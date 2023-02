Au Texas, où l’avortement est déjà un crime, d’autres obstacles à l’accès pourraient survenir

Regardez attentivement et un faible contour du panneau “Whole Women’s Health” est tout ce qui reste de la seule clinique d’avortement à McAllen, au Texas.

Il a été contraint de fermer l’été dernier. Le bâtiment appartient maintenant à un groupe de partisans anti-avortement – ​​un symbole littéral de la fin de Roe v. Wade et du droit de la femme de choisir dans l’État.

“Je suis engourdie”, a déclaré Cathy Torres de Frontera Fund, une organisation qui aidait autrefois 30 à 40 personnes par mois à voyager au Texas ou dans les États voisins pour se faire avorter.

“Les gens ont toujours eu des avortements”, a déclaré Torres. “Et ils vont continuer à en avoir. C’est juste une question de comment et où.”

Après que la Cour suprême des États-Unis a annulé les protections constitutionnelles de l’avortement dans le Arrêt Dobbs de juin 2022 l’interdiction de déclenchement du Texas a interdit presque tous les avortements dans cet État un mois plus tard.

Alors qu’une nouvelle session législative commence au Texas, les législateurs anti-avortement affirment que leur travail de restriction de l’accès n’est pas terminé.

“Je suis préoccupé par les restrictions de voyage pour les soins d’avortement. Je pense que c’est ce qu’ils vont faire ensuite. Je le sens juste dans mes os”, a déclaré Torres.

Des manifestants anti-avortement se rassemblent devant la Cour suprême des États-Unis lors de la Marche pour la vie le 20 janvier à Washington, DC Un juge fédéral américain au Texas doit bientôt décider si la mifépristone, un médicament qui peut être utilisé dans le cadre d’un avortement médicamenteux , pourrait être rendue illégale dans tout le pays. (Alex Brandon/Associated Press)

Maintenant, un juge fédéral nommé par Trump au Texas est sur le point de décider si la mifépristone, un médicament utilisé dans les avortements médicamenteux, pourrait être rendue illégale dans tout le pays.

“Je suis préoccupé par ces batailles que nous allons voir avancer”, a déclaré Rochelle Garza, présidente du Texas Civil Rights Project. “[Battles] sur l’avortement médicamenteux, le Plan B, l’accès au contrôle des naissances de base.”

CBC s’est rendu dans la vallée du Rio Grande au Texas pour voir les réalités de ce à quoi ressemble l’accès restreint.

Parmi les lois les plus restrictives aux États-Unis

La vallée du Rio Grande, dans le sud du Texas, est depuis longtemps au centre de la lutte pour l’accès à l’avortement. Jusqu’en juin 2022, Whole Women’s Health desservait la vaste région et une population de plus d’un million d’habitants, dont principalement des Latinas et de nombreuses femmes sans papiers.

Le Fonds Frontera fait partie d’un Action collective fédérale américaine déposé quelques jours après la promulgation de l’interdiction de déclenchement du Texas demandant une injonction contre d’éventuelles poursuites pour avoir aidé des personnes à accéder à des avortements légaux dans d’autres États.

“Il y a juste beaucoup de risques, de risques criminels, en fait. Je n’exagère littéralement même pas”, a déclaré Torres.

Cathy Torres est avec Frontera Fund, une organisation qui aidait les gens de la vallée du Rio Grande à voyager pour accéder aux services d’avortement. (Nouvelles de Radio-Canada)

Frontera Fund a rouvert sa ligne d’assistance, mais limite ce qu’il peut dire aux appelants aux informations disponibles en ligne. Torres a déclaré qu’elle s’inquiétait des ramifications juridiques si elle fournissait trop d’informations.

“Nous disons que c’est Google avec compassion, car nous ne sommes pas simplement un moteur de recherche aléatoire. Nous avons déjà fait ce travail auparavant, nous savons donc quelles informations les gens recherchent.

“Vous savez, nous comprenons que les gens ont peur.”

Le Texas a adopté certaines des lois sur l’avortement les plus restrictives aux États-Unis avant la décision Dobbs. Le projet de loi 8 du Sénat a été adopté en 2021, restreignant les avortements après six semaines de grossesse et la détection de l’activité cardiaque.

