Le milliardaire Jim Simons mise sur 3 actions à dividendes à haut rendement

Une marée montante soulève tous les bateaux, comme l’a dit le président John Kennedy, et nous le voyons maintenant à Wall Street, car le S&P 500 et le NASDAQ sont près de niveaux records. Les gains sont larges et réels, et reflètent un optimisme croissant maintenant que les élections sont derrière nous et qu’un vaccin COVID-19 est en vue. Alors revenons en arrière, jusqu’en 1973, lorsque l’économiste Burton Malkiel nous a dit que « un singe aux yeux bandés lançant des fléchettes sur les pages financières d’un journal pourrait sélectionner un portefeuille qui conviendrait aussi bien qu’un portefeuille soigneusement sélectionné par les experts. Il soulignait l’effet des forces aléatoires sur un échantillon suffisamment large – et le marché boursier, avec plus de 7000 actions cotées en bourse, et encore plus de milliers de traders actifs travaillant quotidiennement, est certainement un échantillon assez large. le briseur de code Jim Simons nous a tous appris à croiser les chiffres. Simons a reconnu que les gens ne sont pas des singes – et ont donc accès à des informations qui transcendent les effets aléatoires. Il a inventé le trading quantitatif et a changé le paysage de l’investissement pour toujours. Et de retour dans le présent, Simons a révélé dans ses derniers dépôts 13F trois nouvelles positions en actions qui méritent d’être examinées de plus près. Ce sont des actions notées à l’achat qui affichent un rendement de dividende d’au moins 5% et qui augmentent à partir de là. Nous avons utilisé la base de données TipRanks pour découvrir ce qui rend ces choix si convaincants.Plains GP Holdings (PAGP) Tout d’abord, Plains GP, une société de portefeuille pétrolière et gazière intermédiaire. Plains contrôle les actifs du secteur du transport pétrolier et gazier, où il transporte les hydrocarbures des sites de production des têtes de puits vers les raffineries, les parcs de stockage et les installations de transport. Les actifs de la société comprennent près de 19 000 milles de pipelines, 8 000 pétroliers pour le pétrole brut, près de 2 500 camions et semi-remorques et, sur les rivières, 20 remorqueurs de transport et 50 barges. Ces actifs transportent le pétrole et le gaz dans et hors de 148 millions de barils de capacité de stockage.PAGP a été durement touché plus tôt cette année par la baisse des prix du pétrole et du gaz et par la baisse de la demande lors des fermetures économiques provoquées par la pandémie. Au deuxième trimestre, le chiffre d’affaires était en baisse de plus de moitié, à 3,23 milliards de dollars. La ligne du haut du troisième trimestre montre le début d’une reprise, avec des revenus de 5,83 milliards de dollars. Le BPA du troisième trimestre était stable séquentiellement, à 9 cents. Le cours de l’action de la société, comme on pouvait s’y attendre d’après les performances financières, n’a pas réussi à gagner beaucoup de terrain depuis sa chute l’hiver dernier au début de la crise corona. Les actions de PAGP sont en baisse de 52% jusqu’à présent cette année, mais le faible cours de l’action offre aux investisseurs une opportunité. De toute évidence, Jim Simons serait d’accord. Son fonds a misé une position dans PAGP en achetant 1 045 521 actions de l’action. La participation vaut 8,44 millions de dollars au cours actuel de l’action et Plains GP a maintenu son engagement envers le dividende. La société a réduit le paiement de 36 cents par action à 18 cents pour le paiement d’avril, mais l’a maintenu à ce niveau depuis lors. La réduction a empêché le rendement d’exploser à mesure que le cours de l’action a chuté et a maintenu le paiement abordable aux niveaux de revenu actuels. Le paiement actuel s’annualise à 72 cents par action ordinaire et donne un rendement de 8,3%. L’analyste de Raymond James, Justin Jenkins, aime Plains pour sa capacité à générer des liquidités. Il écrit: «Le profil des flux de trésorerie de PAGP s’est en fait amélioré cette année. Alors que 2021 verra plus de vents contraires pour l’EBITDA que 2020, la baisse des investissements et les mesures de réduction des coûts mises en œuvre depuis la pandémie entraînent toujours une inflexion du FCF. Nous modélisons maintenant les plaines générant un surplus FCF tout compris […] Nous continuons de croire que les perspectives du partenariat sont bien meilleures que le sentiment récent des investisseurs dans l’action. « Conformément à ces commentaires, Jenkins attribue à PAGP un achat. Son objectif de prix de 9 $ suggère qu’il a une marge de croissance d’environ 10% par rapport aux niveaux actuels. (À Regardez les antécédents de Jenkins, cliquez ici) Dans l’ensemble, il y a trois revues récentes de PAGP enregistrées, et toutes sont des achats – faisant du consensus des analystes ici un achat fort unanime. L’action se vend à 8,17 $, et son objectif de cours moyen de 10 $ implique une hausse d’un an de 22%. (Voir l’analyse boursière PAGP sur TipRanks) Granite Point Mortgage Trust (GPMT) Ensuite, Granite Point Mortgage Trust, est une société de prêt hypothécaire au service d’une clientèle américaine. taux des prêts hypothécaires commerciaux, ainsi que la création et la gestion de ces prêts. Le portefeuille de la société est évalué à plus de 1,8 milliard de dollars. GPMT affiche des messages