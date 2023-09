Aubrey des Cowboys revient sur son parcours du Toronto FC à la NFL

Brandon Aubrey a connu un bon départ jusqu’à présent pour les Cowboys de Dallas, un cheminement de carrière auquel il ne s’attendait pas il y a quelques années alors qu’il était au Toronto FC. (Photo de Cooper Neill/Getty Images)

FRISCO, Texas – Ayant grandi à Plano, au Texas, Brandon Aubrey avait des amis qui voulaient devenir les stars des Cowboys de Dallas, Tony Romo, Jason Witten ou DeMarcus Ware. Aubrey voulait être quelqu’un de différent de ces amis amoureux du football. Il voulait être Thierry Henry, la star d’Arsenal (1999-2007) et vainqueur de la Coupe du monde avec la France en 1998.

« C’était le meilleur joueur, c’était très amusant à regarder », a déclaré Aubrey à ESPN. « Il pouvait faire des choses que d’autres joueurs ne pouvaient pas faire. »

Aubrey pensait peut-être plus à une Coupe du monde qu’à un Super Bowl à l’époque. Enfant, il a joué pour les Texans de Dallas, le même club qui a produit Clint Dempsey, star de l’équipe nationale masculine des États-Unis et meilleur buteur de tous les temps. Il a joué au football universitaire à Notre-Dame et a remporté un championnat national au cours de sa première année. Au moment où il a quitté South Bend, Indiana, il était un choix de la première équipe All-ACC et le joueur le plus utile des Irlandais.

En 2017, Aubrey était un choix de première ronde lors du repêchage de la MLS par le Toronto FC, au 21e rang au classement général, alors qu’il poursuivait son rêve de football. Mais sa carrière professionnelle n’a duré que deux saisons. Presque aussitôt que ce rêve s’est terminé, un autre est apparu alors qu’il regardait un match de la NFL lorsque sa femme, Jenn, lui a dit après avoir vu un kicker : « Tu pourrais faire ça ».

C’est ainsi qu’a commencé un parcours qui l’a amené à jouer dans les parcs locaux pendant la pandémie, aux Stallions de Birmingham de l’USFL pendant deux saisons, puis jusqu’en juillet dernier lorsqu’il a signé avec les Cowboys. En deux matchs, Aubrey a réalisé sept tentatives de placement et cinq des six points supplémentaires. Après deux matchs, ses 26 points sont le plus grand nombre de kickers de la NFL et le cinquième en deux matchs en carrière dans l’histoire de la NFL.

– Diffusez sur ESPN+ : LaLiga, Bundesliga, plus (États-Unis)

« C’est un bon début. Quelque chose sur lequel bâtir », a déclaré Aubrey. « J’espère continuer ainsi. Prenez simplement un match à la fois et concentrez-vous sur le prochain travail à accomplir. Souvent, avec les kickers, vous jouez une semaine pour gagner la semaine suivante. C’est donc comme ça que j’ai été «

Aubrey comprend mieux que quiconque la nature inconstante du sport professionnel. Il n’a jamais joué pour la première équipe du Toronto FC, qui a remporté la Coupe MLS 2017 lors de sa première année avec des noms notables comme Sebastian Giovinco, Jozy Altidore et Michael Bradley. En tant que défenseur central, il était derrière des vétérans comme Drew Moor, Eriq Zavaleta, Chris Mavinga et Nick Hagglund. Au lieu de cela, il a disputé 21 matchs en tant que défenseur central du Toronto FC II, l’équipe de réserve de l’organisation dans la United Soccer League (USL).

« Il était à l’aise avec le ballon. Il était plutôt confiant », a déclaré son manager de l’époque, Jason Bent, qui évolue désormais avec le LA Galaxy.

« Je ne dirais pas qu’il était le défenseur central le plus mobile… la façon dont nous avons joué, nous avons essayé de presser et d’être agressifs et de jouer une ligne haute qui l’a rattrapé à certaines occasions ; pas seulement lui, mais le reste de l’équipe. Sa capacité aérienne et sa capacité à diriger le ballon étaient plutôt bonnes. Peut-être qu’avec le recul étant de 20/20, nous aurions pu utiliser sa capacité à frapper le ballon pour jouer un peu plus derrière les défenses.

