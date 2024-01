Au White Columns Annual, les étrangers se mélangent aux initiés

Il est agréablement désorientant de participer au White Columns Annual à New York en 2024 et de voir autant de travaux qui auraient pu être et ont été réalisés à tout moment au cours du dernier demi-siècle. Il n’y a pas d’écran, de code QR ou d’impression 3D en vue. Mais depuis son inauguration en 2006, la série « Looking Back » de la galerie à but non lucratif a fait une proposition à l’ancienne : organiser une exposition collective autour des goûts d’une personne (ou d’un collectif), débarrassée des impulsions commerciales ou institutionnelles visant à déplacer un produit ou à capturer un l’air du temps.

L’Annuel a une contrainte. Le conservateur doit avoir vu l’œuvre incluse à New York au cours de l’année précédente. De cette manière populaire, le spectacle propose un portrait de groupe (très subjectif, donc étroit) d’une scène de plus en plus lourde. Ceux qui voient beaucoup d’œuvres d’art en reconnaîtront peut-être quelques-unes. Mais pas tout.