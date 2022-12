Aubaines des Fêtes à moins de 25 $ : idées cadeaux bon marché pour toute la famille

Oui, Cyber ​​lundi est venu et reparti, mais les ventes ne sont jamais vraiment terminées. De nombreux détaillants différents, tels que Best Buy, Amazon et Walmart, hébergent toujours une liste d’offres. Il y a encore de grosses remises disponibles sur la technologie domestique, les jeux, la beauté, le fitness et plus encore. Beaucoup de ces offres sont disponibles pour moins de 25 $.

Ci-dessous, nous avons rassemblé certaines des meilleures offres que vous pouvez encore trouver pour 25 $ ou moins. Ces offres à bas prix post-Cyber ​​Monday sont parfaites pour les cadeaux bon marché et les bas de Noël dont vous avez besoin pour les membres de la famille, les amis ou les collègues (bonjour, jeux d’échange de cadeaux pour les fêtes). Et si votre budget est un peu plus important, nous avons aussi le meilleures offres pour 50 $ et moins. Cette histoire est souvent mise à jour à mesure que les offres changent, alors assurez-vous de vérifier les détails des ventes les plus récents. Bon cadeau !

Offres technologiques à moins de 25 $

Offres et ventes de maisons intelligentes

Chambellan Cet accessoire intelligent peut être ajouté à presque toutes les portes de garage fabriquées après 1993. Il se connecte à votre téléphone, permettant un contrôle facile de la porte de n’importe où. Il est descendu à 20 $, alors assurez-vous d’en prendre un pour vous-même et même pour certains membres de votre famille : ils ne manqueront pas de vous remercier pour quelque chose d’aussi utile. Vous recevez des alertes de prix pour MyQ Smart Garage Control : 18 $

Les comptes Amazon éligibles peuvent obtenir un Echo Dot de troisième génération pour seulement 1 $ avec un mois d’Amazon Music Unlimited. Cela fait que le coût total n’est que de 10 $. Vous recevez des alertes de prix pour Echo Dot (3e génération) pour 0,99 $ et 1 mois d’Amazon Music Unlimited pour 8,99 $ avec renouvellement automatique – Charcoal

Offres audio : haut-parleurs portables, écouteurs sans fil, etc.

Anker La sous-marque Anker Soundcore propose une tonne d’équipements audio de grande valeur, et ses écouteurs Life P2i ont actuellement plus de la moitié de leur prix habituel. Avec Bluetooth 5.2, le chargement USB-C et 28 heures de lecture avec l’étui de chargement inclus, ces écouteurs ne lésinent pas sur les fonctionnalités. Vous recevez des alertes de prix pour Soundcore by Anker Life P2i True Wireless Earbuds, AI-Enhanced Calls, 10mm Drivers, 2 EQ Modes, 28H Playtime with Fast Charging, Bluetooth 5.2, Easy-Pairing, Lightweight and Secure Fit, Button Control

Offres d’accessoires technologiques

Anker Anker fabrique certains des meilleurs équipements de charge sur le marché et son chargeur mural super compact Nano Pro USB-C est actuellement à un nouveau plus bas sur Amazon. Assurez-vous de couper le coupon de 25 % sur la page pour bénéficier de toutes les économies. Vous recevez des alertes de prix pour Anker USB C Charger 20W, 511 Charger (Nano Pro), PIQ 3.0 Durable Compact Fast Charger, Anker Nano Pro for iPhone 13/13 Mini/13 Pro/13 Pro Max/12, Galaxy, Pixel 4 /3, iPad/iPad mini (câble non inclus)

Aubaines sur la maison à moins de 25 $

iSanté Les tests COVID-19 à domicile sont une excellente chose à avoir et le moment idéal pour les acheter est lorsqu’ils sont en vente. Ce pack est livré avec deux tests faciles à utiliser qui vous donnent les résultats en 15 minutes. Vous recevez des alertes de prix pour Tests antigéniques rapides iHealth COVID-19 : 17 $

Méthode La méthode est connue pour ses savons à mains et ses produits de nettoyage odorants. Son pack de trois au parfum de pamplemousse est à seulement 11 $ sur Amazon avec d’autres parfums à seulement 1 $ de plus.

Offres d’abonnement et de logiciels à moins de 25 $ : Sling TV et plus

le club de Sam Pour un temps limité seulement, les nouveaux membres peuvent économiser 50 % sur leur première année d’adhésion au Sam’s Club. Cela déverrouille toutes les excellentes offres d’entrepôt et en ligne de Sam’s Club, ainsi que l’essence à prix réduit et plus encore.

Offres de jouets à moins de 25 $

MSCHF Vous cherchez un cadeau amusant à offrir qui sort des sentiers battus et un peu plus amusant ? Ce puzzle est un code QR qui est scanné une fois qu’il est complètement assemblé et offre la possibilité de gagner jusqu’à 1 million de dollars. La plupart des gens gagneront 1 $, mais c’est là le plaisir.

Offres mode à moins de 25 $

Vgogfly/CNET Ce bonnet souple est à la mode et doublé pour vous garder au chaud dans l’air frais de l’hiver. Vous recevez des alertes de prix pour Vgogfly Slouchy Beanie for Men Winter Hats for Guys Cool Beanies Mens Lined Knit Warm Thick Skully Stocking Binie Hat Coffee

