Au sommet de l’OTAN, la prudence de Biden s’est heurtée aux appels à rapprocher l’Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

VILNIUS, Lituanie – Les négociations sur la trajectoire de l’Ukraine vers l’adhésion à l’OTAN étaient au point mort, et les responsables de l’administration Biden pensaient avoir finalement trouvé un compromis: un vœu d’assouplir le processus d’adhésion de Kiev, une fois que la situation en temps de guerre le permettrait. Ensuite, le président ukrainien Volodymyr Zelensky a pesé avec un tweet qualifiant le projet d’offre de beaucoup trop peu. Cela a brisé l’équilibre prudent du président Biden entre deux circonscriptions : sa propre conviction qu’un faux pas américain en Ukraine pourrait déclencher la troisième guerre mondiale, et les voix canalisant le désir de Kiev de rejoindre la voie rapide vers l’adhésion à l’OTAN.

L’intervention de Zelensky à mi-parcours du sommet à enjeux élevés de l’OTAN ici a rendu les membres de la délégation américaine « furieux », a déclaré un responsable. Et cela a cristallisé une tension plus large face à Biden alors que la contre-offensive de l’Ukraine se heurte aux défenses russes enracinées : les États-Unis sont de loin le plus grand soutien militaire de Kiev. Mais Biden est confronté à un défi croissant pour maintenir l’alliance transatlantique, alors que d’autres pays poussent de plus en plus des plans pour aider l’Ukraine qui se précipitent au-delà des lignes qui, selon la Maison Blanche, pourraient déclencher une escalade russe.

Maintenant, Biden doit faire une double vente aux alliés de l’OTAN sur sa stratégie pour aider l’Ukraine – que la vision est suffisamment ambitieuse pour ouvrir la voie à la victoire, mais qu’il existe des lignes significatives et dangereuses au-delà desquelles l’alliance ne doit pas franchir.

« Le président Biden a vraiment souligné l’importance de l’unité de l’alliance face à l’agression de la Russie, et il a noté à plusieurs reprises que [Russian President Vladimir] Poutine pariait que l’unité de l’OTAN se fissurerait », a déclaré mercredi le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan lors d’un événement en marge du sommet. « Nous pensons que cela continuera d’être un mauvais pari, mais l’unité ne signifie pas que chaque allié voit chaque problème exactement de la même manière. Cela signifie que nous pouvons nous réunir à partir de perspectives tactiques quelque peu différentes pour nous associer à une vision stratégique et à une approche stratégique communes.

Biden et les dirigeants du G-7 annoncent un important pacte de garantie de sécurité pour l’Ukraine

Le message de prudence était difficile à faire passer, surtout dans la capitale lituanienne, qui a été occupée par l’Union soviétique pendant un demi-siècle et où de nombreux citoyens pensent que l’Ukraine combat le Kremlin pour que la Lituanie n’ait pas à le faire. Les bâtiments sont ornés de drapeaux ukrainiens. L’hymne ukrainien est chanté aux côtés de celui de la Lituanie lors d’événements publics. La publicité sur les navettes dit « pendant que vous attendez ce bus, l’Ukraine attend des F-16 », les avions de combat de fabrication américaine qui ont été promis à Kiev, à temps. Beaucoup ici sont prêts à trouver un moyen d’accélérer l’entrée de l’Ukraine dans l’OTAN alors même que la guerre fait rage.

« Vous pouvez voir que chaque maison a de grandes banderoles et des affiches pour le soutien à l’Ukraine », a déclaré la ministre allemande des Affaires étrangères Annalena Baerbock, s’exprimant aux côtés du secrétaire d’État Antony Blinken. « Même les fleurs de ce site de l’OTAN sont en jaune et bleu », les couleurs du drapeau ukrainien, a-t-elle déclaré.

