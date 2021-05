Aubameyang d’Arsenal 7/10 après son retour au onze de départ à Newcastle

Arsenal est revenu dans la moitié supérieure du classement de la Premier League après avoir remporté 2-0 contre Newcastle United à St.James ‘Park.

Les Gunners ont pris un départ parfait lorsque Mohamed Elneny a réagi rapidement à une balle perdue sur le bord de la surface pour frapper à la maison à la sixième minute. Et l’équipe de Mikel Arteta a continué à contrôler le match, menant 1-0 à la mi-temps sans aucune menace réelle de Newcastle.

Gabriel Martinelli a semblé dangereux tout au long du match et c’est le Brésilien qui a aidé à doubler l’avance d’Arsenal en seconde période, trouvant Pierre-Emerick Aubameyang avec un centre précis à la 66e minute.

Le résultat n’a jamais été mis en doute après le deuxième but alors que Newcastle continuait d’être étouffé par le milieu de terrain et la défense ardents d’Arsenal. La journée est allée de mal en pis pour l’équipe locale lorsque Fabian Schar a été limogé pour un défi imprudent sur Martinelli à la 90e minute.

Positifs

Arsenal a pu contrôler la majorité du match tout en revenant en nombre pour annuler la menace de contre-attaque de Newcastle. Les Gunners ont eu le meilleur sur la possession et ont trouvé un bon équilibre entre la progression sur le terrain et le maintien d’une structure défensive solide.

Négatifs

Granit Xhaka aurait pu être expulsé un autre jour, ce qui aurait pu modifier le résultat du match. Alors que les acteurs centraux d’Arsenal auraient pu produire plus, il est difficile d’être critique avec les Gunners qui ont exploité les zones les plus faibles du système de Newcastle.

Note du manager sur 10

8 – La sélection équilibrée de l’équipe d’Arteta a aidé Arsenal à tirer le meilleur parti des chances tout en rendant difficile pour l’équipe de Steve Bruce de figurer sur la feuille de match. L’approche tactique du manager espagnol donnait l’impression que le match ne faisait aucun doute.

Notes des joueurs (1 à 10; 10 = meilleur. Les joueurs introduits après 70 minutes ne reçoivent aucune note)

GK Mat Ryan, 7 ans – Le gardien australien n’avait pas trop de choses à gérer dimanche après-midi mais était conscient du danger lorsqu’il était appelé.

DF Hector Bellerin, 7 ans – Des descentes sur le flanc droit ont aidé Arsenal à effectuer une transition rapide vers des zones de passage dangereuses, ce qui était vital pour la préparation du premier but. Le défenseur espagnol a également travaillé dur sur la défense, réagissant bien aux mouvements d’Allan Saint-Maximin et de Miguel Almiron.

DF David Luiz, 7 ans – Une longue passe le long de la ligne a libéré Hector Bellerin en tête du match d’ouverture d’Arsenal et Luiz était très performant avant d’être contraint de partir avec ce qui ressemblait à une blessure aux ischio-jambiers en seconde période.

DF Gabriel, 7 ans – Le joueur de 23 ans n’avait pas trop à faire car Arsenal a défendu en nombre contre Allan Saint-Maximin, laissant à Newcastle peu d’occasions de créer quelque chose de significatif. Le Brésilien aurait pu faire mieux en sortant d’un coup de pied arrêté bien travaillé.

DF Granit Xhaka, 6 ans – Un tacle imprudent pour un carton jaune signifiait que Xhaka devait faire attention en jouant en tant qu’arrière gauche dimanche après-midi, mais l’international suisse a eu la chance de ne pas être expulsé après avoir tenté sa chance avec un défi en seconde période.

Pierre-Emerick Aubameyang d’Arsenal a marqué son premier but en près de deux mois contre Newcastle. LINDSEY PARNABY / POOL / AFP via Getty Images

MF Mohamed Elneny, 7 ans – Le milieu de terrain égyptien a marqué son tout premier but en Premier League en guidant une volée devant Martin Dubravka à la sixième minute. Le joueur de 28 ans a failli obtenir une seconde, mais a vu sa tête s’échapper de la ligne au premier poteau.

MF Dani Ceballos, 6 ans – Arsenal a contrôlé le ballon pendant de grandes parties du jeu avec Dani Ceballos le plus avancé du double pivot. Le milieu de terrain espagnol a maintenu le jeu et a bien travaillé comme lien entre le milieu de terrain et l’attaque.

MF Willian, 6 ans – Le Brésilien s’est bien lié à Hector Bellerin et a réalisé des coups de pied arrêtés dangereux, mais aurait pu être plus positif sur le ballon depuis le jeu ouvert.

MF Martin Odegaard, 6 ans – Le ballon final aurait parfois pu être meilleur de la part du milieu offensif prêté du Real Madrid, bien que le Norweigan ait dû faire face à une tâche difficile avec le compact latéral de Steve Bruce sur la défensive dans les zones centrales du terrain.

MF Gabriel Martinelli, 8 ans – Le joueur de 19 ans a attaqué la ligne sans crainte contre Jacob Murphy et a pu travailler de bonnes situations d’attaque depuis des espaces restreints. Newcastle a finalement été blessé par le Brésilien après qu’un centre précis ait trouvé Aubameyang pour le deuxième but d’Arsenal du match.

FW Pierre-Emerick Aubameyang, 7 ans – Le leader d’Arsenal, faisant son premier départ pour le club en un mois, a travaillé dur et sa persévérance a été récompensée lorsqu’il a trouvé de la place au poteau arrière pour convertir un centre de Martinelli.

Substituts

Chambres DF Calum, 6 – Chambers est intervenu au début de la seconde période pour le blessé Luiz et a été testé tôt avec un ballon livré avec vigueur vers le poteau le plus proche et le défenseur était conscient du danger.

FW Nicolas Pepe, N / R – L’ailier ivoirien a été engagé pour Aubameyang en tant que menace de contre-attaque contre une ligne supérieure de Newcastle United.

MF Thomas Partey, N / R – Le milieu de terrain défensif a remplacé Odegaard à cinq minutes de la fin pour aider à voir le reste du match.