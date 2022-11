Au sommet sur le climat, le Brésilien Lula dit que la déforestation doit cesser

SHARM el-SHEIKH, Égypte (AP) – Six semaines avant de prendre le pouvoir, le président brésilien élu Luiz Inácio Lula da Silva a entamé mercredi une série d’apparitions publiques et de réunions lors du sommet de l’ONU sur le climat qui se tient en Égypte.

Lorsque da Silva est arrivé dans un pavillon, des centaines de personnes se sont rassemblées, avec beaucoup d’acclamations et de chants en portugais. L’apparition de da Silva, qui l’année dernière a fait un retour politique extraordinaire après avoir été reconnu coupable de corruption et emprisonné il y a quelques années, a été facilement l’un des événements qui ont apporté le plus d’énergie à la conférence connue sous le nom de COP27. C’est parce que da Silva, qui en tant que président entre 2003 et 2010 a supervisé une importante réduction de la déforestation de la forêt tropicale brésilienne, a promis de le faire à nouveau.

Après avoir rencontré plusieurs gouverneurs brésiliens, y compris d’importants États de la forêt tropicale comme l’Amazonie et le Para, da Silva s’est adressé à la foule dans un bref discours.

“Vous savez tous que nous allons entreprendre un grand combat contre la déforestation”, a déclaré da Silva sous les acclamations.

Da Silva a pris plusieurs coups au président Jair Bolsonaro, qui a poussé le développement de l’Amazonie, à la fois dans sa rhétorique pro-business et dans la façon dont son administration gérait les forêts. Da Silva a battu Bolsonaro lors des élections d’octobre et prendra le pouvoir le 1er janvier.

« Le Brésil ne peut pas rester isolé comme il l’a été ces quatre dernières années. (Des fonctionnaires du Brésil) ne se sont rendus dans aucun autre pays, et aucun autre pays ne s’est rendu au Brésil », a déclaré da Silva.

Mardi soir, da Silva a rencontré l’envoyé américain pour le climat John Kerry. Lors de la réunion, les deux hommes ont discuté des actions de lutte contre le changement climatique et la déforestation, selon une déclaration à l’Associated Press d’un porte-parole du département d’État. Da Silva a plusieurs autres réunions prévues avec des ministres de divers pays.

Sous Bolsonaro, élu en 2018, les agences environnementales qui régulent l’Amazonie ont été affaiblies. Bolsonaro, un ancien capitaine de l’armée, a également nommé des gestionnaires forestiers du secteur agroalimentaire, qui s’oppose à la création d’aires protégées telles que les territoires autochtones et pousse à la légalisation du pillage des terres. La zone déboisée en Amazonie brésilienne a atteint un sommet en 15 ans d’août 2020 à juillet 2021, selon les chiffres officiels. La surveillance par satellite montre que la tendance de cette année est en passe de dépasser l’année dernière.

Da Silva n’a pas abordé les reportages au Brésil qui se sont concentrés sur une éventuelle alliance entre le Brésil, le Congo et l’Indonésie, qui abrite les plus grandes forêts tropicales du monde. Étant donné le surnom « OPEP des forêts », en référence à l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et à la manière dont ils réglementent la production de pétrole, l’idée générale serait que ces trois pays coordonnent leurs positions et leurs pratiques de négociation sur la gestion des forêts et la protection de la biodiversité. . La proposition a été initialement lancée lors du sommet sur le climat de l’année dernière à Glasgow, en Écosse, selon les rapports.

Malgré les nobles promesses de da Silva, la tâche qui attend sa nouvelle administration est immense. Alors que de nombreuses personnes, en particulier des écologistes et des responsables lors d’une conférence sur le climat comme celle-ci, célèbrent les promesses de protéger l’Amazonie, les dirigeants brésiliens font face à d’énormes pressions pour se développer. Ces pressions proviennent de secteurs comme l’agriculture et l’exploitation minière, ainsi que de nombreuses personnes qui vivent en Amazonie et estiment que c’est à eux de décider comment il est utilisé.

Il y a aussi la réalité que le bilan environnemental de da Silva est mitigé. La déforestation a chuté de façon spectaculaire au cours de la décennie qui a suivi l’arrivée au pouvoir de da Silva, avec Marina Silva comme ministre de l’environnement. Mais au cours de son deuxième mandat, da Silva a commencé à répondre aux intérêts de l’agro-industrie et, en 2008, Marina Silva a démissionné. Marina Silva participe également à la COP27 et est à nouveau candidate pour le poste le plus élevé dans le domaine de l’environnement.

Simone Karipuna, une militante d’Amazonie qui s’est rendue à la COP27 et a assisté au discours de da Silva, espérait que les défis pourraient être surmontés parce que les communautés autochtones qui vivent dans la forêt pourraient travailler avec l’administration entrante.

“Nous n’avons eu aucun dialogue avec l’administration actuelle”, a-t-elle déclaré.

____

La couverture climatique et environnementale de l’Associated Press reçoit le soutien de plusieurs fondations privées. En savoir plus sur l’initiative climatique d’AP ici. L’AP est seul responsable de tout le contenu.

Peter Prengaman, Associated Press