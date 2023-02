Aubameyang se bat pour sa carrière après le dernier coup de Chelsea

Pierre-Emerick Aubameyang a affirmé qu’il avait “des affaires inachevées” lors de son retour en Premier League avec Chelsea en septembre. Et pourtant, à peine cinq mois plus tard, il doit maintenant prouver qu’il n’est pas fini en tant que joueur au plus haut niveau.

Depuis son arrivée dans un contrat de 12 millions d’euros en provenance de Barcelone, l’ancien attaquant d’Arsenal – qui a quitté les Emirats en transfert gratuit en février 2022 après une détérioration de sa relation avec l’entraîneur Mikel Arteta – a marqué trois buts en 17 apparitions. Il n’a commencé que quatre matchs de Premier League pendant cette période et après que Chelsea, neuvième, a dépensé plus de 350 millions d’euros sur huit nouvelles signatures en janvier, le statut rapidement décroissant d’Aubameyang a été souligné par sa radiation de l’équipe de la Ligue des champions du club alors que le manager Graham Potter a choisi de ajouter trois des nouveaux ajouts : Enzo Fernandez, Mykhailo Mudryk et João Félix, les deux derniers acquis pour remodeler l’attaque de l’équipe.

Avec Chelsea qui a choisi de jouer Kai Havertz à l’avant, il est difficile de voir un chemin de retour pour Aubameyang, 33 ans. À tel point que les enquêtes signalées par le LAFC sur un déménagement en MLS pourraient potentiellement avoir un certain attrait – l’alternative est encore quatre mois dans le désert à Stamford Bridge sans garantie d’un transfert estival vers un grand club européen.

Les règlements de la FIFA stipulent qu’un joueur ne peut pas représenter trois clubs différents au cours de la même saison, ce qui signifie que les spéculations sur un retour en Espagne en janvier ont toujours été un non-partant. Cela incluait un retour supposé à Barcelone, lorsque les responsables de la Liga ont clairement indiqué au club catalan que le réenregistrement d’Aubameyang ne serait pas sanctionné.

La MLS est sur le point de lancer sa saison 2023, ce qui signifie qu’Aubameyang pourrait théoriquement déménager à Los Angeles si son contrat avec Chelsea était rompu. Mais comment en est-il arrivé là pour un joueur qui a marqué 141 buts en 213 matchs pour le Borussia Dortmund, ainsi que 92 buts en 163 matchs pour Arsenal, et qui était autrefois considéré comme l’un des meilleurs attaquants d’Europe ?

Beaucoup commenceraient l’histoire avec le départ de Thomas Tuchel comme entraîneur-chef de Chelsea. Tuchel a été limogé moins d’une semaine après l’arrivée d’Aubameyang, refusant à l’attaquant une véritable réunion avec le manager sous lequel il a marqué 79 buts en 95 apparitions à Dortmund.

Tuchel a offert de manière mémorable une défense publique du personnage d’Aubameyang lorsqu’il a été démis de ses fonctions de capitaine d’Arsenal pour des problèmes disciplinaires en décembre 2021, révélant qu’ils étaient toujours en contact régulier, et donc la chance de raviver cette relation à Stamford Bridge a manifestement séduit les deux. En fin de compte, la paire n’a eu qu’un seul match ensemble – une défaite ignominieuse 1-0 contre le Dinamo Zagreb – avant le départ de Tuchel le 7 septembre.

Chelsea affrontera Dortmund mercredi prochain lors de son huitième de finale aller de la Ligue des champions et au lieu de comploter contre son ancien club, Tuchel est désormais au chômage et Aubameyang regardera le match de loin.

