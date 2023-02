Aubameyang est ciblé par LAFC

Pierre-Emerick Aubameyang pourrait bientôt se diriger vers les États-Unis avec LAFC parmi les prétendants. L’avenir de l’international gabonais est actuellement dans l’air après être tombé dans l’ordre hiérarchique à Chelsea. Le patron des Blues, Graham Potter, a récemment exclu Aubameyang de son alignement en Ligue des champions. Cela signifie que l’attaquant de 33 ans ne participera pas à la compétition pour le reste de la saison.

L’attaquant vedette a connu des moments difficiles depuis son départ d’Arsenal il y a un an. Bien qu’il ait bien performé à Barcelone, Aubameyang a rapidement été écarté pour Robert Lewandowski. En fait, la star gabonaise a marqué 11 buts lors de ses 17 premiers matchs de Liga avec le Barça. Cependant, il a été relégué sur le banc une fois que les géants espagnols ont amené Lewandowski.

LAFC a besoin d’un buteur comme Aubameyang après des départs clés

Après seulement sept mois en Espagne, Aubameyang a ensuite déménagé à Chelsea. Et il est sûr de dire que son séjour dans l’ouest de Londres ne s’est pas déroulé comme prévu. Entrez dans le club de football de Los Angeles. Les champions en titre de la MLS ont récemment perdu Gareth Bale et Cristian Arango et ont besoin d’une nouvelle puissance de feu. Arango a mené le club en marquant la saison dernière.

L’initié de la MLS, Tom Bogert, a révélé lundi que LAFC était actuellement en pourparlers pour éventuellement signer Aubameyang. Cependant, le club américain aurait très probablement besoin de Chelsea pour couvrir une grande partie du salaire du Gabonais. Le contrat actuel d’Aubameyang avec les Blues serait d’environ 190 000 $ par semaine.

Ce n’est un secret pour personne qu’Aubameyang aimerait quitter Chelsea. Barcelone était même intéressé à le ramener au Camp Nou dans la fenêtre de janvier. Néanmoins, les restrictions financières imposées au club ont empêché tout mouvement possible pour le joueur.

Les règles pourraient favoriser un passage à la MLS

Les règles de la FIFA empêchent généralement un joueur de représenter trois clubs différents en une saison. Bien qu’Aubameyang ait déménagé à Chelsea en septembre, il a disputé un match pour le Barça au cours de la campagne en cours. Cela exclut essentiellement les Gabonais de jouer pour un autre club de l’UEFA.

Néanmoins, il y a une échappatoire à la règle. La FIFA déclare qu'”un joueur se déplaçant entre deux clubs appartenant à des associations dont les saisons se chevauchent (c’est-à-dire le début de la saison en été/automne par opposition à hiver/printemps) peut être éligible pour jouer dans les matches officiels d’un troisième club au cours de la saison concernée. ” Parce que la MLS commence sa saison en février, ce transfert pourrait potentiellement fonctionner.

