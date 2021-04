Il fournit également une arène à faible risque pour la coopération – et un ennemi commun – pour la Maison Blanche et le Kremlin.

«Si vous avez profité de la nature, nettoyez après vous-même», a déclaré Poutine, faisant référence à des déversements toxiques massifs dans les régions de Krasnoïarsk et d’Irkoutsk en Sibérie l’année dernière.

Selon des études, le sommet sur le climat donne à Washington et à Moscou «une petite marge de manœuvre pour garder les canaux ouverts sur un sujet différent» et «les deux côtés signalent qu’ils veulent préserver cet espace».

Mais un ancien responsable du département d’État, s’exprimant sous couvert d’anonymat pour discuter de diplomatie sensible, a déclaré que «le moment ne pouvait pas être pire» pour la participation de Poutine au sommet sur le climat.

Navalny «pourrait mourir à tout moment», selon ses alliés, et la Maison Blanche a mis en garde contre des «conséquences» pour le Kremlin si cela se produit. Les États-Unis ont également critiqué le renforcement militaire de la Russie le long de la frontière ukrainienne, qualifiant ses actions de «provocantes».

« Je veux dire, je comprends très bien la politique et la logique stratégique derrière la tentative de compartimentage et de faire les choses de différentes manières », a déclaré le responsable. «Mais malheureusement, le monde réel est un peu plus compliqué.»