Au Soudan, déchiré par la guerre, plus de 1 200 enfants de moins de 5 ans sont morts au cours des 5 derniers mois, selon l’ONU

Plus de 1.200 enfants de moins de 5 ans sont morts au cours des cinq derniers mois dans neuf camps du Soudan, déchiré par la guerre, à cause d’une combinaison mortelle de rougeole et de malnutrition, a déclaré mardi l’agence des Nations Unies pour les réfugiés.

Le HCR a indiqué que ces décès, survenus entre le 15 mai et le 14 septembre, ont été documentés par ses équipes dans la province du Nil, où des milliers de Soudanais se sont réfugiés alors que les combats font rage depuis six mois entre généraux rivaux, dans la capitale Khartoum et ailleurs.

« Des dizaines d’enfants meurent chaque jour – à cause de ce conflit dévastateur et du manque d’attention mondiale », a déclaré le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, Filippo Grandi.

L’escalade du conflit au Soudan entraîne le déplacement de plus de 2 millions de personnes, l’ONU met en garde contre de potentiels « crimes contre l’humanité »

Le Soudan a plongé dans le chaos à la mi-avril, lorsque les tensions latentes entre l’armée, dirigée par le général Abdel-Fattah Burhan, et les puissantes forces paramilitaires de soutien rapide, commandées par Mohammed Hamdan Dagalo, ont explosé en guerre ouverte.

Le conflit a transformé la capitale et d’autres zones urbaines en champs de bataille. Au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessées, selon Volker Perthes, l’envoyé de l’ONU dans le pays, qui a annoncé sa démission la semaine dernière. Le bilan réel des victimes, a-t-il ajouté, est probablement beaucoup plus élevé.

Plus de 2,5 millions de personnes ont fui leurs foyers, dont plus d’un million pour se réfugier dans les pays voisins du Soudan, selon l’agence des migrations de l’ONU.

Les combats ont détruit le système de santé du pays, avec de nombreux hôpitaux et installations médicales hors service.

Les agents de santé locaux « ont désespérément besoin du soutien de la communauté internationale pour éviter de nouveaux décès et la propagation d’épidémies », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur général de l’Organisation mondiale de la santé.

LE CONFLIT AU SOUDAN DÉPLACE PLUS DE 1,3 MILLION, DONT QUELQUE 320 000 VERS LES PAYS VOISINS

Le Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l’ONU a averti lundi que le conflit, associé à la faim, aux maladies, aux déplacements et à la destruction des moyens de subsistance, menace de consumer le pays tout entier.

OCHA a déclaré qu’environ la moitié de la population du pays, soit quelque 25 millions de personnes, aurait besoin d’une aide humanitaire d’ici la fin de cette année. Parmi eux, environ 6,3 millions de personnes sont « à un pas de la famine », a indiqué l’agence.

L’agence des Nations Unies pour les réfugiés a déclaré que de nombreux Soudanais déplacés souffrent de rougeole et de malnutrition. De nombreux réfugiés arrivant au Soudan du Sud et en Éthiopie ont également contracté la rougeole et souffrent de malnutrition. Une malnutrition aiguë chez les enfants a été signalée au Tchad, qui accueille le plus grand nombre de réfugiés soudanais depuis le début du conflit.

L’agence des Nations Unies pour l’enfance a également averti que « plusieurs milliers de nouveau-nés » pourraient mourir au Soudan d’ici la fin de l’année en raison du manque d’accès aux traitements.