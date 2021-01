Le manager d’Arsenal Mikel Arteta a déclaré que le capitaine Pierre-Emerick Aubameyang était un doute pour le choc de Premier League contre Manchester United samedi.

Aubameyang, 31 ans, a révélé qu’il avait raté les deux derniers matches d’Arsenal en raison de la maladie de sa mère.

– Diffusez ESPN FC Daily sur ESPN + (États-Unis uniquement)

– Saka en tête d’affiche des joueurs d’évasion d’ESPN pour 2021

– Ogden: rapport de situation de mi-saison de la Premier League

L’international gabonais a raté la défaite d’Arsenal au quatrième tour de la FA Cup par Southampton le week-end dernier et était également absent de sa victoire 3-1 en Premier League contre les mêmes adversaires mardi.

« Je ne sais pas [if he will be available]», A déclaré Arteta lors d’une conférence de presse jeudi.« Je lui ai parlé hier. Les choses vont mieux pour le moment, mais nous allons devoir attendre et voir.

« Il est notre capitaine et l’un des joueurs les plus importants. Nous faisons tout ce que nous pouvons pour l’avoir le plus rapidement possible – mais sachant qu’il a traversé des jours difficiles, qu’il a dû soutenir sa famille et nous étions ici. pour le soutenir également avec le temps dont il avait besoin pour obtenir ce soutien. «

Nicolas Pepe et Alexandre Lacazette ont dédié leurs buts lors de la victoire en championnat contre Southampton à Aubameyang.

« Ma mère a des problèmes de santé et je devais être là pour elle, » Aubameyang a tweeté mercredi. «Elle va déjà beaucoup mieux maintenant et je serai de retour à la maison ce soir.

«Je suis plus que reconnaissant aux médecins et aux infirmières qui l’ont aidée à surmonter cela, et bien sûr, grâce à ma famille Arsenal pour l’amour d’hier.

« Je suis plus déterminé que jamais à maintenir notre élan. »

La mère d’Aubameyang est espagnole mais a insisté pour savoir si l’attaquant était à l’étranger, Arteta a déclaré: « Il devait soutenir sa famille et il devait être avec eux. »

Des sources ont déclaré à ESPN qu’il y avait des problèmes de quarantaine et Aubameyang devra tester négatif pour COVID-19 avant d’être disponible pendant que le club attend de voir s’il se sent dans le bon état mental pour jouer.

Arsenal a d’autres problèmes de blessures avec Thomas Partey (cuisse), Kieran Tierney (mollet) et Emile Smith Rowe (inconfort musculaire) tous confrontés à des contrôles de santé tardifs tandis que le nouveau prêteur Martin Odegaard est dans l’équipe, mais le match de samedi est susceptible d’arriver trop tôt pour le jeune de 22 ans.

Des informations de Reuters ont été incluses dans ce rapport.