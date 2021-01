Pierre-Emerick Aubameyang a frappé deux fois Arsenal a battu Newcastle United 3-0 dans le première ligue lundi, condamnant l’équipe de Steve Bruce à un neuvième match sans victoire dans toutes les compétitions.

Après un début de saison épouvantable, l’équipe de Mikel Arteta occupe désormais la 10e place du championnat et n’a jamais semblé en danger face à une équipe de Newcastle qui semble démoralisée.

Aubameyang a frappé le poteau en première période et Alexandre Lacazette a forcé un bon arrêt du gardien de Newcastle juste après la pause.

Mais Aubameyang a finalement renvoyé les Gunners à la 50e minute, terminant une contre-attaque, courant à la défense de Newcastle, puis faisant exploser une puissante poussée du pied gauche au premier poteau.

Dix minutes plus tard, Bukayo Saka a porté le score à 2-0 avec une fente confiante après un bon travail sur le flanc gauche de l’impressionnant jeune Emile Smith Rowe, qui s’est frayé un chemin à l’arrière de la défense de Newcastle avant de livrer une passe précise.

Aubameyang a complété la victoire confortable après que Cedric Soares soit arrivé à la signature et ait ramené le ballon sur son chemin.

VAR a examiné si le ballon avait franchi la ligne avant la passe de Cédric, mais a laissé le but rester.

Arsenal a maintenant gardé une feuille blanche en cinq matchs consécutifs toutes compétitions confondues.

«Je suis vraiment content dans l’ensemble. Des performances vraiment positives, collectives et individuelles, nous avions l’air vraiment solides et convaincants dès le premier coup de sifflet », a déclaré Arteta.

«Cela nous a pris un peu plus de temps que prévu pour marquer le premier but, mais j’aime vraiment la chimie, la cohésion et le rythme avec lesquels l’équipe a joué.

Aubameyang n’avait marqué que trois buts avant le match de lundi et son entraîneur était ravi de le voir marquer son premier doublé depuis la finale de la FA Cup la saison dernière.

«Il en avait besoin pour sa confiance et l’équipe en a besoin pour réussir. Nous avons besoin de lui à son meilleur. Nous avons raté ses objectifs, nous savons tous que les avoir de retour est formidable pour l’équipe », a-t-il déclaré.

Le patron de Newcastle, Steve Bruce, avait apporté huit changements à son équipe après la défaite contre le club de fond Sheffield United et était déçu que son équipe ne puisse pas s’améliorer sur une première mi-temps solide.

«Nous avons donné aussi bien que nous avons obtenu et nous avons obtenu des opportunités décentes, mais ce peu de confiance s’est estompé à coup sûr. Nous avons été rattrapés en seconde période où nous ne l’avons pas vu venir de la performance en première période », a-t-il déclaré.

Interrogé sur son avenir, Bruce expérimenté a déclaré: «J’essaie de faire de mon mieux, comme toujours, mais vous devrez demander aux autres à ce sujet.