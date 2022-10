Au Tamil Nadu, la tête d’une fille mineure disparaît quelques jours après son enterrement ; Sorcellerie suspectée

Dans un cas choquant du Tamil Nadu, la tête d’une fillette décédée de 10 ans a disparu de sa tombe. La fille a été enterrée il y a à peine une semaine. Cet incident effrayant s’est produit dans le village de Chitravadi près de Madurantakam dans le district de Chengalpattu. Les fonctionnaires ont commencé à enquêter sur la question. L’incident a choqué les membres de la famille.

Étudiante de classe VI, Kritika a succombé à ses blessures après qu’un poteau électrique lui soit tombé sur la tête alors qu’elle jouait dehors le 5 octobre. Elle a été grièvement blessée et immédiatement transportée dans un hôpital local, où après une bataille de 9 jours pour sa vie , elle est finalement décédée le 14 octobre.

Kritika a été incinérée le 15 octobre. Cependant, ses parents en deuil, Pandian et Nadia, après quelques jours, ont remarqué que sa tombe avait été trafiquée. Ils ont immédiatement porté plainte au poste de police local.

Sur la base de cette plainte, la police a creusé la tombe en présence de fonctionnaires du département médical du district et de fonctionnaires du département du revenu du district. Cependant, ils ont été choqués lorsqu’ils ont réalisé que la tête avait été coupée et avait disparu.

Cela a soulevé des inquiétudes quant à d’éventuels rituels de sorcellerie et de magie noire parmi la population locale, d’autant plus que la police a trouvé une corde, une torche, des citrons, de la poudre de curcuma et du kumkum près de la tombe. Cela laisse entendre qu’une sorte de rituel occulte a été exécuté sur le site de la tombe avant que la tête ne soit enlevée. Les habitants sont pris de panique et la police enquête sur cette étrange affaire.

Le corps avec la tête coupée a été livré par la police à l’hôpital gouvernemental de Chengalpattu pour une autopsie. Les autorités étudient d’éventuels cas de magie noire lors de l’éclipse solaire partielle de mardi.

