Aubameyang retourne à Londres pour s’occuper des “affaires inachevées” en Premier League

C’était une date limite de transfert frénétique pour bon nombre des plus grands clubs européens, et les joueurs africains étaient au cœur de bon nombre des plus grands scénarios de la journée – pour de bonnes et de mauvaises raisons – au cours de ces dernières heures frénétiques.

Ici, ESPN passe en revue les grands points de discussion africains du jour de la date limite et certaines des offres que vous avez peut-être manquées.

Chelsea a enfin son homme

La poursuite par Chelsea d’un buteur de premier plan est allée droit au but, le club confirmant seulement la signature de Pierre-Emerick Aubameyang après la fermeture officielle de la fenêtre.

L’attaquant gabonais a quitté Barcelone après seulement sept mois, arrivant à Stamford Bridge dans le cadre d’un accord joueur plus cash de 10 millions de livres sterling qui voit Marcos Alonso aller dans l’autre sens.

Aubameyang a fait un début de vie fulgurant au Barça après avoir finalement mis fin à sa période troublée à Arsenal, marquant 11 buts en 17 sorties en Liga, mais l’arrivée de Robert Lewandowski et les restrictions financières du club l’ont finalement poussé vers la porte de sortie.

Pierre-Emerick Aubameyang a été dévoilé en tant que joueur de Chelsea le 1er septembre, arrivant d’Espagne après seulement sept mois à Barcelone. Harriet Lander – Chelsea FC/Chelsea FC via Getty Images

L’horrible invasion de domicile qu’Auba a subie ce week-end – qui lui a laissé une mâchoire cassée – a été une interruption choquante, et il reste à voir quand le joueur de 33 ans pourra se rendre sur le terrain pour son nouveau club. .

Alors que son séjour à Arsenal a déraillé au milieu de problèmes disciplinaires et d’une brouille avec Mikel Arteta fin 2021, Aubameyang a démontré sa constance au cours de ses deux premières années et demie au club – marquant 54 buts au cours de cette période.

Il est également devenu le premier joueur africain à diriger une équipe vainqueur de la FA Cup en 2020, et on a le sentiment qu’il a encore un point à prouver en Premier League… et dans la capitale.

“Je suis vraiment heureux”, a déclaré Auba lors de son dévoilement. “C’est un honneur de faire partie de cette équipe et j’ai hâte de commencer.

“J’ai des affaires inachevées avec la Premier League, donc c’est bon d’être de retour et vraiment excitant.”

Il retrouvera également son ancien entraîneur-chef du Borussia Dortmund Thomas Tuchel, sous qui il a remporté le titre de joueur de la saison de Bundesliga et le soulier d’or, et – sans se laisser décourager par la longue liste d’attaquants prolifiques qui ont eu du mal à le porter – a a opté pour le maillot n ° 9 laissé vacant par Romelu Lukaku.

Dieng reste sur place

L’attaquant sénégalais et vainqueur de la Coupe d’Afrique des Nations, Bamba Dieng, a enduré ses propres montagnes russes personnelles lors de la date limite de transfert, au cours desquelles il a commencé et terminé la journée à l’Olympique de Marseille … malgré sa proximité avec Leeds United et l’OGC Nice au cours d’une étrange après midi.

Le joueur de 21 ans semblait initialement prêt à passer à Elland Road, le propriétaire de Leeds, Andre Radrizzani, se rendant sur Twitter pour exhorter les supporters du club à “accueillir” Dieng dans le club.

L’attaquant était censé être sur le point d’embarquer dans un jet privé à l’aéroport de Nice lorsqu’il a changé d’avis et – au milieu de l’intérêt des Aiglons – a choisi de passer son examen médical avec l’équipe de Ligue 1 plutôt que de se rendre en Angleterre pour les épreuves nécessaires.

“Une partie de la folie du jour de la date limite”, a ajouté Radrizzani sur Twitter – quelques heures seulement après son précédent message. “On a été foutus, ça arrive même aux meilleurs.”

Dieng, à ce moment-là, s’était enfui du terminal et se rapprochait d’un déménagement à Nice, pour ensuite échouer ostensiblement à son examen médical avec le club de la Riviera en raison d’un problème au genou.

Il reste un joueur marseillais, bien que les équipes de Ligue 1 aient droit à un transfert national après la fermeture de la fenêtre ; il reste possible qu’il puisse encore signer pour Nice et doit effectuer d’autres tests médicaux vendredi.

L’OM a fait sa propre signature africaine de haut niveau le jour de la date limite, ramenant le meneur de jeu marocain Amine Harit au club prêté par Schalke 044.

Le joueur de 25 ans a participé à huit buts au Stade Vélodrome la saison dernière pour aider Marseille à revenir en Ligue des champions, et cherchera maintenant à se tester à la haute table européenne pour la première fois depuis 2018 alors qu’il pousse pour l’Atlas. L’équipe des Lions pour la Coupe du monde.

