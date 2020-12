Abiy avait commencé à démanteler l’emprise du TPLF sur les institutions étatiques et à accroître leur rivalité politique. Cela a abouti à une guerre pour le contrôle de quantités massives d’équipements militaires fédéraux stationnés à Tigray, et à la décision du TPLF de procéder à des élections régionales malgré une interdiction gouvernementale due à la pandémie. Abiy a jusqu’à présent rejeté les tentatives internationales de médiation.

Des diplomates, des travailleurs humanitaires et des analystes ont déclaré lors d’entretiens que la guerre au Tigray, la région la plus septentrionale de l’Éthiopie, était loin d’être terminée, même lorsque les forces gouvernementales avaient le contrôle effectif de la principale ville de la région, Mekele. Les combats se sont déplacés vers les nombreuses chaînes de montagnes déchiquetées du Tigray – un terrain difficile où les dirigeants et les milices du TPLF ont l’avantage d’être familiers et ont pu se regrouper.

« Nous avons des rapports selon lesquels les combats se poursuivent dans de nombreuses régions du Tigré », a déclaré Saviano Abreu, porte-parole du Bureau de coordination humanitaire des Nations Unies, ajoutant que des problèmes de sécurité empêché les missions d’aide d’entrer dans la région. «Nous n’avons en effet pas été en mesure d’envoyer du personnel ou des secours au Tigray [yet]. «

Le leadership du TPLF reste en grande partie intact, bien qu’il ait quitté Mekele la semaine dernière. Jeudi, dans un message diffusé sur une chaîne de télévision régionale, un dirigeant éminent a appelé les partisans à « se lever et aller au combat par dizaines de milliers ». Les responsables du TPLF n’ont pas répondu aux demandes de commentaires et ont gardé secret leur localisation.

Crise humanitaire

Les combats ont empêché une évaluation complète de ce qui est presque certainement une crise humanitaire grave.

«Les personnes déplacées par ce conflit vivent avec du temps emprunté», a déclaré Nigel Tricks, directeur régional du Norwegian Refugee Council.

Des agences telles que le NRC, le Comité international de la Croix-Rouge et Médecins sans frontières se sont vu refuser l’accès à Tigray mercredi. accord entre Addis-Abeba et les Nations Unies. Mais depuis le début des combats, des centaines de travailleurs humanitaires non onusiens y sont bloqués.

«Il y aura de nombreuses personnes déplacées dans le Tigré, en plus des centaines de milliers qui ont déjà besoin d’aide, « dit Tricks. «Et nous savons que les fournitures essentielles s’épuisent ou s’épuisent».

Babar Baloch, le porte-parole de l’agence, a déclaré que les camps du Tigray – où vivent près de 100 000 réfugiés de l’Érythrée voisine – « restaient au secret » et qu’il continuait de recevoir des « rapports inquiétants » faisant état de « dommages et perturbations » pour eux.

La majeure partie du Tigray reste sous un blocus de transport et une panne de communication.

La répression de la presse tant locale qu’étrangère et d’autres observateurs rend les affirmations encore plus difficiles à vérifier. Des journalistes éthiopiens ont été arrêtés, peu de journalistes étrangers ont obtenu des visas, un seul a obtenu l’autorisation se rendre au Tigray sous la supervision du gouvernement. De nombreux analystes politiques éthiopiens indépendants ont refusé de commenter cet article par crainte de représailles.

Combien de morts?

La question de savoir combien ont été tués est l’une des plus délicates à répondre. Annonçant la capture de Mekele, Abiy a affirmé qu’aucun civil n’avait été tué dans l’offensive contre la ville. Médecins du plus grand hôpital de Mekele récemment dit le New York Times que 27 personnes ont été tuées dans des bombardements aléatoires. La Croix Rouge a publié une déclaration un jour après qu’Abiy eut annoncé que l’hôpital était à court de sacs mortuaires, entre autres.

Une porte-parole de la Croix-Rouge a déclaré vendredi que son organisation partenaire éthiopienne dispose d’un réseau de 18 ambulances « qui ont opéré pendant cette crise et transporté des centaines de blessés vers des installations médicales à Amhara et Tigray ».

Getachew Reda, un haut dirigeant du TPLF, Tigray a déclaré à la télévision, un réseau régional selon lequel des dizaines de milliers de soldats fédéraux éthiopiens avaient été tués, mais n’a pas permis de quantifier le nombre de combattants du TPLF qui étaient morts. Une porte-parole du bureau d’Abiy n’a pas répondu à une demande de commentaire.

William Davison, analyste principal éthiopien à l’International Crisis Group, a déclaré que des milliers de personnes étaient probablement mortes et que le conflit menaçait d’exacerber la rivalité ethnique, ce qui pourrait entraîner davantage d’effusion de sang. Davison était récemment expulsé par le gouvernement éthiopien pour des violations présumées du droit du travail.

Davison et d’autres ont déclaré qu’une grande partie du Tigray était toujours clairement contestée entre les Forces armées fédérales et le TPLF, malgré les affirmations d’Addis-Abeba à l’effet contraire.

« Mais sans soutien externe ni lignes d’approvisionnement ouvertes, [the TPLF] dépendra fortement du soutien du peuple tigréen pour soutenir la résistance armée », a déclaré Davison.

Selon l’agence de presse officielle, le chef d’un gouvernement provisoire pour le Tigray mis en place par le gouvernement d’Abiy avait pris ses fonctions mercredi dans au moins une ville de la région.