Choix de l’éditeur 2 Connexes

Preuve que le football professionnel fonctionne d’une manière différente des autres sports dans ce pays, Aubrey a été libéré après une saison malgré son statut de repêchage. Il a qualifié cela d’opportunité perdue.

« À chaque fois que vous entrez dans une salle en tant que choix de première ronde, vous avez l’impression d’avoir des attentes et vous avez travaillé très dur pour y arriver et vous avez des aspirations à rester, à être le gars qui va être ce joueur. pour le club qui fait de grandes choses depuis plusieurs années », a déclaré Aubrey.

« Et évidemment, je n’ai pas été à la hauteur de ce que j’avais construit dans ma tête et, oui, c’étaient de très bons joueurs avec lesquels j’étais en compétition, mais vous aimeriez faire plus avec l’opportunité qui vous est offerte. »

En 2018, il a signé avec l’Union de Philadelphie et a joué pour le Bethlehem Steel en USL. À la fin de cette saison, la franchise s’est dissoute et l’Union a décidé de se tourner vers une pure équipe académique pour développer ses joueurs. Il a eu quelques chances de rester en USL, mais nouvellement marié et ne gagnant que 35 000 $ par an, il a décidé de s’en aller.

« Vais-je m’éloigner de ma femme pour quelques centimes, alors que je pourrais rester à la maison avec elle et gagner le double en tant qu’ingénieur ? » dit Aubrey.

Il a accepté un emploi chez GM Financial en tant qu’ingénieur logiciel à Arlington, au Texas, à environ 15 minutes du stade AT&T des Cowboys. Il a apprécié ce travail, mais sa femme a ensuite fait ce commentaire et cela a démarré en lui.

Brandon Aubrey a été sélectionné 21e au total par le Toronto FC lors du SuperDraft MLS 2017. Kirby Lee-USA TODAY Sports

« Je me suis dit que je pourrais au moins essayer », a-t-il déclaré. « Il serait logique qu’en tapant dans un ballon de football, je sois capable, avec un peu d’entraînement, de botter un ballon de football. »

Et ainsi, Aubrey jouait à nouveau du pied pour la première fois depuis qu’il faisait partie de l’équipe du collège Schimelpfenig à Plano. Après quelques années d’entraînement avec des entraîneurs privés, il a été de nouveau repêché. Cette fois au 32e tour du repêchage de l’USFL par Birmingham. Lors de sa première saison, il a réalisé 18 des 22 essais sur le terrain et 22 des 24 PAT. Au printemps dernier, il a réussi 14 des 15 essais sur le terrain et les 35 points supplémentaires alors que Birmingham a remporté le championnat de l’USFL pour la deuxième année consécutive.

Après que Brett Maher ait raté quatre points supplémentaires lors de la victoire des Cowboys en séries éliminatoires contre les Buccaneers de Tampa Bay en janvier, les Cowboys savaient qu’ils auraient besoin d’un nouveau botteur en 2023. Ils s’intéressaient à Jake Moody et Chad Ryland, tous deux sélectionnés dans le cadre de la sélection. repêchage avant que les Cowboys ne voulaient prendre un botteur. Ils n’ont pas exprimé le désir d’embaucher un vétéran en agence libre, alors en juin, l’entraîneur des équipes spéciales, John Fassel, s’est rendu en mission d’enquête à Birmingham, en Alabama, pour voir Aubrey en personne. Fassel s’est assuré de ne porter aucun équipement des Cowboys.

« J’aurais pu me faufiler sur le terrain », a déclaré Fassel lors de la conférence de presse lundi. « Juste pour avoir une idée plus précise du son, de l’apparence. » Le parieur des étalons Colby Wadman, qui a joué pour les Broncos de Denver il y a quelques années, a reconnu Fassel et a dit à Aubrey qu’il était là.

