Au Village Wedding, les invités lavent leurs assiettes dans la fontaine

Internet est la source de stockage de vidéos extrêmement hilarantes qui font sûrement sourire les téléspectateurs. Ne croyez-vous pas la même chose ? Eh bien, nous avons également une vidéo similaire, qui vous laissera en deux. La vidéo provient d’un mariage où les gens, inconscients du but d’une fontaine décorative, ont commencé à y laver leurs assiettes. La fontaine a dû être fermée pour les empêcher de laver leurs assiettes. Cette vidéo a été partagée par @JaikyYadav16 sur Twitter. Il a écrit dans la légende qu’il ne devrait pas y avoir beaucoup de décoration lors des mariages de village.

Un utilisateur a exprimé son soulagement que ces personnes ne se gargarisent pas ici.

Cependant, d’autres ont loué le fait que les invités lavent eux-mêmes leurs assiettes.

Isi ko désespoir salut hauteur kahte hai…..tu es incapable de voir l’étiquette de laver leurs assiettes eux-mêmes et de ne pas gaspiller un seul bon grain, tu préfères plutôt les démonstrations

Un autre utilisateur a apprécié la vidéo écrivant que les zones rurales sont plus développées par rapport à leurs homologues urbains. Ils sont plus enrichis en termes d’intelligence, de maturité, de culture et d’autres aspects.

Les zones rurales sont plus développées que les urbaines en termes d’intelligence, de maturité, de culture enrichie, pleine de valeurs, repas, environnement etc etc… — Deepika Rana (@Er_deepikarana) 19 octobre 2022

Cette vidéo a été partagée le 18 octobre et a reçu plus de 4 16 000 vues.

Pendant ce temps, une vidéo similaire dans laquelle les invités affamés volaient la vedette du mariage était devenue virale il y a quelque temps. Ils ont été vus entrer par effraction dans la salle à manger dès son ouverture. Ils avaient extrêmement faim de nourriture et ne pouvaient plus attendre. La partie la plus humoristique de cette vidéo était une personne âgée se précipitant vers le comptoir alimentaire. Il prit rapidement une assiette et la remplit de toutes sortes de plats. D’autres ont également été vus en train de remplir leur assiette avant que la nourriture ne soit terminée.

La vidéo a été partagée par Baagdi Baata sur Instagram il y a quelque temps et a reçu plus de 33 millions de vues. Il a été apprécié par 1,8 million de personnes jusqu’à présent et a laissé Internet stupéfait. Les utilisateurs ont été très amusés par l’enthousiasme des invités. L’un d’eux a écrit que ces personnes se fixent des objectifs de mariage. Un autre a plaisanté en disant que ce sont les amis de tout le monde lors des mariages. Certains ont également été dégoûtés par le manque de manières des invités. Cette vidéo est maintenant supprimée.

