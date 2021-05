Aubameyang d’Arsenal s’ouvre sur le diagnostic du paludisme avant la demi-finale de la Ligue Europa

L’attaquant d’Arsenal, Pierre-Emerick Aubameyang, a déclaré qu’il avait perdu beaucoup de poids après avoir contracté le paludisme, ce qui a laissé les membres de sa famille effrayés pour sa santé, et après s’être rétabli, il a promis de démarrer sa saison en renvoyant son équipe en finale de la Ligue Europa.

Le joueur de 31 ans a parlé en détail de son expérience pour la première fois lors d’une conférence de presse mercredi avant le match retour entre Arsenal et Villarreal à l’Emirates Stadium.

Aubameyang a marqué lors de la victoire 3-0 du Gabon contre la RD Congo lors d’un match de qualification pour la Coupe d’Afrique des Nations le 25 mars et est retourné à Londres par la suite, jouant contre Liverpool et le Slavia Prague avant d’être diagnostiqué avec le paludisme.

L’attaquant a déclaré: « Je me sentais juste normal, un peu déprimé. Je pensais que c’était le voyage. Comme vous le savez, aller au Gabon n’est pas si proche d’ici. Je me sentais juste un peu fatigué, surtout contre Liverpool.

«Je me sentais très, très mal. C’était le pire moment de maladie de ma vie parce que c’était vraiment dur. J’ai eu trois jours de suite, de la fièvre, toute la journée et toute la nuit, sans arrêt. Même le paracétamol et les choses n’avaient aucun effet là-dessus.

«Après cela, j’ai parlé au médecin. J’ai dit que je devais aller à l’hôpital parce que je voyageais définitivement en Afrique alors peut-être que c’était quelque chose comme le paludisme. Je suis resté à l’hôpital pendant trois jours. J’étais vraiment, vraiment déprimé et je pense que j’ai perdu quatre kilos (8,8 bl).

«C’était un très mauvais moment et je pense que ma famille avait un peu peur de me voir comme ça. Après cela, j’ai eu de bons traitements. Je dois dire la vérité que le personnel a très bien fonctionné et les médecins aussi dans le hôpital.

« J’ai de la chance que nous l’ayons pris à la fin au bon moment car parfois avec le paludisme, si vous ne le traitez pas rapidement, vous pouvez avoir de gros problèmes. »

Aubameyang a marqué 15 buts toutes compétitions confondues cette saison mais a enduré une campagne difficile compliquée par des problèmes hors-terrain, dont sa mère a contracté une grave maladie en janvier.

« Elle se sent tellement mieux maintenant », a déclaré Aubameyang. « Elle va très bien, merci beaucoup de l’avoir demandé. Je dois dire la vérité, quand j’ai eu ce problème avec ma mère, par exemple, le club était vraiment, vraiment gentil avec moi. Ils m’ont laissé aller la voir. C’était une très bonne chose de la part du club. «

Aubameyang a également été condamné à une amende et a été exclu de l’équipe qui a battu son rival du nord de Londres Tottenham début mars après s’être présenté en retard sur le terrain d’entraînement le jour du match.

«C’était un mauvais moment», a-t-il déclaré. « Mais après cela, je pense que mon sentiment après le match était juste que nous avons gagné le derby et c’est tout. Cela fait partie de cette saison et maintenant c’est parti. Nous devons juste regarder en avant et rester concentrés sur la fin de la saison. . Mais bien sûr, je regrette certaines choses cette saison, certainement oui. Mais je ne peux rien faire pour le moment contre le passé. J’ai juste hâte de bien terminer la saison. «

Cette tâche se poursuit avec le match de jeudi contre Villarreal. Arsenal est mené 2-1 dès le match aller et Aubameyang pense qu’il est prêt à jouer même s’il ne se sent pas à 100% en forme physique.

« Dans mon esprit, je me sens à plus de 100%, mais physiquement peut-être que je ne suis pas à 100%, j’espère que mon corps répondra bien », a-t-il déclaré. « Mais je suis prêt, définitivement. Dans mon esprit, je suis prêt. Peut-être que c’est le début de la saison pour moi. »