Diffusez ESPN FC quotidiennement sur ESPN+ Dan Thomas est rejoint par Craig Burley, Shaka Hislop et d’autres pour vous présenter les derniers faits saillants et débattre des plus grandes intrigues. Diffusez sur ESPN+ (États-Unis uniquement).

« J’ai essayé de rester à l’écart », a déclaré Fassel, « mais même un gars grand, maigre et laid se démarque. »

« Je pense qu’ils l’ont même mis sur le Jumbotron à un moment donné », a déclaré Aubrey. Aubrey n’était pas sûr si Fassel était là pour le voir ou Luis Aguilar de Philadelphie, mais il a réussi ses deux tentatives de placement lors de la victoire des Stallions et a parlé avec Fassel après le match. Moins d’un mois plus tard, Aubrey a signé un contrat de trois ans avec les Cowboys qui n’incluait même pas un bonus de signature minimal.

« Quand j’ai commencé ce processus, c’était ‘n’importe quelle équipe fera l’affaire, quiconque voudrait me payer pour jouer au football serait génial' », a déclaré Aubrey. « Dès que nous avons su que nous avions cette opportunité, avec quelques autres opportunités, nous avons dû sauter sur celle-ci simplement en tant qu’enfant de notre ville natale. »

Le 24 juillet, il était dans un avion pour Oxnard, en Californie. Le 7 août, les Cowboys ont libéré Tristan Vizcaino, son concurrent, donnant ainsi le poste à Aubrey avant de lancer un vrai match.

Lors de son premier match préparatoire, Aubrey a raté un point supplémentaire. Dans son troisième, il a raté un essai de 59 verges, mais pour clôturer la première mi-temps, il a réussi un essai de 59 verges. Lors de son premier match de saison régulière, une nuit pluvieuse au MetLife Stadium, il a raté son premier point supplémentaire contre les Giants de New York, mais a réussi ses deux tentatives de placement. La semaine dernière, il a été parfait contre les Jets. En deux matchs, ses 16 coups d’envoi se sont soldés par des touchbacks.

« C’est une arme », a déclaré Fassel. Il y a encore des choses auxquelles Aubrey s’habitue en tant que botteur puisqu’il n’a pas beaucoup d’expérience, comme le rythme de fonctionnement et les différentes situations de jeu. Mais il apprend vite et Fassel apprécie qu’Aubrey puisse lui dire ce qui n’a pas fonctionné ou ce qui s’est bien passé à chaque coup de pied.

La botte Brandon Aubrey ne déçoit jamais 🔥 Un 55 yards de notre Champion @Brandon_Aubrey 🙌@dallascowboys | #DallasCowboys pic.twitter.com/Vl9CQvL6JM – USFL (@USFL) 17 septembre 2023

« Vous savez, nous avons encore un long chemin à parcourir », a déclaré Fassel. « C’est le langage de l’entraîneur et tout ça. Ce sont deux matchs. S’il était quatre sur sept au lieu de sept sur sept, je dirais quand même : ‘Hé, nous avons un jeune botteur qui a du talent, des capacités.’ Nous devons continuer à resserrer certaines choses. »

Bent, son entraîneur de Toronto, était chez lui la semaine dernière à Los Angeles en train de regarder la télévision lorsqu’il est tombé sur le match des Cowboys. Il a vu des histoires en ligne sur Aubrey et savait que son ancien défenseur central avait un nouvel emploi pour l’équipe américaine. Il a souri alors qu’Aubrey effectuait cinq tentatives de placement, dont un de 55 verges, contre les Jets.

« Je suis fier et heureux qu’il ait forgé cette carrière », a déclaré Bent. « Cela vous montre simplement qu’une porte se ferme et qu’une autre peut s’ouvrir. C’est une belle histoire. »

Alors qu’Aubrey rentrait chez lui après le match des Jets avec sa femme du stade AT&T – sur le même chemin qu’il empruntait lorsqu’il travaillait chez GM Financial – ils ont pu réfléchir.

« Nous sommes juste assis là et je me dis : ‘Mec, je suis vraiment un Cowboy de Dallas en ce moment' », a déclaré Aubrey. « J’ai juste pris le moment de vraiment le laisser pénétrer.