Aubree, 11 ans, la fille de l’adolescente Chelsea Houska, a l’air d’avoir grandi lors de son concert à l’école sur la nouvelle photo de sa fière maman

CHELSEA Houska a partagé une photo de sa fille aînée Aubree, qui avait l’air toute adulte alors qu’elle assistait au concert de son orchestre à l’école.

Le Maman ado L’enfant aîné de la star est récemment devenu une grande sœur quatre fois, après sa mère a donné naissance à un nouveau bébé le 25 janvier.

Aubree, 11 ans, a beaucoup mûri pendant son temps à la télévision, comme elle l’a fait MTV débuts à la naissance le 16 et enceinte en 2009.

Chelsea a pris à Instagram pour montrer sa petite fille adulte, qui a souri vivement pour un concert scolaire.

Vêtue d’une chemise blanche à manches longues et d’un pantalon taille haute en cuivre, la star de télé-réalité avait l’air adorable alors qu’elle se préparait pour sa performance.

Aubree portait un appareil dentaire et avait des reflets dans ses cheveux, alors qu’elle entre dans ses années de pré-adolescence.

Chelsea a sous-titré la photo: « Concert de groupe pour ma fille 🤍 » et beaucoup de ses adeptes ont commenté la « taille » de sa fille au fil des ans.

La mère de quatre enfants a récemment partagé sa détresse à propos de l’âge de son premier enfant, après avoir partagé une conversation textuelle amusante entre elle et Aubree.

Après avoir demandé à la fillette de 11 ans de la rejoindre pour un film au lit, la collégienne a refusé la demande de sa mère afin qu’elle puisse regarder des vidéos de Harry Styles à la place.

« Je viens de commencer Scoob et d’avoir du pop-corn dans mon lit si tu veux monter », a envoyé Chelsea, auquel Aubree a répondu: « Je veux rester ici. »

La jeune maman a été attristée lorsqu’elle a répondu: « Okie » avant que sa fille ne lui renvoie un texto: « Je regarde 1D. »

Tout en partageant l’échange avec son histoire, elle a légendé l’image: « Un jour, ils sont jeunes et vous passez des soirées cinéma dans votre lit et le lendemain, ils vous abandonnent pour regarder One Direction et Harry Styles. »

Plus tard, Chelsea a partagé un clip de boomerang dans lequel Aubree câlinait sa sœur nouveau-née sur le sol.

«Le seul moment où elle passera du temps avec nous, c’est quand le bébé sera réveillé», se plaignit-elle.

Chelsea partage Aubree avec son ex Adam Lind, qu’elle a dit être « comme un fantôme » dans leurs vies.

La star de télé-réalité est maintenant mariée à Cole DeBoer, et le couple a trois enfants à eux.

Fin décembre, le natif du Dakota du Sud a partagé un photo sentimentale de sa naissance télévisée avec Aubree.

Sur la jolie photo, l’adolescente de l’époque a bercé son premier-né alors qu’elle était assise sur le lit d’hôpital.

« Baby Aubree et un bébé Chelsea en 2009 », a-t-elle écrit.

« Je tiens à vous remercier tous d’avoir regardé mon histoire, de m’avoir soutenu et de m’avoir soutenu ces 11 dernières années. Je suis fier de toute mon histoire que j’ai pu partager. »

Le joueur de 29 ans a ajouté: « Et à toutes les mamans célibataires, ou à celles d’entre vous qui se sentent coincées dans une mauvaise relation …

« Je vous encourage aussi. Vous avez ça. »

Son message inspirant fait suite à sa décision de quitter la franchise Teen Mom, après une décennie de tournage.

Le père de la star, Randy, a aidé à la décision en suggérant « qu’il était temps » qu’Aubree ait vécu son enfance en dehors de la télé-réalité.

Chelsea et Cole ont convenu que partir était « doux-amer », mais la « bonne chose » à faire.