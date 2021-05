Aubameyang d’Arsenal a de faibles compétences en chronométrage

Le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, a déclaré qu’il avait l’habitude de mentir à Pierre-Emerick Aubameyang sur le moment où des réunions se tenaient au Borussia Dortmund pour l’aider à chronométrer, et s’est demandé comment l’attaquant d’Arsenal avait conservé son permis de conduire pendant son séjour ensemble en Allemagne.

Tuchel a rejoint Dortmund en 2015 où il a dirigé Aubameyang pendant deux ans et ensemble, ils ont remporté le DFB-Pokal en 2017, l’attaquant étant également en tête du classement des buts de la Bundesliga.

Aubameyang a en grande partie poursuivi cette forme prolifique depuis son passage chez les Gunners en janvier 2018, bien que sa forme ait chuté au cours de la campagne en cours, ce qui a été compliqué par des problèmes hors du terrain, notamment son abandon pour la victoire de mars au derby du nord de Londres contre Tottenham Hotspur après avoir rapporté tard au terrain d’entraînement avant le match.

Avant leurs retrouvailles mercredi lorsque Arsenal se rendra à Stamford Bridge en Premier League, Tuchel était plein d’éloges pour Aubameyang, mais suggéra que c’était loin d’être la première fois que le joueur de 31 ans avait des problèmes de ponctualité.

« Ce n’est pas sa force, d’être absolument à l’heure », a déclaré Tuchel. « Il était à peu près le seul, alors quand nous voulions qu’il soit à l’heure, nous lui avons juste dit que la réunion était 10h45. [when] la réunion a eu lieu à 11h00. Ensuite, nous avons eu de bonnes chances qu’il soit là avec tout le monde!

«Et tu pouvais l’entendre, tu pouvais entendre la voiture de loin. Dans le dernier kilomètre, tu pouvais toujours entendre [the car’s engine], on pourrait tout préparer et démarrer la vidéo car il arrivera bientôt!

«Je ne sais pas et je ne sais toujours pas comment il a réussi à garder son permis de conduire tout au long des deux ans dans sa poche car au son de la voiture, je ne sais pas s’il était toujours sur la limite de vitesse et il était toujours à la dernière minute!

« C’est lui. C’est dur d’être vraiment en colère contre le gars parce qu’il vient avec un grand sourire, il ouvre son cœur, il donne son excuse à tout le monde et OK, on ​​pourrait accepter d’avoir un ou deux gars comme ça dans une équipe. .

« Ce n’est pas le plus gros problème. En même temps, n’oubliez pas qu’il était un professionnel de haut niveau. Je ne pense pas qu’il ait manqué une séance d’entraînement, il ne s’est jamais faufilé hors du terrain d’entraînement une minute trop tôt. Le contraire. . Quand il était habillé, il était prêt. C’était agréable de l’avoir. «

L’attitude de Tuchel est nettement différente de la réaction du manager d’Arsenal Mikel Arteta face au mauvais chronométrage d’Aubameyang, le retirant de la formation de départ d’Arsenal pour ce qui a été déterminé comme une « violation des protocoles d’avant-match ».

La relation d’Aubameyang avec Arteta est apparue tendue au cours d’une saison difficile au cours de laquelle sa mère est tombée malade et il a lutté contre le paludisme, mais en revanche, Tuchel affirme qu’il ressent toujours un lien fort avec l’international gabonais.

« C’était un plaisir de travailler avec lui, toujours un sourire sur son visage, un gars très, très honnête, un peu fou mais c’est bien fou », at-il ajouté. « Nous sommes toujours en contact de temps en temps et échangeons des messages lorsque certains d’entre nous remportent une grosse victoire. Il sera toujours d’une certaine manière toujours mon joueur.

« Vous voulez qu’ils réussissent et passent un bon moment où qu’ils soient. Ce contact ne s’est jamais complètement arrêté et c’est agréable de le voir car il est toujours prêt à un câlin et c’est agréable de le serrer dans ses bras et de le voir rire.

« C’est un gagnant. Nous avons remporté la coupe ensemble à Dortmund et je n’ai jamais eu le sentiment qu’il manquait de la mentalité dont vous avez besoin lorsque vous voulez gagner des choses. Mais clairement, il ne peut pas le faire seul et il a également besoin d’un top. équipe pour jouer et concourir pour le plus haut niveau. Mais je peux juste dire que mes expériences avec Auba pendant deux ans, vous pouviez le pousser à la limite et il était toujours prêt à relever le défi. «