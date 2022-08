Au temple Ojtu Ka Satta Dada au Rajasthan, les dévots offrent des balais avec du prasad ; Voici pourquoi

Le temple Satta Dada situé dans le village d’Ojtu près de Chirawa au Rajasthan raconte l’histoire unique de l’amour de deux frères. On raconte qu’après la mort du frère aîné, le frère cadet s’était suicidé en sautant dans son bûcher brûlant. On pense qu’en offrant un balai avec prasad à la porte de Dada, les souhaits des gens sont exaucés. C’est la raison pour laquelle les fidèles des zones rurales ont plus confiance dans ce temple que dans les villes.

Après le darshan, les fidèles nettoient les locaux du temple avec un balai apporté avec eux, puis le laissent là. Selon les personnes associées au comité de gestion du temple, cette tradition perdure depuis des années. Ici, au mois de Bhadrapada, une foire se tient sur Navami. Cela dure trois jours. On pense que les gens balayent le temple après avoir offert une prière et recherché l’accomplissement de leur souhait.

Auparavant, les gens fabriquaient des balais de panni et les apportaient avec eux. Maintenant, des balais d’éviers se trouvent sur les étals de prasad à l’extérieur du temple. Lors de la foire annuelle, le dixième du mois de Bhadrapada, des balais apportés par les fidèles créent une montagne de balais devant le pavillon principal du temple. Prasad de plus de 100 swamanis (poids de 50 kg), qui pèse environ 5000 kg, est distribué dans la foire.

Vie sacrifiée à la mort de son frère aîné

Il y a une légende ici à Ojtu selon laquelle il y a environ cinq cents ans, il y avait une profonde affection entre deux frères qui appartenaient à la caste Jat. Lorsque le frère aîné est tombé malade, le jeune frère est allé à Narhad chercher Hakim. En rentrant, lorsque la nouvelle de la mort du frère aîné fut reçue, le frère cadet donna sa vie sur son bûcher funéraire. Les villageois croient qu’en offrant une prière dans le temple et plus tard en balayant les locaux du temple avec le balai, les maladies de peau des gens comme la teigne et les démangeaisons sont guéries.

Le frère cadet n’a pas supporté la triste nouvelle de la mort du frère aîné-

Les deux frères, Sahabram et Rudbhaksh n’étaient pas mariés. Lorsque Sahabaram était malade, Rudbhaksh se rendait à Narhad pour obtenir des herbes médicinales pour son traitement. Il venait de parcourir seulement la moitié de la distance lorsque le cheval sur lequel il voyageait refusa d’avancer. Malgré de nombreux efforts, le cheval, au lieu d’avancer, rebroussa chemin vers le village. Cela a fait comprendre à Rudbhaksh que quelque chose de fâcheux s’était produit dans la maison. Alors, il a décidé de revenir. Ici, Sahabram était mort. Ensuite, les villageois ont décidé qu’il faudrait du temps pour que Rudbhaksh vienne. Ainsi, les derniers rites ont été accomplis. Lorsque Rudbhaksh a atteint le village et a appris que son frère était décédé, il a également sauté dans le bûcher brûlant et a abandonné sa vie avec son frère. Depuis lors, de nombreux miracles de ce type se sont produits dans le village et les villageois ont commencé à les vénérer.

Pendant ce temps, Dada est apparu devant un banjara qui séjournait ici et a guéri ses animaux malades. Ce sont les banjara qui ont fait construire une plate-forme sur le site funéraire de Satta dada avec l’aide de villageois, qui est devenue plus tard populaire sous le nom de Satta Dada samadhi. Au fil du temps, il a ensuite été transformé en temple.

En 1991, les villageois ont construit un temple grâce à un don

Le village Sarpanch Vinod Dangi et le vice-président Umrao Singh disent qu’en 1991, les villageois ont donné au Mandh (samadhi) la forme d’un temple. Après cela, la foire de Shri Satta Dada Rudbhaksh a commencé à se tenir à partir de 1992. Lorsque les villageois ont fait construire le temple, un problème s’est posé concernant la fabrication de l’idole de Dada, car personne n’avait vu Dada et il n’avait pas non plus d’idoles. Umrao Singh dit que lorsque l’ancien samadhi de Dada a été brisé, la figure de Dada a automatiquement émergé en lui. Rien qu’en voyant cela, un sculpteur de Pilani a fait fabriquer l’idole de Satta Dada. Depuis lors, chaque année au mois de Bhadrapada, ce village est témoin d’une foire ici sur Krishna Paksha Dashami.

Ojaram Jat s’est installé à Ojatu il y a environ 650 ans

Selon les légendes, il y a environ 650 ans, des Jats de la division de Jodhpur étaient venus s’installer ici. Le nom de leur chef était Ojaram. Le village a été nommé Ojtu après lui. Plus tard, des gens d’autres castes sont également venus s’installer. Parmi eux se trouvait la famille d’une personne nommée Dulabh. Dulabh avait deux fils. Le fils aîné était Sahabram et le fils cadet était Rudbhaksh. Leur mère Jadiya Devi les a laissés dans leur enfance et est décédée. Alors Sahabram avait 10 ans et Rudbhaksh avait 7 ans. Lorsque le fils aîné avait 25 ans, Dulabh l’a épousé et après un certain temps, il est également décédé.

Savoir comment rejoindre Ojtu

Le village d’Ojtu se trouve près de la route nationale Jhunjhunu-Chirawa. Pour s’y rendre, on peut emprunter la route depuis Jhunjhunu et Chirawa. La distance entre Jhunjhunu et Ojtu est de 23 km alors qu’il n’est qu’à 7 km de Chirawa. Il se trouve à 11 km de Bagad. Cet endroit peut être atteint en louant une voiture depuis les gares de Chirawa et Jhunjhunu.

Lis le Dernières nouvelles et dernières nouvelles ici