Le calcul de vouloir contenir le conflit à l’intérieur des frontières de l’Ukraine et d’éviter l’escalade nucléaire imprègne chaque action de l’administration, y compris un effort compliqué pour éloigner l’OTAN, en tant qu’organisation, des milliards de dollars d’aide létale fournis à Kiev. Cette insistance signifie que l’aide militaire est coordonnée entre les pays membres en dehors des directives officielles de l’OTAN.

« La Maison Blanche ne veut pas lier l’OTAN à une aide létale », a déclaré un haut diplomate de l’OTAN qui, comme d’autres, s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour parler franchement du calcul délicat entre les États-Unis, la puissance la plus grande et la plus influente de l’OTAN. , et d’autres points de vue au sein de l’alliance. « La sensibilité y est différente selon les différents alliés. »

La Maison Blanche défend l’envoi de centaines de milliers d’obus à fragmentation en Ukraine

La poussée et l’attraction de l’adhésion de l’Ukraine duraient depuis des semaines alors que les alliés cherchaient un terrain d’entente, mais elle s’est intensifiée avant l’arrivée des dirigeants à Vilnius mardi. À l’intérieur des pourparlers, les négociateurs américains et allemands se sont relayés comme la voix la plus forte de mise en garde contre son octroi prématuré. Biden et son équipe ont voulu préciser que l’Ukraine n’allait pas se joindre au milieu d’une guerre, et que même après la fin des combats, l’adhésion ne sera pas automatique.

« Si la guerre continue, alors nous sommes tous en guerre. Nous sommes en guerre avec la Russie, si tel était le cas », a-t-il déclaré à CNN dans une interview diffusée dimanche.

À l’intérieur de la salle de négociation, l’équipe américaine pourrait être laconique, ne voulant pas s’étendre longuement sur son point de vue sur la façon de formuler l’approche de l’OTAN face aux aspirations d’adhésion de l’Ukraine, ont déclaré des diplomates qui ont participé aux pourparlers.

« Ils ne disent pas grand-chose sur pourquoi » ils adoptent les positions qu’ils adoptent, a déclaré un deuxième haut diplomate de l’OTAN. « Références aux réformes. Pas d’unité sur la question.

Les responsables de l’administration Biden affirment que le résultat du sommet renforce la volonté de l’alliance de repousser toute attaque russe sur son sol, surtout maintenant que la Suède est susceptible de devenir membre, apportant avec elle son armée robuste. Ils soulignent que le président a fourni d’énormes quantités d’aide à l’Ukraine. Et ils disent que le sommet rapproche plus que jamais l’Ukraine de l’adhésion.

C’est pourquoi, du point de vue de Washington, il y avait de la frustration face aux critiques selon lesquelles les États-Unis n’en faisaient pas assez.

« Je pense que le peuple américain mérite un certain degré de gratitude, de notre part, des États-Unis, de notre gouvernement, mérite de la gratitude pour sa volonté d’intervenir », a déclaré Sullivan.

Quatre cartes expliquent comment la Suède et la Finlande pourraient modifier la sécurité de l’OTAN

Zelensky a lancé son tweet dans les dernières heures des négociations avant que les dirigeants ne s’assoient officiellement à l’OTAN pour convenir de ce qu’ils offriraient à Kiev.

Il est « sans précédent et absurde » de ne pas fixer de délai pour l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN ni pour une invitation à y adhérer, a écrit le dirigeant ukrainien.

Interrogé à ce sujet mercredi, le principal conseiller européen de Biden a contesté la caractérisation.

« Je conviens que le communiqué est sans précédent, mais je vois cela de manière positive », a déclaré Amanda Sloat, directrice principale pour l’Europe au Conseil de sécurité nationale. « À notre avis, il s’agit d’un message très fort et tourné vers l’avenir qui va bien au-delà de ce qui a été dit dans le passé. »

L’administration a semblé « un peu surprise » par le ton du président ukrainien, a déclaré Daniel Fried, ancien secrétaire d’État adjoint aux Affaires européennes et eurasiennes impliqué dans les efforts antérieurs d’élargissement de l’OTAN et désormais membre distingué du Conseil de l’Atlantique.

