combs, ni EMI, ni Sony en public. »

Le récent projet de Diddy, L’album d’amour : hors de la grille, abandonné vendredi (15 septembre). Il comprenait des fonctionnalités de Mary J. Blige, Jazmine Sullivan, The Dream, Justin Bieber, Ty Dolla $ign, HER, Summer Walker, Burna Boy, l’artiste de Love Records Jozzy, et plus encore.