Il a été largement suggéré que Tuchel avait aidé à convaincre Chelsea de signer Aubameyang. Mais au lendemain de la sortie de Tuchel, des sources de l’équipe senior ont déclaré à ESPN que la dynamique avait été “mal rapportée” et qu’il s’agissait en fait d’une signature du club, compatible avec “la philosophie, le caractère [and] style de football que le club veut jouer. » Si cela peut être pris au pied de la lettre – et il y a sûrement des doutes étant donné qu’Aubameyang ne correspond guère au profil de jeunes talents progressistes, signés pour des contrats à long terme, que Chelsea a agressivement poursuivi de tard – alors le club doit assumer une certaine responsabilité pour ce qui s’est passé depuis.Après tout, il n’y a pas eu les mêmes problèmes de comportement qui ont caractérisé la fin du temps de l’attaquant à Arsenal.

Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à gagner du temps de jeu à Chelsea. Gaspafotos/Mo Media/Getty Images

Des sources ont déclaré à ESPN qu’à Arsenal, Arteta était frustré par le mauvais chronométrage d’Aubameyang concernant les réunions d’équipe. Il y avait également plusieurs problèmes concernant sa conformité aux protocoles COVID-19, notamment le fait de manquer un test avant un match de la Ligue Europa – un incident pour lequel il a été condamné à une amende. En revanche, Potter a insisté vendredi dernier sur le fait qu’Aubameyang “n’avait rien fait de mal” en expliquant son omission de l’équipe de Chelsea en Ligue des champions, affirmant à la place qu’il était simplement victime d’un groupe gonflé dans lequel il y aurait inévitablement des gagnants et des perdants.

De même, des sources à Barcelone parlent positivement du séjour de six mois d’Aubameyang. Il n’y avait aucune question sur son attitude et il a marqué des buts importants – 13 en 24 matchs – pour aider à assurer à l’équipe de Xavi une deuxième place en Liga. Son séjour a été si bref en grande partie à cause des problèmes financiers de Barcelone et de l’arrivée de 45 millions d’euros de Robert Lewandowski du Bayern Munich.

La réaction d’Aubameyang maintenant sera vitale. Il est pratiquement inévitable que ce soit sa seule et unique saison à Chelsea, d’autant plus qu’un accord a déjà été conclu pour signer l’attaquant français Christopher Nkunku du RB Leipzig à la fin de la saison.

L’AC Milan et l’Atletico Madrid auraient manifesté un certain intérêt pour un déménagement estival pour Aubameyang, mais tout signe montrant qu’il ferait un effort minimal pourrait faire réfléchir à deux fois les prétendants potentiels à un joueur qui entre dans la trentaine. Des opportunités pour Aubameyang de relancer sa fortune à Chelsea pourraient se présenter dans les semaines à venir, mais elles seront probablement hors du banc. Son record à cet égard n’offre qu’un encouragement limité: il a 207 buts en 360 matchs de championnat de haut niveau (0,6 buts par match) en tant que partant, et seulement 12 en 61 (0,2 buts par match) en tant que remplaçant.

Potter a la tâche difficile de prendre des composants acquis de manière coûteuse et de les mouler en une équipe capable de grimper sur la table. Pourtant, bien qu’il soit arrivé au début de l’ère Todd Boehly / Clearlake Capital, Aubameyang semble déjà occuper une place dans cet espace gênant entre l’équipe de Chelsea et celle qu’ils veulent être. À certains égards, il est victime des circonstances et d’une planification brouillée dans une certaine mesure, mais l’objectif qui l’attend est de prouver que sa capacité perdure.

Il a toujours été un personnage flamboyant, avec Tuchel parmi ces managers prêts à accepter ses excentricités pour le retour de but qu’il a si souvent livré, tandis que son bref passage à Barcelone indique une qualité persistante. Mais Aubameyang se bat pour éviter de devenir une autre entrée dans la soi-disant “malédiction du maillot n ° 9” à Chelsea, aux côtés de Fernando Torres, Radamel Falcao, Alvaro Morata, Gonzalo Higuain et Romelu Lukaku.

Plus que cela, il se bat pour sauver sa propre carrière.