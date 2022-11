Aubaines sur les tablettes : au début du Black Friday et à quoi s’attendre

Après plusieurs années de déclin, l’humble tablette a connu récemment une renaissance.

Un iPad est toujours l’option évidente, mais Samsung a été rejoint du côté d’Android par Xiaomi, Lenovo et Nokia. Les tablettes Fire d’Amazon sont toujours aussi performantes, alors qu’il n’y a pas que Microsoft qui fabrique des ardoises Windows ces jours-ci.

Si vous envisagez d’en acheter un, le Black Friday peut sembler être le moment évident. C’est à ce moment que la plupart des détaillants organisent leurs plus grands événements de vente de l’année, dont beaucoup commencent des semaines avant le jour même.

Mais avec autant de tablettes parmi lesquelles choisir, comment trouver de bonnes tablettes autour du Black Friday ? Voici tout ce que vous devez savoir.

Quand est le Black Friday 2022 ?

Le Black Friday aura lieu le 25 novembre cette année, suivi de près par le Cyber ​​Monday le 28 novembre. Certaines offres ne dureront qu’une journée et d’autres pourront s’étendre sur le week-end, mais de nombreuses ventes se poursuivront tout au long du mois de novembre.

Quand commencent les offres Black Friday sur les tablettes ?

La saison du Black Friday semble devenir de plus en plus tôt chaque année. Le moment le plus courant pour les offres d’ordinateurs portables reste la semaine précédant le grand jour, il vaut donc la peine de magasiner à partir du vendredi 18 novembre.

Cependant, les premières offres du Black Friday sont devenues importantes ces dernières années, les entreprises souhaitant promouvoir leurs offres avant la concurrence. De nombreux détaillants utilisent désormais tout le mois de novembre comme une opportunité pour réduire les prix. En effet, si vous recherchez des offres sur des ordinateurs portables spécifiques, nous vous encourageons à commencer à vérifier dès maintenant.

Meilleures offres de tablettes du Black Friday aux États-Unis

Microsoft Surface Pro 8 1 De : Amazone Était : 1 199,99 $ À présent:

849,99 $

(350 $ de rabais) La Surface Pro 9 est disponible dès maintenant, mais il existe de grandes remises sur son prédécesseur capable. Ce modèle i5 avec 256 Go de stockage est disponible avec une énorme réduction de 29 %. Apple iPad Air (2022) 2 De : Amazone Était : 599,99 $ À présent:

519,99 $

(80,01 $ de réduction) L’iPad Air 2022 n’est sorti qu’en mars, mais Amazon propose le modèle Wi-Fi de 64 Go avec une remise utile. Samsung Galaxy Tab S7 FE 3 De : Amazone Était : 529,99 $ À présent:

378,95 $

(151,04 $) Ce n’est pas le prix le plus bas vu sur Amazon, mais ce n’est pas loin et une excellente chance d’obtenir une tablette Samsung puissante pour moins de 400 $. L’offre est juste pour la couleur Mystic Black avec 64 Go de stockage et comprend un stylet S Pen. Apple iPad Pro (12,9 pouces, 2021) 4 De : Amazone Était : 1 099 $ À présent:

899,99 $

(199,01 $ de réduction) Il existe maintenant un iPad Pro 2022, mais à part l’amélioration des performances déjà excellentes, peu de choses ont changé. De plus, vous pouvez près de 200 $ sur le modèle légèrement plus ancien d’Amazon. iPad mini (2021) 5 De : Amazone Était : 499 $ À présent:

399,99 $

(réduction de 20) Le dernier iPad mini de 2021 est la meilleure petite tablette que vous puissiez acheter. Les modèles Wi-Fi de 64 Go sont également disponibles avec une remise de 100 $ sur Amazon et Best Buy. Samsung Galaxy Tab S8 6 De : Amazone Était : 699,99 $ À présent:

544,99 $

(22 % de réduction) La Tab S8 standard est la moins chère des dernières tablettes phares de Samsung, mais son excellent rapport qualité-prix. C’est particulièrement vrai après cette remise de 155 $ sur Amazon. Microsoft Surface Go 3 sept De : Amazone Était : 729,99 $ À présent:

679,99 $

(50 $ de rabais) Cette Surface Go 3 haut de gamme est disponible avec une petite mais utile économie en ce moment sur Amazon. N’oubliez pas que vous devrez toujours acheter le couvercle du clavier séparément.

Meilleures offres de tablettes du Black Friday au Royaume-Uni

Microsoft Surface Pro 8 1 De : Microsoft Était : 999 £ À présent:

769 £

(230 £ de réduction) La Surface Pro 9 est officielle, mais le modèle de l’année dernière reste un appareil très compétitif. Avec cette remise importante, c’est aussi une grande valeur. Samsung Galaxy Tab S8+ 2 De : Amazone Était: 899 £ À présent:

729 £

(170 £ de réduction) La dernière tablette haut de gamme de Samsung inclut le S Pen dans son nouveau prix, qui est 19 % moins cher que le RRP d’Amazon. Apple iPad Air (2022) 3 De : Amazone Était : 669 £ À présent:

569 £

(100 £ de réduction) L’iPad Air 2022 n’est sorti qu’il y a quelques mois, mais il y a déjà 100 £ de réduction sur ce modèle d’entrée de gamme chez Amazon. Microsoft Surface Go 3 (i3, 4G) 4 De : Amazone Était : 569 £ À présent:

534,79 £

(34,21 £ de réduction) Les offres sur le dernier Surface Go sont rares, mais vous pouvez obtenir une économie utile sur ce modèle de milieu de gamme sur Amazon. Apple iPad mini (2021) 5 De : Currys Était : 749 £ À présent:

579 £

(170 £ de réduction) Amazon a 23% de réduction sur le RRP du dernier iPad mini avec 256 Go de stockage. Il n’a été inférieur qu’une seule fois auparavant. Samsung Galaxy Tab S8 6 De : Currys Était : 649 £ À présent:

509 £

(140 £ de réduction) La dernière tablette milieu de gamme de Samsung est disponible avec une remise utile dès maintenant via Currys. Vous pouvez également ajouter une housse de clavier à moitié prix, bien qu’elle soit vendue séparément. Samsung Galaxy Tab S7 FE sept De : Amazone Était : 519 £ À présent:

409 £

(110 £ de réduction) Ensuite, la Tab S7 FE d’entrée de gamme à partir de 2021 est désormais disponible avec une remise utile de 21 % sur Amazon. Cependant, il y a aussi des économies sur d’autres modèles.

