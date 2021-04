Mikel Arteta a insisté sur le fait que Pierre-Emerick Aubameyang reste au centre de ses plans malgré le fait que le capitaine d’Arsenal soit devenu un partant peu fréquent ces dernières semaines.

Il est peu probable que le joueur de 31 ans soit apte pour le match à domicile de Premier League dimanche contre Fulham après avoir révélé qu’il avait passé deux jours à l’hôpital cette semaine après avoir été diagnostiqué avec le paludisme à la suite d’un devoir international avec le Gabon le mois dernier.

– Diffusez des jeux et des rediffusions en direct sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Notes: 10/10 Lacazette envoie Arsenal en demi-finale d’Europe

– Les fans d’Arsenal veulent que les réformes « imprudentes » de l’UCL soient abandonnées

Aubameyang est maintenant à la maison en convalescence et ne s’est pas encore entraîné avec la première équipe depuis sa sortie de l’hôpital. Des sources ont déclaré à ESPN que bien qu’Arteta ne l’ait pas exclu du combat contre Fulham, le match de vendredi prochain contre Everton est une date de retour plus réaliste.

Cependant, la place d’Aubameyang dans l’équipe était déjà mise en doute, depuis son abandon pour la victoire du derby du nord de Londres contre Tottenham le 14 mars après s’être présenté tardivement au terrain d’entraînement le jour du match.

En dépit d’être capitaine du club et attaquant prolifique pendant son séjour au club – marquant 63 buts en championnat en 110 apparitions – Arteta a remplacé Aubameyang alors qu’Arsenal perdait contre West Ham United et Liverpool avant de le laisser sur le banc pour le quart de finale de la Ligue Europa la semaine dernière. , match aller contre le Slavia Prague.

Pierre-Emerick Aubameyang a eu du mal à trouver sa meilleure forme pour Arsenal cette saison. Photo par IAN KINGTON / AFP via Getty Images

Arsenal a livré sa meilleure performance de la saison lors du match retour de jeudi, gagnant 4-0 dans la nuit pour progresser 5-1 au total, alimentant les affirmations dans certains trimestres selon lesquelles le club devrait chercher à tirer profit d’Aubameyang cet été.

Cependant, Arteta a déclaré: « Il nous a manqué lors de quelques matchs la saison dernière également, Auba est une très grande partie de notre équipe et un joueur vraiment important dans notre équipe et il continuera de l’être.

« Vous avez besoin de ces joueurs de votre équipe pour réussir et cela ne changera pas du jour au lendemain parce que nous gagnons un ou deux matchs. [without him].

« C’est formidable que l’équipe ait la capacité et la capacité de résoudre quand il nous manque des joueurs importants, la même chose avec David [Luiz], Kieran [Tierney] et bien d’autres que nous avons manqué comme Martin [Odegaard] à l’heure actuelle.

« Cela pourrait vraiment avoir un effet, mais l’équipe a bien réagi, n’a pas utilisé d’excuses, a juste relevé les défis qui les attendaient et a amené les autres à améliorer leur performance individuelle pour l’équipe et c’est ce qu’ils font. »

Aubameyang a reçu un contrat de trois ans d’une valeur d’au moins 250000 £ par semaine l’été dernier après avoir joué un rôle central dans la campagne réussie d’Arsenal en FA Cup, marquant deux fois en demi-finale et en finale.

Il a cependant subi une baisse de forme cette saison, avec Nicolas Pepe, qui a du mal à justifier son prix de 72 millions de livres depuis son arrivée de Lille en août 2019.

Pepe a cependant prospéré en Ligue Europa, enregistrant quatre buts et quatre passes décisives, dont le premier match d’Arsenal à Prague – seul Borja Mayoral de la Roma a contribué davantage – et Arteta pense que le moment est venu pour lui de livrer régulièrement.

« Il avait besoin d’une période d’adaptation et c’est fini maintenant », a ajouté Arteta. «Nous ne pouvons donc plus compter sur l’adaptation, maintenant c’est une question de performance et il peut le faire.

« Il a les joueurs pour le soutenir, un manager qui lui fait confiance, il a tout le personnel qui est prêt à l’aider et tous les coéquipiers qui l’aiment vraiment parce que c’est un personnage vraiment sympathique donc il n’y a pas d’excuses. «