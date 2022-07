Au Tour de France Femmes, c’est une montée raide vers l’égalité

ASO a accepté d’organiser une course en 2014 qui n’était clairement pas le Whole Tour, étant donné que la première édition de la course était d’environ 2% plus longue que la course masculine. L’événement, appelé La Course par Le Tour de France, était une course sur circuit d’une journée organisée le dernier jour du Tour masculin, à Paris. Vos a gagné ce jour-là, puis a gagné à nouveau en 2019.

ASO était censé ajouter trois à cinq jours de course à cette course d’un jour jusqu’à ce que la course féminine atteigne la parité avec la course masculine de 21 jours, a déclaré Bertine lors d’un entretien téléphonique lundi, mais cela ne s’est jamais produit. La Course a été complètement remplacée cette année par le Tour de France Femmes de huit jours – plus long que La Course mais pas aussi long que le Tour masculin.

“Je crois que la pression sociale exercée sur ASO était la raison pour laquelle ils ont finalement, après huit ans, décidé d’augmenter enfin la course féminine”, a déclaré Bertine, qui a réalisé un documentaire intitulé “Half the Road” qui discutait des inégalités entre les sexes dans le cyclisme. . “Ma plus grande crainte est que cette course dure huit jours pendant encore huit ans car c’est effrayant de voir le palmarès de l’ASO à ce sujet. Ce sont des dinosaures qui ont résisté à cela pendant très, très longtemps.

Bertine a déploré que le cyclisme féminin ait reculé peu de temps après la tenue du Tour féminin en 1984.