LONDRES: Pierre-Emerick Aubameyang a mis fin à sa plus longue course sans but en Premier League pour Arsenal pour sauver un match nul 1-1 contre Southampton, garantissant à son équipe d’éviter de perdre cinq matchs consécutifs à domicile pour la première fois de ses 134 ans d’histoire.

Arsenal a terminé avec 10 hommes pour le deuxième match consécutif après que Gabriel ait obtenu sa deuxième réservation pour faute avec Theo Walcott, l’ancien ailier d’Arsenal qui avait ouvert le score pour Southampton à la 18e minute contre l’équipe qu’il représentait entre 2006-18.

Aubameyang a égalisé avec une finition précise au curling à la 52e pour son premier but depuis le 1er novembre une série de six matchs de championnat et premier en jeu ouvert depuis le premier jour de la saison.

Après que Gabriel ait été expulsé à la 62e, Southampton a exercé une pression se rapprochant le plus de la notation lorsque Nathan Redmond a frappé le poteau, mais Arsenal a tenu bon pour un point qui pourrait soulager une partie de la pression sur le manager Mikel Arteta, compte tenu de la façon dont le match s’est déroulé.

Arsenal aurait même pu marquer les trois points, Rob Holding frappant la barre transversale dans le temps d’arrêt.

Arsenal est resté 15e dans ce qui reste son pire début de campagne en championnat depuis les années 1970.