Une loi également adoptée en 2021 stipulait que 30 jours après l’annulation de Roe v. Wade, une loi de 1925 serait rétablie, rendant illégaux tous les avortements au Texas, sauf lorsque la vie de la mère est en danger. Il n’y a pas d’exception pour le viol ou l’inceste.

Cependant, il existe des réseaux qui tentent d’aider les femmes dans des États restreints comme le Texas.

Traverser la frontière pour les pilules

Sandra Cardona de Necesito Abortar, une organisation bénévole de Monterrey, au Mexique, a déclaré que 400 femmes l’avaient contactée en décembre à la recherche d’aide. Les réseaux de Tijuana et de Guanajuato City sont également actifs.

Cardona aide les femmes à accéder aux pilules abortives au Mexique et coordonne l’acheminement des médicaments aux États-Unis. Le Mexique a décriminalisé l’avortement en 2021.

“Nous les accompagnons dans leurs démarches, dans leurs décisions. Nous sommes avec eux et nous les écoutons”, a-t-elle expliqué.

L’année dernière, son organisation a dépensé plus de 8 000 $ US en misoprostol, un médicament qui peut être utilisé pour provoquer une fausse couche. Il est souvent utilisé en association avec la mifépristone pour les avortements médicamenteux.

“La plupart de ceux qui posent des questions sur la situation juridique, ils ont un peu peur.”

À Nuevo Progreso, au Mexique, à quelques minutes à pied de l’autre côté de la frontière avec le Texas, les gens peuvent acheter du misoprostol en vente libre sans ordonnance. Généralement utilisé pour traiter les ulcères, donc pas illégal au Texas, l’Organisation mondiale de la santé affirme que le misoprostol est efficace et sûr de 70 à 90 % pour les avortements autogérés, selon l’état d’avancement de la grossesse.

Des dizaines de pharmacies bordent les rues, vendant de tout, du Xanax à l’Ozempic. CBC News a acheté plusieurs boîtes de misoprostol, à des prix variant de 30 $ à 80 $ US la boîte.

Les instructions variaient aussi; un pharmacien nous a dit de demander à notre médecin comment le prendre, un autre a dit qu’une femme enceinte devrait continuer à prendre les pilules toutes les quelques heures jusqu’à ce qu’elle commence à saigner. Les pharmaciens nous ont également dit que de plus en plus de femmes viennent dans la région pour acheter du misoprostol.

En avril 2022, Lizelle Herrera, une femme de 26 ans de la vallée du Rio Grande, a été accusée de meurtre après que des infirmières d’un hôpital local de la vallée du Rio Grande l’ont soupçonnée d’avoir provoqué une fausse couche. Les accusations ont finalement été abandonnées.

“‘Je suis inquiète de la criminalisation des issues de grossesse que nous avons constatée dans nos communautés”, a déclaré Nancy Cárdenas Peña de l’Institut national Latina pour la justice reproductive.

“Comment les gens peuvent être emprisonnés pour des résultats de grossesse comme des fausses couches ou des médicaments pour l’avortement.”

Rochelle Garza s’est présentée comme candidate démocrate au poste de procureur général du Texas à mi-mandat en 2022 et a perdu face au titulaire républicain. Elle est préoccupée par les batailles juridiques qui s’intensifient autour des problèmes liés à l’avortement aux États-Unis (Nouvelles de Radio-Canada)

La bataille législative continue

Peña passe cette session législative à Austin, au Texas, à suivre les projets de loi déposés concernant l’accès aux soins de santé et à l’avortement. Jusqu’à présent, plus de 25 projets de loi liés à l’avortement ont été déposés, dit-elle.

“Nous avons de profondes inquiétudes concernant certains projets de loi que nous avons vus. Nous avons une pression de l’État pour en quelque sorte enhardir les procureurs de district d’autres districts à poursuivre des affaires en dehors de leurs propres districts”, a déclaré Peña.

Le misoprostol, un médicament qui peut être utilisé pour provoquer une fausse couche, est souvent utilisé en association avec la mifépristone pour les avortements médicamenteux. Le Texas a interdit presque tous les avortements, mais le misoprostol est en vente dans les pharmacies sans ordonnance juste de l’autre côté de la frontière à Neuvo Progreso, au Mexique. (Nouvelles de Radio-Canada)

Deux factures dans particulier a-t-elle expliqué, sont destinés à contrecarrer les promesses des procureurs de district dans cinq comtés et districts comme Dallas, San Antonio et Corpus Christi, de ne pas porter plainte pour crimes liés à l’avortement.