Les offres Black Friday sur les tablettes sont-elles réelles ?

Au cours des dernières années, les gens sont devenus un peu moins confiants dans les offres du Black Friday, ce qui est compréhensible. Certaines offres sont meilleures que d’autres et il n’est pas toujours clair laquelle est laquelle.

Quelques mois après leur mise en vente, de nombreux produits baissent de prix, qu’il y ait ou non une vente. Cependant, certaines marques et détaillants font remonter les prix au RRP peu de temps avant le Black Friday. Ensuite, lorsque le nouveau prix est annoncé, cela ressemble encore plus à une économie. Il y a une chance que ce soit encore beaucoup, mais toujours pas dans la même mesure que le site Web le fait.

Heureusement, il existe des outils qui peuvent vous aider.

Si vous magasinez sur Amazon, CamelCamelCamel suit le coût d’un produit au cours de la dernière année environ. Tapez simplement n’importe quel produit ou URL Amazon dans la barre de recherche, et cela vous donnera des informations détaillées sur la façon dont le prix a changé. Vous pouvez également voir quand et combien était son prix le plus bas – si c’est nettement moins qu’aujourd’hui, cela vaut peut-être la peine de le retenir.

Anyron Copeman / Fonderie

Plus généralement, ShopSavvy (États-Unis) et PriceSpy (Royaume-Uni) sont des outils efficaces pour vous assurer d’obtenir le meilleur prix. Il compare les offres de tous les grands détaillants, vous savez donc que vous obtenez le meilleur prix. Ce qui est commercialisé comme une offre Black Friday sur un site peut s’avérer moins cher sur un autre.

Comment acheter des offres sur les tablettes du Black Friday

Approcher les ventes du Black Friday avec l’intention d’acheter un nouvel ordinateur portable peut sembler accablant. C’est donc une bonne idée de décider à l’avance de la technologie que vous achetez, puis d’être ouvert aux meilleures offres lorsque le Black Friday commence.

Par exemple, si vous êtes intéressé par l’achat d’un nouvel iPad, ayez un budget approximatif prédéterminé et un ensemble de fonctionnalités que vous recherchez. De cette façon, lorsqu’une offre se présente, vous pouvez rapidement vérifier si elle vous convient et en profiter avant qu’elle ne se vende ou n’expire.

Si vous n’êtes pas sûr de ce qui est important pour vous, notre guide des meilleures tablettes que vous pouvez acheter comprend quelques conseils d’achat clés.

Dominik Tomaszewski / Fonderie

Pour des produits spécifiques, vous pouvez avoir une idée de ce qu’est le RRP habituel en vous rendant directement sur le site Web du fabricant (en supposant qu’il le vende toujours). Ensuite, décidez de ce que vous serez prêt à payer. Est-ce que ça vaut le coup d’acheter à 10% de réduction ? Tenez-vous pour 25%? Les offres pourraient commencer dès le début du mois de novembre, alors commencez à vérifier à ce moment-là.

Une autre chose que vous pouvez faire est de vous inscrire aux alertes et aux newsletters des détaillants auprès desquels vous prévoyez d’acheter. Vous pouvez également consulter les listes complètes des meilleures offres du Black Friday dans l’ensemble, qui comprendront des offres sur les tablettes à l’approche du Black Friday.

Aux États-Unis, Slickdeals vous permet de définir des alertes pour des produits spécifiques. Ainsi, si une offre attire beaucoup l’attention, vous recevrez immédiatement un e-mail/une notification. HotUKDeals est l’équivalent britannique.

Enfin, si vous êtes étudiant, vous pourrez peut-être tirer encore plus d’argent des offres du Black Friday.

Où trouver les meilleures offres de tablettes du Black Friday

En parlant de détaillants, il y a beaucoup de détaillants à considérer pour les offres de tablettes Black Friday. Aux États-Unis, considérez ce qui suit :

Si vous êtes basé au Royaume-Uni, voici les principaux éléments à surveiller :

Parfois, les détaillants n’affichent pas le RRP, alors vérifiez le site du fabricant ou une autre couverture depuis le lancement si vous n’êtes pas sûr. Mais aller directement est également une bonne option – parfois les prix de Microsoft et Samsung sont moins chers que via des détaillants tiers. Cependant, Apple ne remet presque jamais les produits vendus sur son site Web.

Fonderie

eBay propose parfois une promotion de 10 % sur l’ensemble du site, que vous pouvez utiliser pour réaliser des économies encore plus importantes sur les ordinateurs portables.

Si cela ne vous dérange pas d’acheter un produit remis à neuf, cela vaut la peine de regarder les goûts de Musique Pie et Amazon renouvelé. Ce sont de bons magasins à vérifier si vous cherchez à obtenir une Apple Watch pour beaucoup moins cher que le prix que vous paieriez pour un nouveau modèle.

Articles connexes pour en savoir plus