Aubaine ou fléau ? Paris interdit la location de trottinettes électriques, voici ce qui se passe ailleurs

Les trottinettes électriques de location, devenues omniprésentes à Paris, seront interdites à partir du 1er septembre.

Alors que beaucoup les saluent comme des moyens écologiques d’éviter les embouteillages, d’autres les considèrent comme une menace inesthétique, avec le pouvoir de mutiler ou de tuer.

Paris a été l’un des premiers à adopter les scooters électriques en 2018, mais après un certain nombre d’accidents mortels, la ville a pris des mesures contre eux.

Pour des informations et des analyses sur le changement climatique, rendez-vous sur News24 L’avenir climatique.

Les trottinettes électriques de location, devenues omniprésentes à Paris et dans d’autres villes du monde, seront interdites dans la capitale française le 1er septembre.

C’est la plus grande métropole à avoir supprimé les appareils basés sur des applications qui ont envahi les rues pour la première fois en 2018, mais de nombreuses autres villes ont pris des mesures contre les véhicules qui peuvent inspirer l’amour ou la haine.

Alors que les utilisateurs les saluent comme des moyens écologiques d’éviter les embouteillages, leurs détracteurs les considèrent comme une menace inesthétique ayant le pouvoir de mutiler et de tuer.

Voici un aperçu de la situation dans d’autres villes du monde :

Paris : le pionnier

La capitale française a été l’une des premières à adopter les scooters électriques en 2018, lorsque les trottoirs ont été bientôt jonchés d’appareils de location mis au rebut du premier opérateur, Lime.

Après un tollé provoqué par l’anarchie et plusieurs accidents mortels, la ville a pris des mesures, réduisant le nombre d’opérateurs à trois (Dott, Lime et Tier) et le nombre de scooters à 15 000.

Pour les scooters privés, l’âge minimum pour les conducteurs est de 12 ans (le gouvernement souhaite porter cet âge à 14 ans), mais les loueurs parisiens ont annoncé en novembre dernier qu’ils renforceraient l’application d’un âge minimum de 18 ans – après que les autorités municipales ont averti que leurs permis étaient interdits. en péril.

Ils doivent également être garés à des endroits désignés et les coureurs ne sont pas autorisés à rouler à plus de 10 kilomètres par heure dans la plupart des quartiers de Paris – mais beaucoup le font quand même.

En avril, les habitants ont voté lors d’un référendum pour interdire la location de scooters, une décision qui n’aura pas d’impact sur les appareils privés.

LIRE | Des vélos écologiques en bambou dans les rues de Cuba

Barcelone et Montréal : interdictions pures et simples

Quelques villes avant Paris ont pris les mêmes mesures drastiques avec une interdiction pure et simple.

Barcelone a interdit la location de scooters sur la voie publique en 2018. Cette année-là, lorsque la société allemande Wind a lancé un programme de partage de scooters électriques dans la ville, la police a retiré les véhicules des rues en quelques heures.

Deux ans plus tard, Montréal a interdit à tous les scooters électriques, de location et privés, de circuler sur la voie publique et sur les pistes cyclables, se plaignant que quatre fois sur cinq, ils étaient jetés dans la rue au lieu d’être garés dans des endroits désignés.

Mais récemment, la ville a autorisé Bird Canada à déployer 200 véhicules dans un parc, dans le cadre d’une nouvelle expérience avec des règles d’utilisation strictes.

Bulletin Hebdomadaire Hebdomadaire sur l’avenir climatique Un aperçu des défis et des opportunités de la crise climatique, car elle change le monde que nous connaissons. S’inscrire

Copenhague : interdit puis débanni

Copenhague a également interdit la location de scooters électriques en 2020, mais les a rétablis un an plus tard, mais sous des conditions strictes, notamment une interdiction pure et simple du stationnement dans le centre-ville et l’obligation pour les utilisateurs de porter un casque.

Londres : avancer avec prudence

Outre-Manche, Londres se montre plus prudente à l’égard des dispositifs que le chef de la police de la ville qualifie de « pièges mortels ».

Seules les trottinettes électriques en location dotées de dispositifs de sécurité spécifiques sont autorisées dans la capitale. Les appareils privés sont illégaux.

Les coureurs doivent avoir 18 ans ou plus et être titulaires d’un permis de conduire complet ou provisoire.

Les scooters ont une limite de vitesse de 12,5 miles par heure (20 km/h) et leurs lumières restent allumées pendant leur utilisation.

Rome : répression

Après un certain nombre d’accidents et de quasi-accidents impliquant des deux-roues, dont une tentative notoire de deux touristes américains de descendre la célèbre place d’Espagne, Rome s’est engagée à imposer de l’ordre sur son marché en plein essor de la location de scooters électriques.

Le 1er septembre, la ville introduira de nouvelles règles pour limiter les usages, notamment dans le centre historique où la vitesse sera limitée à 6 km/h dans les zones piétonnes et le stationnement interdit sur les trottoirs.

Singapour : des sanctions sévères

Singapour applique certaines des sanctions les plus sévères aux conducteurs de scooter imprudents, ceux qui sont surpris en train de rouler sur les trottoirs encourent jusqu’à trois mois de prison et une amende de 2 000 dollars de Singapour (1 500 dollars).