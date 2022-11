Au sommet du G20, Xi et Biden proposent des visions rivales pour résoudre les problèmes mondiaux

“Nous ne devrions pas diviser le monde en parties”, a déclaré le président indonésien Joko Widodo dans son discours d’ouverture de la réunion à Bali, une île tropicale. “Nous ne devons pas permettre au monde de tomber dans une autre guerre mondiale.”

Lundi, M. Xi et M. Biden ont cherché à apaiser ces craintes, se réunissant pendant près de trois heures et promettant de maîtriser les tensions qui avaient fait chuter les relations entre la Chine et les États-Unis à leur plus bas niveau depuis des décennies. Le message a trouvé un écho en Asie du Sud-Est, qui comptait depuis des décennies sur une relation stable entre la Chine et les États-Unis pour préserver sa prospérité. Ces derniers mois, de hauts responsables se sont alarmés de la détérioration des liens entre les puissances. Beaucoup se sont dits soulagés par le résultat de la rencontre entre M. Biden et M. Xi.

“Je n’utiliserais pas le mot réinitialiser, mais j’espère qu’il établira un plancher à quel point la relation peut tomber”, a déclaré Chan Heng Chee, ambassadeur itinérant auprès du ministère des Affaires étrangères de Singapour. Elle a exhorté “les deux puissances à garder à l’esprit” que “nous ne voulons vraiment pas être des dommages collatéraux”.

Pourtant, M. Biden et M. Xi ont reconnu que les États-Unis et la Chine continueraient à se faire concurrence, et chacun a utilisé le G20 et un groupe de réunions régionales connexes pour réparer ou renforcer les liens.