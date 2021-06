Au Tigré, la nourriture est souvent une arme de guerre alors que la famine menace

Ici, dans le Tigré déchiré par la guerre, plus de 350 000 personnes sont déjà confrontées à la famine, selon l’ONU et d’autres groupes humanitaires. Ce n’est pas seulement que les gens meurent de faim; c’est que beaucoup sont affamés, a découvert l’Associated Press. Dans les zones agricoles du Tigré auxquelles l’AP a eu un accès rare, les agriculteurs, les travailleurs humanitaires et les responsables locaux ont confirmé que la nourriture avait été transformée en arme de guerre.