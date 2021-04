Mais les élections ont des conséquences, et le président Biden a fait le premier pas jeudi pour lancer une nouvelle ère de géopolitique centrée sur le climat. Lors d’un sommet virtuel organisé par la Maison Blanche, lui et une trentaine de dirigeants mondiaux prennent de nouvelles promesses et annoncent de nouvelles initiatives dans la lutte contre le changement climatique. « C’est un impératif moral, un impératif économique, un moment de péril mais aussi un moment de possibilités extraordinaires », a déclaré Biden. «Le temps presse, mais je pense que nous pouvons le faire.»

À cette fin, l’administration Biden a déclaré qu’elle réduirait les émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis au moins de moitié d’ici la fin de la décennie. Cet engagement «représente un quasi-doublement de l’objectif que le pays s’est engagé à atteindre dans le cadre de l’accord de Paris sur le climat de 2015, lorsque Barack Obama s’est engagé à réduire les émissions de 26 à 28% par rapport aux niveaux de 2005», ont rapporté mes collègues. Son plan envisage un avenir motivé par l’investissement dans les technologies vertes et un changement irrévocable des combustibles fossiles.

Biden a également engagé les États-Unis dans un plan de financement international visant à aider à financer les efforts de décarbonisation des économies en développement. Une affirmation de longue date des responsables et des militants ailleurs a été que les grandes puissances occidentales, qui ont historiquement contribué le plus à la couverture de gaz à effet de serre enveloppant l’atmosphère, devraient faire davantage pour redresser cet héritage.

Trump a rechigné à cette logique; l’administration Biden l’adopte, dans une certaine mesure. «Nous entendons les gens dire que cela est existentiel», a déclaré mercredi l’ancien secrétaire d’État John F. Kerry, envoyé spécial de Biden pour le climat, dans une interview accordée au Washington Post. «Pour de nombreuses personnes sur la planète, c’est déjà le cas. Mais nous ne nous comportons pas au niveau international comme si c’était, en fait, un défi existentiel.

De nombreux dirigeants présents au sommet de Biden ont annoncé des engagements mis à jour. Le Japon a relevé son objectif de réduction des émissions à une réduction de 46%, par rapport aux niveaux de 2013, d’ici 2030. La Grande-Bretagne, hôte d’un grand sommet des Nations Unies sur le climat à Glasgow en novembre, a déclaré qu’elle réduirait ses émissions de 78% d’ici 2035, par rapport aux niveaux de 1990 . L’Union européenne a annoncé une réduction de 55% d’ici 2030, également par rapport aux niveaux de 1990.

Le président chinois Xi Jinping a déclaré que son pays, le plus grand émetteur du monde, réduirait progressivement sa consommation de charbon au cours de la seconde moitié de cette décennie. Les observateurs de la politique climatique ont été tranquillement satisfaits le choix du charbon dans les remarques de Xi. Avant le sommet, Kerry et des interlocuteurs chinois ont publié une déclaration commune affirmant l’intention des deux pays de maintenir la hausse des températures mondiales «bien en dessous» de 2 degrés Celsius (3,6 Fahrenheit) au-dessus des niveaux préindustriels et éventuellement de maintenir la hausse à 1,5 degrés Celsius – un objectif que les scientifiques croient devoir être atteint pour éviter une urgence planétaire dans les décennies à venir.

Compte tenu des autres tensions entre les deux plus grandes économies du monde, l’action climatique peut offrir au moins un espace de dialogue constructif. Mais de nouveaux défis attendent, de la concurrence technologique à la perspective de l’Union européenne d’adopter une approche plus agressive, avec une proposition de prélèvement sur les importations «à haute teneur en carbone» en provenance de pays aux règles climatiques plus laxistes que le bloc des 27 membres. Les responsables américains feraient pression contre une telle taxe, à la fois par souci pour leurs propres entreprises et par crainte qu’elle ne compromette la diplomatie climatique avec de grands émetteurs tels que l’Inde, le Brésil et la Chine.

Une voie de coopération pourrait être d’aider à la décarbonisation des pays les plus pauvres. «Il est peu probable que le gouvernement chinois accepte les insultes extérieures sur sa consommation intérieure de charbon, et encore moins d’Amérique», a observé Gillian Tett du Financial Times. «Mais il pourrait y avoir de la place pour un dialogue entre les États-Unis et la Chine sur la transition énergétique dans le monde en développement au sens large, en particulier si les prêteurs multilatéraux s’engagent dans un travail financier intelligent.»

Le sommet sur le climat de Biden a également présenté un certain nombre de retardataires remarquables. Le Premier ministre australien Scott Morrison – qui a jadis apporté joyeusement un morceau de charbon au Parlement de son pays – a déclaré que son gouvernement de droite n’augmenterait pas ses réductions d’émissions prévues. Le président brésilien Jair Bolsonaro, pendant un temps l’allié climato-sceptique de Trump en Occident Hemisphere, a offert un ton plus conciliant, comme mes collègues l’ont rapporté. Il s’est engagé à éliminer la déforestation illégale en Amazonie d’ici 2030 – bien qu’une grande partie du programme de Bolsonaro exigerait des fonds de l’étranger, en particulier des États-Unis, pour aider à financer des moyens de subsistance plus durables pour des dizaines de millions de Brésiliens vivant dans une région longtemps décrite comme les poumons du monde.

Une myriade de critiques ont exprimé leurs doutes sur la sincérité de Bolsonaro. « Cela ressemblait à une autre personne qui parlait, en comparaison avec le politicien qui a promu le démantèlement des instruments de protection de l’environnement tout au long de sa gouvernance », a écrit le journaliste politique Igor Gielow pour le journal Folha.

Bolsonaro « a fait preuve d’un mépris total pour l’agenda environnemental et il n’a rien fait pour suggérer qu’il avait l’intention de changer son comportement », a déclaré João Doria, gouverneur de l’État de São Paulo et rival politique, au magazine Time en début de semaine. .

Bien que Biden espère réaffirmer le leadership américain en matière de climat sur la scène mondiale, il est toujours confronté à un défi de taille dans son arrière-cour. Les républicains du Congrès chercheront à contrecarrer la nouvelle législation verte, tandis que les lobbyistes de l’industrie des combustibles fossiles à Washington font déjà valoir que l’agenda Biden signifie une perte d’emplois aux États-Unis et une hausse des prix pour le consommateur américain.

La journaliste climatologique Kate Aronoff a fait valoir dans le New York Times que si le public américain soutient de plus en plus l’agenda démocratique du climat, l’establishment de Washington doit encore dénouer un long héritage pour stimuler l’industrie des combustibles fossiles à l’étranger, pas seulement chez lui. «Alors que les sondages de Data for Progress, un groupe de réflexion progressiste, montrent qu’un Green New Deal et une politique commerciale intelligente face au climat sont populaires parmi les électeurs», a-t-elle écrit, «tout changement de politique étrangère à l’échelle exigée par cette crise doit survivre à tous – sans assaut de l’industrie des combustibles fossiles, des législateurs qu’elle finance et d’un établissement de politique étrangère résolument déterminé à remettre l’Amérique fermement au sommet de son bien-aimé ordre international fondé sur des règles. Ces combats sont inévitables et valent la peine d’être organisés. »

