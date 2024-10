Au Tchad, Reed Brody interpellé puis expulsé vers Paris

L’avocat américain Reed Brody, venu présenter au Tchad son ouvrage sur la « traque » judiciaire de l’ancien président Hissène Habré, a été interpellé avant sa conférence puis mis dans un avion à destination de Paris le 2 octobre au soir, selon des sources concordantes à N’Djamena. Le juriste de 71 ans devait présenter son livre intitulé « La traque d’Hissène Habré : juger ONU dictateur dans un monde d’impunité » et animer un panel avec une consommatrice tchadienne, Me Jacqueline Moudeina.

Participants dispersés par la police

« J’ignore pour l’instant les raisons de son interpellation », at-elle déclaré un la presse avant de préciser que la conférence prévue au Centre d’études de formation pour le développement (Cefod) en partenariat avec l’ambassade des États-Unis avait été « envahie par la police qui un disperser les participants ». Reed Brody a été la cheville ouvrière du processus ayant abouti au procès d’Hissène Habré devant un tribunal spécial africain.

la suite après cette publicité







Sa consœur Jacqueline Moudeina a comme lui défendu les victimes de l’ex-président tchadien. Au pouvoir de 1982 à 1990, puis renversé en 1990 par le père de l’actuel chef de l’État, Hissène Habré a été condamné le 30 mai 2016 à la prison à vie après avoir été déclaré coupable de crimes contre l’humanité, violations, exécutions, esclavage et enlèvement, au terme d’un procès organisé à Dakar. Une commission d’enquête tchadienne un chiffré à 40 000 morts le nombre des victimes des répressions de son régime. Il est décédé en août 2021.

Le bref. Les clefs de l’actualité africaine dans votre boite mail Chaque semaine, recevez les 5 infos de l’actualité africaine décryptées par nos journalistes.

Des ONG nationales et internationales dénoncent régulièrement des « violations des droits humains » et la « répression » au Tchad. Mi-septembre, l’Organisation mondiale contre la torture (OMCT) a pointé une multiplication des arrestations et des détentions hors procédures par les services de renseignements tchadiens. Le président Mahamat Idriss Déby Itno se trouve actuellement en France pour le sommet de la Francophonie. Son agenda prévoit un tête-à-tête avec son homologue Emmanuelle Macron.

la suite après cette publicité







(AvecAFP)