solides dans ses récentes performances financières. La société a dépassé les prévisions de bénéfices, rapportant 27 cents par action contre une estimation de 20 cents, pour un battement de 35%. Les revenus ont augmenté d’une année à l’autre et la société a terminé le trimestre avec plus de 353 millions de dollars en trésorerie et équivalents de trésorerie.Cette fondation a permis à GPMT de conserver son dividende, bien que la société ait ajusté le paiement à 20 cents par action ordinaire. À ce rythme, il s’annualise à 80 cents et rapporte 8,3%. Cela se compare favorablement aux pairs du secteur financier – et est plus de 4 fois plus élevé que le dividende moyen trouvé parmi les sociétés cotées S&P. Granite Point est un autre des nouveaux postes de Jim Simons. Le milliardaire quantitatif a acheté 155 800 actions de cette fiducie de placement immobilier (FPI), pour une participation qui vaut maintenant 1,48 million de dollars. Stephen Laws, couvrant cette action pour Raymond James, voit GPMT comme un gagnant potentiel pour les investisseurs en dividendes. Il écrit: «Nous prévoyons que les revenus nets d’intérêts continueront de bénéficier des prêts LIBOR en planchers, et nous augmentons nos estimations de bénéfices de base pour en tenir compte. Alors que GPMT a rétabli le dividende trimestriel de 0,20 $ par action, la société a encore environ 29 millions de dollars de bénéfice imposable non distribué au 30 septembre. Compte tenu de cela, nous prévoyons un dividende spécial de 0,40 $ par action à déclarer avant la fin de l’année. L’analyste star évalue l’action surperformance (c’est-à-dire acheter), et son objectif de prix de 11 $ implique une croissance de 16% au cours des prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Laws, cliquez ici) Il s’agit d’une autre action avec une note d’analyste unanime – bien que les deux achats récents font du consensus un achat modéré. L’objectif de prix moyen correspond à celui de Laws, à 11 $, et indique une hausse de 16% par rapport au cours actuel de 9,60 $. (Voir l’analyse boursière de GPMT sur TipRanks) Phillips 66 (PSX) Le dernier sur notre liste des nouveaux achats de Simons est Phillips 66, le géant du pétrole et du gaz. Avec plus de 107 milliards de dollars de revenus annuels et plus de 58 milliards de dollars d’actifs totaux, Phillips 66 est profondément impliqué dans la production, le raffinage et la commercialisation du pétrole. La société est également très présente dans l’industrie pétrochimique.Les bas prix, les fermetures économiques et la demande imprévisible ont exercé une pression sur le cours de l’action PSX cette année, et l’action n’a rebondi qu’en partie depuis l’évanouissement de l’hiver dernier. PSX est en baisse de 40% depuis le début de l’année, mais il est en hausse de 54% par rapport à son creux de fin mars.Au troisième trimestre, Phillips 66 a enregistré une perte de BPA de 1 cent – mais c’était bien mieux que les 80 centimes perdus qui avait été prévu. Les revenus pour le trimestre se sont élevés à 15,93 milliards de dollars, en hausse de 45% par rapport au trimestre précédent. La société paie 90 cents par action ordinaire et a une histoire de 8 ans de maintenir un paiement fiable avec des augmentations occasionnelles. Le paiement annualisé de 3,60 $ donne un rendement de 5,4%, bien au-dessus du rendement moyen du secteur des services publics de 3,3%. Simons, pour sa part, a été suffisamment impressionné par cette action pour acheter 120 800 actions. C’est un avoir qui vaut maintenant 7,47 millions de dollars. Dans sa note sur PSX, Paul Cheng de la Banque Scotia note plusieurs points clés, dont certains qui peuvent sembler contre-intuitifs. «Le passage du jour du scrutin peut en fait déclencher de nouveaux achats dans le groupe même avec une victoire Biden. Contrairement à la croyance répandue, le secteur a historiquement surperformé le marché général au cours de la première année d’une nouvelle administration démocrate… Les secteurs cycliques pourraient être à nouveau en demande alors que les investisseurs recentrent leur attention de l’élection à la disponibilité des vaccins », a déclaré Cheng. L’analyste a ajouté: « … par rapport aux autres raffineurs, PSX devrait bénéficier davantage d’un environnement de hausse des prix du pétrole compte tenu de leurs grandes opérations chimiques et de LGN. » À cette fin, Cheng attribue à PSX une surperformance (c’est-à-dire acheter). Il fixe un objectif de prix de 79 $, indiquant un potentiel de hausse de 25% pour les 12 prochains mois. (Pour regarder les antécédents de Cheng, cliquez ici) Dans l’ensemble, Phillips 66 obtient un large coup de pouce de Wall Street – comme le montrent clairement les 11 notes d’achat de l’action, ce qui lui confère un consensus d’analystes Strong Buy. (Voir l'analyse boursière PSX sur TipRanks) Pour trouver de bonnes idées pour les actions à dividendes négociées à des valorisations attrayantes, visitez les meilleures actions à acheter de TipRanks, un outil nouvellement lancé qui rassemble toutes les informations sur les actions de TipRanks.Disclaimer: Les opinions exprimées dans cet article sont uniquement celles des analystes en vedette. Le contenu est destiné à être utilisé à des fins d'information uniquement. Il est très important de faire votre propre analyse avant de faire tout investissement.