Les démocrates déposent également des projets de loi, comme DS 227 d’abroger toutes les lois interdisant l’avortement, ou SB 122 d’inclure une exception pour l’avortement dans les cas de viol ou inceste .

L’interdiction actuelle de l’avortement a cependant compliqué les choses pour les médecins et les urgentistes qui traitent les femmes enceintes.

“Nous sommes maintenant dans une position où, dans le cadre de la pratique de la médecine, nous pourrions être accusés de crimes et de crimes que notre assurance contre la faute professionnelle ne couvrirait pas”, a déclaré le Dr Alison Haddock, membre du conseil d’administration de l’American College of Emergency Physicians.

Le Dr Alison Haddock, membre du conseil d’administration de l’American College of Emergency Physicians, a déclaré que les médecins américains doivent désormais tenir compte d’une plus grande responsabilité pénale potentielle lorsqu’ils traitent des patientes enceintes. (Nouvelles de Radio-Canada)

Le groupe a publié un déclaration lorsque Roe v. Wade a été annulé, inquiet des ramifications lors du traitement des patientes enceintes.

“Cela crée un scénario vraiment difficile pour tous les médecins, où ils se disent:” OK, je sais que leur santé est en danger. À quel moment leur vie est-elle en danger? “, A déclaré Haddock.

Au Texas, il y a eu des cas de femmes enceintes qui ont fait une fausse couche ou qui ont perdu leur grossesse, et des médecins les ont renvoyées chez elles après une urgence. Certains sont devenus septiques.

“Vous pourriez arriver au point où, oui, leur vie est en danger et la maladie a trop progressé et vous ne pouvez plus la traiter en toute sécurité”, a déclaré Haddock.

“Je crains donc que les femmes enceintes ne perdent la vie à cause de cela.”

Les législateurs anti-avortement célèbrent

Le Texas Freedom Caucus est un groupe de législateurs républicains faisant pression pour des mesures encore plus sévères contre l’avortement. Le représentant de l’État du Texas, Matt Shaheen, en est membre.

“Nous avons beaucoup à célébrer dans l’État du Texas”, a déclaré Sheehan.

Le congrès de la liberté du Texas envoyé des lettres de menaces à un cabinet d’avocats du Texas qui proposait d’aider à payer les employés voyageant hors de l’État pour des soins d’avortement.

“Nous voulions leur faire prendre conscience qu’ils doivent sérieusement examiner ce qu’ils font et s’assurer qu’ils ne violent pas la loi de l’État”, a déclaré Sheehan.

“Nous avons prévu des dispositions pour garantir que les médecins en dehors de l’État du Texas ne fournissaient pas des pilules abortives et ce genre de choses également.”

Le représentant de l’État du Texas, Matt Shaheen, à droite, du Texas Freedom Caucus, a déclaré à Ellen Mauro de CBC que davantage de restrictions liées à l’avortement pourraient être introduites. (Nouvelles de Radio-Canada)

Shaheen a déclaré qu’il soutiendrait également une évolution vers la reconnaissance de la personnalité fœtale dans l’État.

L’Alabama, l’Arizona, la Géorgie et le Missouri ont déjà de telles lois qui ont vu des femmes accusées de mettre en danger la vie d’un enfant en faisant une fausse couche ou en consommant des substances illégales. Groupe de défense Pregnancy Justice documenté 1 331 cas de ce genre de 2006 à 2020. Des accusations sont souvent portées contre des femmes de couleur à faible revenu.

“Le Texas a toujours été un exemple pour le mouvement conservateur et pour avoir poussé ces lois très radicales”, a déclaré Rochelle Garza, qui s’est présentée au poste de procureur général de l’État du Texas à mi-mandat en 2022. Elle a perdu contre Ken Paxton, le républicain sortant.

“Je ne pense pas qu’ils s’arrêtent”, a déclaré Garza.

“Je pense que la direction que prend le mouvement anti-choix est très claire. Et ils veulent s’assurer que chaque État interdit l’accès aux soins d’avortement, que chaque État empêche quelqu’un de partir pour accéder à ces soins dans un autre État. Ils ne sont pas va s’arrêter et nous devons riposter.”

