Aubrey O’Day, le personnage de Danity Kane, se sent conforté par l’arrestation de Diddy

Aubrey O’Day, la leader du groupe de filles Danity Kane, aujourd’hui disparu, de Sean « Diddy » Combs, dit se sentir justifiée après que le magnat du hip-hop en difficulté a été arrêté et inculpé cette semaine pour suspicion de trafic sexuel, de racket et plus encore.

O’Day, 40 ans, s’est rendu sur les réseaux sociaux lundi après l’arrestation de Combs à New York, tweeter« Le but de Justice est de mettre un terme à cette histoire et de nous donner l’espace nécessaire pour écrire un nouveau chapitre. Les femmes n’ont jamais cette chance. Je me sens valorisée. Aujourd’hui, c’est une victoire pour les femmes du monde entier, pas seulement pour moi. »

Les choses changent enfin. — Aubrey O’Day (@AubreyODay) 17 septembre 2024

Alors que le débat sur son histoire difficile avec Combs s’enflammait sur X, le journaliste Yashar Ali tweeté: « Depuis des années, @AubreyODay essaie d’attirer l’attention sur la nature abusive de Diddy et d’avertir les gens qu’il est dangereux. Depuis des années. En échange de son courage, elle a été harcelée, terrorisée et menacée. »

Le chanteur a répondu Mardi : « Il m’a fait pire que ça. »

La chanteuse de « Damaged » et de « Show Stopper » a été révélée grâce à la série de télé-réalité « Making the Band 3 » de MTV et Combs en 2005. Alors que Danity Kane a connu un succès phénoménal, O’Day a quitté le groupe en 2008. En 2022, elle a révélé sur le « Appelle-la papa » podcast selon lequel elle avait été renvoyée parce qu’elle « n’était pas prête à faire ce qu’on attendait d’elle ».

« Pas en termes de talent, mais dans d’autres domaines. À la toute fin, [Combs] m’a viré », dit-elle dit Le groupe, qui est entré dans l’histoire en étant le premier groupe de filles à avoir ses deux premiers albums à la première place, a continué brièvement en trio après le départ d’O’Day et de Wanita « D. Woods » Woodgett, puis a rompu en 2009. Danity Kane s’est réuni plus tard en quatuor sans la participation de Diddy, mais s’est finalement séparé en 2014 au milieu de luttes intestines entre O’Day et Dawn Richard, cette dernière étant la seule artiste à rester signée sur le label Bad Boy de Combs.

La semaine dernière, Richard a porté plainte contre Diddy, accusant le cofondateur de Bad Boy Entertainment d’agression sexuelle, de harcèlement et de traitement inhumain, de l’avoir emprisonnée à tort et de l’avoir forcée à rester dans ses différentes résidences, la privant ainsi que ses camarades de groupe de besoins fondamentaux tels qu’une nourriture et un sommeil adéquats. Richard a également affirmé qu’elle avait vu Combs battre son ex-petite amie Casandra « Cassie » Ventura, dont le procès retentissant de novembre a ouvert les vannes des problèmes juridiques pour le magnat du hip-hop en difficulté, y compris plusieurs poursuites pour agression sexuelle.

Après l’inculpation fédérale de mardi de Diddy, alias Puff Daddy, Puff et P. Diddy, O’Day a déclaré TMZ qu’elle n’aurait jamais pensé « voir ce jour ».

« Nous avons tous enterré cela en nous pour pouvoir continuer à avancer. Et pas seulement moi, mais aussi des victimes que vous ne connaissez même pas encore. Nous sommes tous en train de comprendre ce que ce type de justification peut réellement représenter maintenant. Chaque conversation que j’ai eue avec des victimes hier soir a été plus qu’émouvante à tous les niveaux », a-t-elle déclaré.

L’ancienne actrice de « Celebrity Apprentice » et mannequin Playboy, qui a également fait la une des journaux pour son liaison présumée avec Donald Trump Jr. et sa relation « toxique » avec la star de « Jersey Shore » Pauly D, a déclaré dans cette interview podcast de 2022 que « lorsque vous êtes dans le monde de Puff, tout tourne autour de Puff ». O’Day a précédemment accusé Combs d’avoir essayé de « Achetez son silence » avec un contrat d’éditionalléguant qu’il utilisait cet accord pour l’empêcher de parler des abus présumés.

Dans l’acte d’accusation dévoilé mardi, les procureurs accusent Combs – qui fait l’objet d’une vaste enquête fédérale sur des allégations de trafic sexuel depuis au moins le début de l’année – d’avoir été le fer de lance d’une entreprise criminelle qui s’en prenait aux femmes, les asphyxiait avec de la drogue et les forçait à participer à des spectacles sexuels connus sous le nom de « freak offs ». Ils ont accusé l’homme de 54 ans de trafic sexuel, de racket et de transport pour se livrer à la prostitution. Il a nié les accusations et a plaidé non coupable lors de sa mise en accusation mardi dans un palais de justice de New York, où un juge a refusé de lui accorder une libération sous caution.

« M. Combs est un combattant. Il va se battre jusqu’au bout. Il est innocent », a déclaré son avocat Marc Agnifilo. « Il est venu à New York pour prouver son innocence. Il n’a pas peur, il n’a pas peur des accusations. Rien de ce que le gouvernement a dit dans sa présentation d’aujourd’hui ne change l’opinion de qui que ce soit. »

Agnifilo a également déclaré mardi que Ventura avait poursuivi Combs en justice à la fin de l’année dernière après qu’une discussion avec l’avocat de Combs au sujet du magnat payant 30 millions de dollars pour les droits de son livre ne se soit pas bien passée.

Les journalistes du Times, Richard Winton et Hannah Fry, ont contribué à ce reportage.