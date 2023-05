Au sujet de l’ingérence étrangère, Johnston demande aux Canadiens de lui faire confiance — et au Parlement

Comme le grand-père du Canada sortant de son étude avec l’intention d’imposer un ordre aux petits-enfants en faisant un racket impie, David Johnston s’est raclé la gorge et a appelé au calme et à la raison mardi.

« Notre démocratie est fondée sur la confiance », a déclaré le ancien gouverneur général de près de 82 ans a dit.

Il parlait d’une voix calme et rocailleuse. Presque tout le monde à portée de voix a été jugé insuffisant.

Dans son rapport, Johnston dit que même si les États étrangers sont activement déterminés à interférer avec la politique canadienne, certains des renseignements recueillis par les agences de sécurité du Canada ont été « mal interprétés » dans les médias, ce qui a conduit à des « spéculations non fondées » et à des « connexions inexactes établies. » Dans quelques cas, écrit Johnston, le reportage était tout simplement faux.

En ce qui concerne les fuites elles-mêmes, Johnston dit que « la fuite d’informations secrètes… ne peut être justifiée par la frustration que le bailleur pourrait avoir face à la réponse du gouvernement ». De telles fuites peuvent être destructrices et dangereuses, ajoute-t-il, et trouver les fonctionnaires responsables est une « question urgente ».

Selon l’estimation de Johnston, les preuves disponibles ne montrent pas que le gouvernement a autorisé ou toléré l’ingérence étrangère – l’insinuation la plus explosive faite par l’opposition. Mais « l’appareil gouvernemental a besoin d’améliorations significatives » car le flux d’informations de renseignement au sein du gouvernement est aléatoire et désorganisé, écrit-il. Il faut également faire davantage pour sensibiliser le public à la menace d’ingérence étrangère.

En réponse à tout cela, écrit Johnston, les acteurs politiques du pays sont loin d’avoir fait preuve du sérieux requis.

« Je crains que la façon dont cette histoire s’est déroulée n’ait amené les élus à s’y engager de manière excessivement partisane, ce qui nuit à la confiance des Canadiens dans leurs institutions », dit-il. « Il y a eu trop de postures et d’ignorance des faits en faveur de slogans, de la part de tous les partis. »

REGARDER | David Johnston sur les appels à une enquête publique : « Bien que cela aurait été un choix facile, ce ne serait pas le bon. » David Johnston a recommandé de ne pas convoquer une enquête publique sur l’ingérence étrangère dans la politique canadienne.

Mais Johnston n’a pas recommandé que l’affaire soit retirée de l’arène politique et confiée à une enquête publique présidée par un ancien juge ou juriste. Plutôt l’inverse, en fait.

Une enquête était apparue presque inévitable, du moins politiquement. Le gouvernement devait faire quelque chose pour répondre aux questions croissantes concernant sa gestion des tentatives d’ingérence étrangère par l’État chinois. Une enquête publique serait quelque chose d’important et définitif — par conséquent, le gouvernement convoquerait une enquête.

Mais l’argument de Johnston est qu’une enquête ne pourrait pas faire ou dire beaucoup plus qu’il ne le fait actuellement. Il se heurterait au même besoin de recueillir des preuves en secret et de garder confidentielles des informations importantes. Il ne serait pas non plus bouclé rapidement.

L’alternative de Johnston remet la responsabilité sur le Parlement et les parlementaires.

La solution proposée par Johnston

Pour le moment, on demande aux Canadiens de croire Johnston sur parole. Mais en plus du rapport public de 55 pages publié mardi, Johnston a préparé une annexe classifiée qui explique comment il est arrivé à ses conclusions plus en détail et avec des références aux documents secrets pertinents.

Le rapport public et l’annexe seront envoyés au Comité des parlementaires sur la sécurité nationale et le renseignement (composé de députés et de sénateurs) et à l’Agence de contrôle de la sécurité nationale et du renseignement (un organe d’examen indépendant). Le NSICOP et le NSIRA sont chargés d’examiner les conclusions de Johnston et de signaler s’ils sont d’accord avec ses conclusions.

Johnston recommande également que les chefs de l’opposition soient tous autorisés à revoir cette annexe secrète.

« C’est le Parlement qui fonctionne comme il se doit, avec un rôle de surveillance », a déclaré Johnston à propos du NSICOP. « C’est là où il appartient. Pas avec un juge à la retraite et pas avec un professeur de droit depuis quelques années. C’est là que le Parlement doit fonctionner. »

REGARDER | Trudeau répond au rapport Johnston : Trudeau s’en tient au rapport sur l’ingérence étrangère alors qu’un journaliste lui demande s’il a des regrets Le premier ministre Justin Trudeau réagit au rapport de David Johnston sur l’ingérence étrangère — qui ne demande pas d’enquête publique — et affirme que les habilitations de sécurité nécessaires ont été offertes aux chefs de parti pour leur permettre de consulter des renseignements secrets.

