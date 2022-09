Au top… en allant au-dessus – Kelowna Capital News

– Mots de Darcy Nybo Photographies de Lia Crowe

Jolandi du Preez n’avait pas de raison précise pour avoir créé sa première série d’ongles de costume. Elle avait une envie créative et en a fait une réalité. Mais quelques mois après avoir publié ses ongles pressés sur le thème de Game of Thrones sur Instagram, elle a soudainement conçu des ongles pour les drag queens sur RuPaul’s Drag Race.

Originaire d’Afrique du Sud, Jolandi a étudié l’esthétique à l’université. Peu de temps après avoir obtenu son diplôme, elle est allée travailler sur des bateaux de croisière et a parcouru le monde. En plus de visiter 50 à 60 pays, elle a également rencontré son mari lors d’une de ses aventures.

« J’ai travaillé sur des navires de croisière de 2003 à 2005. Après cela, j’ai immigré au Canada et j’ai rejoint mon mari à Calgary. Sept ans plus tard, nous avons déménagé à Kelowna », a-t-elle déclaré.

Jolandi a travaillé pour certains spas locaux à son arrivée et fait toujours de l’esthétique à temps partiel, ce qui lui a donné «l’occasion de rester en contact avec mes fabuleux clients du spa».

Comment ça a commencé

Après presque deux décennies dans l’industrie de la beauté, on a demandé à Jolandi si elle pouvait fabriquer un ensemble d’ongles de costume pour une séance photo. Elle a accepté et une fois qu’elle a eu fini, l’inattendu s’est produit.

«Je suis devenue instantanément accro au monde étrange et merveilleux des ongles de costumes à effets spéciaux et du nail art avant-gardiste», a-t-elle déclaré depuis son bureau à domicile de Kelowna. “A partir de là, j’ai lancé ma propre marque, Onyx Nails Design.”

La première série d’ongles exagérés qu’elle a créés a eu lieu pendant l’engouement pour Game of Thrones.

“J’ai fait une série de clous comme exutoire créatif. Nous avons fait une séance photo et ensuite publié les ongles sur Instagram », a déclaré Jolandi. “J’ai eu de très bons retours de la part des gens, et ils étaient enthousiasmés par les ongles. Ce tout premier ensemble a été créé à l’aide de vrais clous de finition que mon mari a dû couper pour les insérer dans les ongles prothétiques. Il m’a fallu un peu plus d’une semaine pour les concevoir et les créer.

Jolandi a déclaré : « Je ne me considérais pas comme un artiste, jusqu’à maintenant. Cependant, lorsque l’envie de créer et/ou d’idées créatives m’a empêché de dormir la nuit, j’ai dû admettre que oui, je suis un artiste.

Un jour, en regardant Guerres de la peau sur Netflix, elle a été époustouflée par le talent des artistes. Elle a donc fait ce que ferait n’importe quel entrepreneur artistique : elle les a contactés sur Instagram.

“Ils étaient excités et voulaient utiliser mes ongles”, a-t-elle déclaré. “Les thèmes créatifs variaient un peu, des queues de sirène d’aspect éthéré aux griffes de dragon sombres et dangereuses et aux ongles extraterrestres hors de ce monde.”

Tous les deux Guerres de la peau les gagnants de la série ont utilisé des ongles à pression à effets spéciaux d’Onyx Nails Design.

Mais tout n’a pas été facile. Jolandi a rencontré sa part de cyniques et de sceptiques, avec des commentaires comme “Qui porterait ces ongles ?”

“Cela m’a fait douter de ma propre santé mentale de temps en temps, mais le désir de créer et une bonne dose d’entêtement l’ont emporté sur mon doute”, a-t-elle déclaré. “J’ai commencé à me connecter avec d’autres talents créatifs du monde entier via les réseaux sociaux et j’ai été époustouflée par leurs réponses positives à mes créations d’ongles.”

La persévérance de Jolandi a payé. En quelques années, elle entreprenait des collaborations avec des poids lourds du monde de l’art et créait des ongles pour des maquilleurs primés, des peintres corporels, des créateurs de costumes, des photographes et des maquilleurs d’effets spéciaux du monde entier.

Des clous, des clous, des clous

En juillet, Jolandi a assisté à une convention sur les effets spéciaux à Los Angeles et en a adoré chaque minute.

“Il a été suivi en partie par des professionnels de l’industrie et en partie par des nerds de films d’horreur”, a-t-elle déclaré. “C’était époustouflant de voir autant d’artistes incroyablement talentueux au même endroit et j’ai hâte de renouer avec eux à l’avenir. J’ai pu appliquer certains de mes ongles sur des mannequins qui se faisaient poser des prothèses complètes. Le mien était un fantôme qui faisait de l’auto-stop et les ongles étaient la touche finale de son look.

Elle a ajouté: «J’obtiens souvent une liberté de création totale lors de la conception de ces ongles de costume. Le client peut me dire quel est le thème du look, mais le reste dépend de moi. Quel plaisir de créer une œuvre d’art portable comme celle-là !”

En ce qui concerne les ongles à presser, chaque ensemble est fait sur mesure pour correspondre à la vision créative du client. Elle utilise des techniques mixtes pour ses créations, qu’il s’agisse d’argile, de gel, d’acrylique, de plastique, de métal, de matériaux organiques, de quincaillerie ou de matériaux de magasin d’artisanat. Un ensemble de 10 clous réutilisables peut prendre de quelques heures à quelques jours à fabriquer.

«Les clients pour mes ongles sont un sac mélangé. Du cosplay aux drag queens et aux artistes. Je n’ai pas de niche à ce stade car les ongles sont quelque chose d’universel. J’étais l’un des sponsors du concours mondial de peinture corporelle en Allemagne cette année. J’ai fourni des ongles personnalisés, et ils les ont portés avec leurs beaux dessins, c’était un match fait au paradis créatif.

L’avenir

A demandé “quelle est la prochaine?” pour Onyx Nails Design, Jolandi a déclaré : « Quand les gens pensent aux ongles à effets spéciaux, je veux qu’ils pensent à Onyx Nails Design. Quand j’étais à la convention à Los Angeles, il n’y avait personne d’autre qui faisait ce que j’ai fait… Mon souhait est que quelqu’un, quelque part, connaisse Lady Gaga et qu’elle vienne me voir pour une pose d’ongles magnifiques. Je peux imaginer aller au cinéma et voir mes ongles là-haut sur grand écran. Ce serait une expérience tellement incroyable et validerait la qualité et le caractère unique des produits que je crée.

Vous pouvez voir certaines des créations de Jolandi sur onyxnailsdesign.com et sur Instagram @onyxnailsdesign.