Idrissa Gueye en action pour le Paris Saint-Germain contre Troyes le 8 mai. PSG via Getty Images

Un autre vainqueur de la CAN en mouvement

Alors que Dieng reste à l’OM pour le moment, l’un de ses collègues vainqueurs de la CAN – Idrissa Gueye – a obtenu un transfert le jour de la date limite, revenant finalement à Everton depuis le Paris Saint-Germain.

Malgré l’intérêt du Portugal, cette décision est apparue inévitable pendant une grande partie de la fenêtre, les discussions sur papier liant initialement Gana à un retour de Goodison Park fin juillet.

Les deux clubs ont pris leur temps pour trouver un accord, bien que le joueur de 32 ans ait été informé par Christophe Galtier qu’il ne faisait plus partie de ses projets au Parc des Princes, et Gueye n’a pas caché son enthousiasme à retourner dans le Merseyside. .

“Il n’y a pas de meilleur sentiment que de rentrer à la maison”, a déclaré Gueye lors de son dévoilement. “Je suis très heureux d’être à nouveau ici à Everton, d’aider et de travailler dur. Je donnerai mon âme à cette équipe.”

Bien qu’il soit parti depuis 2019, aucun joueur des Toffees n’a enregistré plus de plaqués en Premier League que Gana depuis son arrivée au club en 2016, le milieu de terrain s’imposant comme l’un des destroyers les plus efficaces de l’élite pendant son séjour à Goodison.

Dans les années qui ont suivi, il est devenu champion d’Afrique, a atteint la finale de la Ligue des champions et a décroché deux couronnes de Ligue 1 pendant son séjour dans la capitale.

Il est devenu le septième des huit signatures d’Everton cette fenêtre et a réalisé un été de transition remarquable pour l’équipe sénégalaise qui a remporté la Coupe des Nations au Cameroun en février.

Sur les 14 joueurs qui ont participé à la finale, six ont changé de club pendant l’intersaison, Abdou Diallo (du PSG à RasenBallsport Leipzig) étant également transféré le jour de la date limite.

Dieng pourrait encore devenir septième, tandis que l’agent libre Saliou Ciss est en pourparlers avec des clubs en Turquie, bien qu’Ismaila Sarr, Bouna Sarr et Nampalys Mendy n’aient pas été en mesure d’obtenir des transferts.

Sadiq Umar a rebondi après une campagne moyenne de Coupe des Nations avec le Nigeria pour jouer pour Almeria dans la Liga espagnole. Francis Gonzalez/SOPA Images/LightRocket via Getty Images

Fortunes mitigées pour les Super Eagles

Certains des plus grands noms nigérians ont fait l’objet de discussions à la date limite, les attaquants Umar Sadiq et Simy Nwankwo assurant un changement de scène, tandis que le retour envisagé d’Ola Aina en Premier League n’a pas été achevé.

Sadiq avait été fortement lié à un déménagement à Villarreal au cours de la fenêtre, ayant démontré sa constance avec 41 buts pour Almeria au cours des deux campagnes précédentes.

En fin de compte, c’est la Real Sociedad qui a obtenu la signature de l’attaquant, le signant pour environ 20 millions d’euros, même si le PDG d’Almeria, Mohamed El Assy, avait précédemment indiqué qu’il faudrait une offre de près de 30 millions d’euros pour que le joueur déménage.

Il devient le deuxième Nigérian à jouer pour la Sociedad après Mutiu Adepoju, qui a félicité l’attaquant pour sa décision lors de la confirmation de l’accord.

“C’est là que les légendes sont créées”, a écrit Adepoju sur son compte Twitter, “alors sentez-vous chez vous et gardez les objectifs à venir.”

Le joueur de 25 ans, qui était auparavant dans les livres de l’AS Roma et des Rangers, avait marqué deux buts en trois matches de Liga pour le promu Almeria jusqu’à présent cette saison.

Son compatriote attaquant nigérian Simy a également obtenu un accord à la date limite lorsqu’il a échangé Salernitana contre Benevento, et une chute au deuxième niveau italien.

L’attaquant a battu le record du plus grand nombre de buts marqués par un attaquant nigérian en une seule saison dans une ligue européenne majeure lorsqu’il a marqué 20 pour Crotone en 2020-21, mais n’a marqué que deux buts la saison dernière alors que sa forme l’a abandonné.

Un autre Super Eagle qui avait semblé prêt pour un changement de date limite était l’ancien arrière latéral de Chelsea Aina, qui est devenu une cible tardive pour West Ham United au cours de la journée.

Les Hammers ont initialement proposé un package initial d’une valeur de 8 millions d’euros, mais avec Torino tenant pour quelque chose de plus proche de la barre des 10 millions d’euros, les deux parties n’ont finalement pas été en mesure de parvenir à un accord.

Dans le passé, les Irons ont échoué dans leurs tentatives de recruter des joueurs pour ensuite réussir à obtenir leur homme dans les fenêtres de transfert suivantes – Nayef Aguerd en étant un exemple – alors ne soyez pas surpris si Aina déménage au stade de Londres avant trop long.