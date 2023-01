Au Yémen, les pénuries médicales aggravent la souffrance des patients atteints de cancer

Le Centre national d’oncologie du Yémen traite 81 000 patients cancéreux enregistrés, mais le financement diminue.

Le conflit entre une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui est intervenue au Yémen contre les Houthis en 2015 a dévasté l’économie et les services de base, y compris les soins de santé, et laissé 80 % de la population dans le besoin d’aide.

Le centre a répertorié quelque 130 médicaments anticancéreux comme cruciaux, mais seuls 50% environ sont disponibles.

Ali Jabri berce son fils sanglotant Ayoub avant un traitement de chimiothérapie dans le plus grand hôpital de cancérologie du Yémen dans la capitale Sanaa, où une guerre de huit ans a entraîné des pénuries de médicaments et d’équipements vitaux.

L’enfant de 12 ans est l’un des 81 000 patients enregistrés auprès du Centre national d’oncologie (NOC) de tout le Yémen à la recherche d’un traitement gratuit, qui a été de plus en plus limité par la diminution des fonds et les restrictions sur la circulation des marchandises dans le pays dépendant des importations.

“Il empire”, a déclaré Jabri en larmes alors qu’il se tenait près du lit où Ayoub, qui a commencé un traitement pour un cancer du cou il y a trois ans, a reçu une perfusion intraveineuse.

“L’hôpital donne les médicaments qu’ils ont, mais les médicaments coûteux, vous devez aller les acheter à l’extérieur … nous ne pouvons pas nous permettre ces médicaments”, a déclaré Jabri, implorant l’aide de sympathisants pour envoyer son fils à l’étranger pour se faire soigner.

Le CNO de Sanaa est financé par les autorités de facto Houthi du Nord-Yémen. Le gouvernement internationalement reconnu finance deux centres parallèles dans le sud où il est basé après avoir été évincé par les Houthis de Sanaa en 2014.

Jabri, père de six enfants, gagne sa vie comme ouvrier agricole journalier dans la province occidentale de Hodeidah et peut emmener son fils à Sanaa grâce à la fondation caritative Al Shafaqa qui les héberge et les nourrit pendant le traitement.

La fondation est financée par des organisations caritatives locales, arabes du Golfe et internationales ainsi que par des entreprises locales.

Le conflit entre une coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite qui est intervenue au Yémen contre les Houthis en 2015 a dévasté l’économie et les services de base, y compris les soins de santé, et laissé 80 % de la population dans le besoin d’aide.

La diminution des réserves de change et les restrictions maritimes et aériennes de la coalition sur les zones contrôlées par les Houthis ont entravé les importations.

Ali al-Mansour, directeur adjoint du NOC, a déclaré que le centre avait reçu entre 6 000 et 6 500 nouveaux patients atteints de cancer chaque année depuis 2015, contre environ 4 000 en 2014 – l’augmentation étant due en partie au nombre réduit de personnes pouvant accéder à un traitement à l’étranger. . Il a déclaré que le centre avait répertorié quelque 130 médicaments anticancéreux comme cruciaux, mais que seuls 50% environ étaient disponibles.

Il a dit:

De nombreux fournisseurs hésitent à soumettre des offres pour des médicaments en raison de la longueur du processus de transport et des risques et du coût élevé du transport.

L’unité de radiothérapie de NOC dispose de deux appareils dont l’un ne fonctionne plus. Le patient Belal Abdulaziz a déclaré qu’il passait parfois toute la journée à attendre sa séance de cinq minutes.

“Pourquoi devrais-je attendre toute la journée pendant que je suis malade ?”, a-t-il dit.

Le mouvement Houthi accuse la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et le blocus maritime et aérien de la pénurie de fournitures médicales et autres telles que le carburant. Le mouvement a fait l’objet de critiques de la part d’organisations humanitaires pour avoir entravé les mouvements humanitaires.