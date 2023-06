Au Yémen, 3 morts dans des affrontements entre militants présumés d’Al-Qaïda et forces pro-gouvernementales

SANAA, Yémen (AP) – Des affrontements entre des militants présumés d’Al-Qaïda et les forces pro-gouvernementales yéménites dans le sud du pays ont tué trois hommes samedi, ont déclaré un responsable militaire et des chefs tribaux.

Les combats ont éclaté samedi soir lorsque des militants soupçonnés d’être des membres d’Al-Qaïda ont attaqué les Forces de défense de Shabwa soutenues par les Émirats arabes unis près de la ville d’al-Musnaiya, dans le sud de la province de Shabwa, avec des mitrailleuses, ont déclaré deux chefs tribaux et un responsable militaire. Les trois ont parlé sous couvert d’anonymat.

Ils ont déclaré que la fusillade dans la province riche en pétrole avait duré plusieurs heures, tuant deux combattants des Forces de défense de Shabwa et un militant avant que les militants ne se retirent finalement.

La guerre civile ruineuse du Yémen a commencé en 2014 lorsque les rebelles houthis soutenus par l’Iran se sont emparés de la capitale de Sanaa et d’une grande partie du nord du Yémen et ont forcé le gouvernement à l’exil. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite, comprenant les Émirats arabes unis, est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir le gouvernement internationalement reconnu au pouvoir.

Al-Qaida dans la péninsule arabique, également connue sous son acronyme AQAP, est active dans plusieurs régions du Yémen déchiré par la guerre, y compris Shabwa et d’autres provinces éloignées et est considérée comme l’une des branches les plus dangereuses du réseau terroriste.

Un membre éminent d’al-Qaida, Hamad bin Hamoud al-Tamimi, a été tué en février lors d’une attaque présumée par un drone américain.

Au milieu d’années de chaos et de conflits, le groupe militant s’est solidement implanté dans certaines régions du pays, en particulier dans les régions éloignées de l’est et du sud de la nation arabe.

Le conflit au Yémen a tué plus de 150 000 personnes, dont plus de 14 500 civils, selon The Armed Conflict Location & Event Data Project, créant l’une des pires crises humanitaires au monde.

Il y a eu une accalmie dans les combats depuis qu’un accord de cessez-le-feu de six mois a été conclu en avril 2022. La trêve a expiré en octobre 2022, cependant, des négociations en coulisses entre les responsables saoudiens et houthis se poursuivent depuis des mois.

Ahmed Al-haj, Associated Press