Arsenal a survécu à une seconde période tendue pour se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue Europa malgré sa défaite 1-0 face aux champions grecs Olympiakos à l’Emirates Stadium.

Arsenal a progressé après avoir remporté le match nul 3-2 au total, mais pour Mikel Arteta, ce fut une soirée plus nerveuse que prévu, et dans l’ensemble une performance terne de son côté.

L’équipe de Mikel Arteta avait gardé le contrôle sans vraiment atteindre la vitesse supérieure en première mi-temps. Pierre-Emerick Aubameyang et Nicolas Pepe ont tous deux eu des chances de marquer, mais les Gunners semblaient léthargiques et peut-être complaisants. L’Olympiacos a senti l’opportunité de riposter dans le match nul, et Youssef El-Arabi, qui a marqué au match aller, a retrouvé la feuille de match en donnant l’avantage aux visiteurs dans la nuit grâce à une déviation de Gabriel.

En fin de compte, malgré la fin du match sur le pied avant, l’Olympiakos a perdu deux buts sur le match nul, et c’est Arsenal qui se qualifie pour le match nul des quarts de finale de demain pour la troisième fois en quatre saisons.

Positifs

Arsenal n’était pas à son meilleur mais a tout de même créé cinq ou six occasions nettes. Un autre soir, Aubameyang aurait pu avoir un tour du chapeau.

Négatifs

Arsenal a de nouveau appuyé sur le bouton d’autodestruction. Ils dominaient la possession et n’étaient pas troublés, mais ils ont marqué un but après un début lent en seconde période. De plus, c’est maintenant 11 matchs consécutifs sans feuille blanche.

Note du manager sur 10

5 – L’Espagnol n’a pas tout à fait le bon mélange ou la bonne forme. Le côté droit paraissait particulièrement faible, tandis que l’axe central de Granit Xhaka et Dani Ceballos était médiocre. Ses changements ont amélioré les choses, mais dans l’ensemble, l’équipe avait l’air fatiguée. Il s’en est sorti, mais de meilleurs adversaires l’attendaient.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Bernd Leno, 5 ans – Le buteur allemand a effectué un arrêt vital en première mi-temps pour refuser El-Arabi, qui s’est libéré d’une simple passe au milieu. Malheureusement, Leno ne pouvait pas faire grand-chose pour nier l’attaquant une fois de plus, lorsque le tir de l’attaquant est entré par une grande déviation.

DF Hector Bellerin, 4 ans – La combinaison Bellerin-Pepe sur la droite n’a pas fonctionné et Bellerin était coupable d’avoir perdu la possession à plusieurs reprises. C’était une surprise qu’il ait duré si longtemps avant d’être remplacé.

DF David Luiz, 6 ans – Luiz a fait quelques interceptions décentes mais avait généralement l’air fatigué. Il était certainement coupable d’avoir laissé El-Arabi entrer trop facilement alors qu’Olympiakos prenait la tête.

DF Gabriel, 6 ans – Gabriel a passé une bonne soirée. Il a fait plus de dégagements et a remporté plus de batailles aériennes que ses coéquipiers, mais il n’a pas eu de chance de voir le tir d’El-Arabi se détourner de lui et dans le filet.

Pierre-Emerick Aubameyang aurait pu réussir un tour du chapeau sans une finition lamentable contre l’Olympiakos. Photo de Charlotte Wilson / Hors-jeu / Hors-jeu via Getty Images

DF Kieran Tierney, 6 ans – Tierney n’a pas eu sa meilleure soirée, mais il a quand même montré une qualité à gauche qui soulignait le manque de qualité à droite. Cela dit, il avait l’air aux jambes toute la soirée.

MF Dani Ceballos, 6 ans – L’Espagnol a joué dans le rôle de n ° 10 et a contribué deux excellentes passes, d’abord à Pepe puis à Aubameyang. Malheureusement, aucun des deux joueurs n’a pu tirer le meilleur parti des opportunités.

MF Mohamed Elneny, 5 ans – Elneny a été remplacé pour avoir donné le ballon trop souvent après une série de revirements dans la moitié de terrain d’Arsenal.

MF Granit Xhaka, 5 – Arsenal ressemblait à une équipe différente de celle qui a battu les Spurs ce week-end, et il y avait trop de passes latérales et arrière avec Xhaka, l’un des principaux coupables.

FW Nicolas Pepe, 7 ans – Pour Bukayo Saka, blessé, il a eu une excellente occasion de sortir de l’impasse en première mi-temps. Il a reçu une excellente passe de Ceballos et a contourné le gardien, mais il n’a pu trouver que le filet latéral. Il a eu un autre effort après la pause quand Emile Smith-Rowe a réussi, mais son tir manquait de puissance ou de rythme.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 5 – L’attaquant est revenu après avoir raté le derby de Londres et a eu une ouverture très provisoire de 45 minutes. Sa meilleure chance a suivi un ballon net de Ceballos, mais il ne pouvait que flamboyer au-dessus de la barre. En seconde période, il a eu un face-à-face mais manquait de conviction, et ses efforts limités manquaient de sang-froid. Un dernier effort tardif a été bien sauvé.

FW Emile-Smith Rowe, 5 ans – Assis sur la gauche d’un trois avant et a eu le premier coup du match. Malheureusement, il a été bloqué par Sokratis et a rebondi directement sur le visage de Smith-Rowe. J’avais l’air fatigué partout.

Substituts

MF Thomas Partey, 5 ans – Partey a apporté du temps et du calme sur le ballon, mais même lui était coupable d’avoir perdu le ballon dans sa moitié de terrain et autour de la surface de réparation.

MF Martin Odegaard, 7 ans – Le Norvégien a apporté au milieu de terrain d’Arsenal une qualité qui lui faisait défaut. Son principal problème était qu’il a chuté profondément pour récupérer le ballon alors qu’il avait probablement besoin de rester plus en avant.

FW Gabriel Martinelli, N / R – C’était une apparition bienvenue pour le jeune attaquant, et son rythme a causé des problèmes à l’Olympiakos. Il a contribué une belle course et a passé à Aubemayang qui ne pouvait pas tout à fait trouver le filet.

Chambres DF Calum, N / R – Appuyé pour protéger le score global, il a stabilisé le navire sur le côté droit.