Pendant ce temps, Johnston lui-même tiendra une série d’audiences publiques pour enquêter sur les problèmes plus larges soulevés par l’ingérence étrangère et les problèmes de gouvernance qu’il a soulevés dans son rapport. Il fera rapport avec d’autres recommandations cet automne.

« Je reconnais que les conclusions de ce rapport seront accueillies avec scepticisme par certains, en particulier par ceux qui, de bonne foi, ont travaillé pour soulever des questions légitimes sur ces questions », écrit Johnston.

« Le défi est le suivant : ce qui m’a permis de déterminer s’il y a effectivement eu ingérence ne peut être divulgué publiquement.

La première ligne d’attaque contre le rapport de Johnston – qu’on ne peut tout simplement pas compter sur lui pour examiner sans crainte et objectivement les actions du gouvernement Trudeau – va directement à la confiance. C’est la charge centrale du chef conservateur Pierre Poilievre.

Même si l’on ne pense pas que Johnston lui-même soit incapable de jugement objectif dans ce cas, il serait être juste de souhaiter que le premier ministre Trudeau ait en quelque sorte trouvé quelqu’un d’autre pour la tâche – de préférence quelqu’un qu’il n’avait jamais rencontré. Et la longue défense de Johnston mardi pourrait ne pas persuader un seul député conservateur d’abandonner ses objections.

REGARDER | Poilievre remet en question la décision de Johnston de ne pas déclencher d’enquête publique : Poilievre remet en question la décision de Johnston de ne pas tenir d’enquête publique Le chef du Parti conservateur, Pierre Poilievre, a déclaré aux journalistes à Québec qu’il « ne serait pas réduit au silence » après que David Johnston a annoncé qu’il ne recommanderait pas la tenue d’une enquête publique sur l’ingérence étrangère et a appelé les dirigeants de l’opposition à se joindre au NSICOP.

Mais maintenant, le NSICOP (qui comprend deux députés conservateurs) a la possibilité de revoir son travail. Et Poilievre devra décider s’il peut vraiment refuser de même regarder l’annexe qui sera bientôt à sa disposition.

Johnston semblait savoir que le chef conservateur — qui a refusé de rencontrer Johnston — pourrait s’y opposer.

« Bien que je reconnaisse que dans des circonstances politiques normales, un chef de l’opposition peut ne pas vouloir être soumis aux contraintes du [Secrets of Information Act]la question est trop importante pour que quiconque aspire à diriger le pays maintienne intentionnellement un voile d’ignorance sur ces questions », écrit Johnston vers la fin de son rapport.

Le NSICOP peut-il relever le défi ?

La deuxième ligne d’attaque possible contre le rapport de Johnston est l’argument selon lequel une enquête ferait un meilleur travail que le NSICOP pour découvrir qui savait quoi et quand. Ou qu’il aurait au moins plus de crédibilité que ce comité de parlementaires. Et compte tenu de la façon dont les acteurs politiques ont géré ce dossier jusqu’à présent – ​​du propre compte de Johnston – il serait raisonnable de se demander si le NSICOP est à la hauteur du défi.

Mais ce serait aussi un triste jour pour la démocratie canadienne s’il était décidé que les parlementaires ne sont pas capables d’affronter une question comme celle-ci — une question aussi fondamentale qu’une menace pour le système politique — avec la prudence et le sérieux qui s’imposent.

Jusqu’à présent, le NSICOP ne s’est pas rendu service avec sa réticence à reconnaître sa propre existence – telle est l’appréhension avec laquelle il choisit d’interpréter son propre serment de confidentialité. Et le comité était malheureusement politisé lors d’un différend antérieur sur la sécurité nationale. Mais il a produit des rapports utiles et éclairants.

A la demande d’une enquête publique, le utilité potentielle du NSICOP a été presque complètement ignoré. Mais le comité a maintenant une chance de faire ses preuves. Et le gouvernement n’a pas d’autre choix que de coopérer pleinement et complètement.

« Notre responsabilité est de faire en sorte que cette expérience d’inclusivité fonctionne et fonctionne efficacement, et c’est le Parlement. C’est qui nous élisons pour nous gouverner et fournir des systèmes appropriés », a déclaré Johnston aux journalistes mardi.

Il répondait à une question sur la capacité du NSICOP à mettre de côté la partisanerie. Johnston avait évidemment de plus grandes choses en tête.

« La démocratie est remise en question. Et, mon Dieu, si un pays au monde devrait faire fonctionner la démocratie, c’est ce pays, le Canada », a déclaré Johnston, pointant du doigt la table devant lui. « Et c’est ce que nous devons faire. »

Le Parlement pourrait-il être à la hauteur? C’est au moins une bonne idée.