« Ils ne devraient pas l’être », a-t-il ajouté. « Ils devraient se rappeler que la position de Zelensky et leur position sont vraiment différentes. »

Les responsables de l’administration ont déclaré qu’ils comprenaient que l’Ukraine se défendrait aussi durement que possible.

« Si nous étions à leur place, vous pouvez vous attendre à ce que nous fassions exactement les mêmes demandes », a déclaré Matthew Miller, porte-parole du département d’État, aux journalistes lors d’un point de presse.

Certains hauts responsables politiques ont déclaré que quel que soit le langage exact convenu par Biden et ses collègues dirigeants, l’objectif principal de l’Ukraine devait être de l’aider à gagner la guerre.

« Nous voyons un jour une perspective pour l’Ukraine au sein de l’OTAN en tant que membre à part entière, mais en ce qui concerne le court et le moyen terme, nous devons simplement aider constamment l’Ukraine à tant de niveaux, et également assurer sa sécurité jusqu’au dans la mesure du possible », a déclaré la ministre finlandaise des Affaires étrangères, Elina Valtonen, dans une interview. « L’adhésion à l’OTAN suivra. »

D’autres pensent que de vagues promesses ratent la cible.

« L’administration est, je pense, trop prudente sur ce que la Russie pourrait faire. Pourquoi passons-nous tant de temps à nous inquiéter de ce que la Russie pourrait faire ? a déclaré Ben Hodges, l’ancien commandant à la retraite de l’US Army Europe. « Je sais que le président a littéralement le poids du monde sur ses épaules. Mais nous nous permettons de faire partie du chantage nucléaire de la Russie.

Cela fait écho aux opinions de certains des plus fervents partisans de l’Ukraine au sein de l’OTAN, qui affirment que des voix plus prudentes, y compris celle de Biden, sous-estiment leur pouvoir de repousser le Kremlin. Poutine est depuis longtemps un opposant virulent à l’élargissement de l’OTAN.

« Pour de nombreux membres, la Russie a perdu le droit d’avoir cette préoccupation en raison de la guerre qu’elle a menée au cours des 16 derniers mois », a déclaré Steven Pifer, ancien ambassadeur américain en Ukraine et affilié au Centre pour la sécurité et la coopération internationales de Stanford.

Mais les alliés de l’administration disent que la prudence de Biden est justifiée.

« L’article cinq [of the NATO treaty] indique clairement que s’il y a une attaque contre un allié, c’est une attaque contre nous tous. Et nous devons donc accepter cela comme une prémisse, ce qui signifie que la guerre en cours a toujours été une disqualification », a déclaré le sénateur Richard J. Durbin (Illinois), le démocrate n ° 2 au Sénat, qui se sont rendus au sommet dans le cadre de une délégation du Congrès. « Cela ne veut pas dire que nous ne pouvons pas accepter la prémisse que l’Ukraine a un avenir au sein de l’OTAN, ce qu’ils font évidemment. Et deuxièmement, qu’ils doivent faire quelques pas en termes de leur propre gouvernance et de leur propre préparation.

Certains des plus fervents défenseurs de l’Ukraine au sein de l’OTAN ont minimisé les tensions, affirmant que les États-Unis fournissaient l’épine dorsale du soutien à Kiev. Les divergences d’opinion entre alliés sont moins importantes que la trajectoire globale de l’OTAN dans son ensemble, a déclaré le Premier ministre letton Krisjanis Karins.

« C’est le pouvoir de l’OTAN et le pouvoir des démocraties », a-t-il déclaré dans une interview mercredi. « Nous pouvons être lents [out of] les blocs de départ. Le pistolet tire, le dictateur, il s’enfuit vite. Il n’a pas à consulter. Il ne doit penser à personne d’autre qu’à lui-même. Alors il court vite. Mais quand vous courez vite et que vous courez seul, vous vous fatiguez rapidement », il a dit.

« En tant que bloc démocratique, vous êtes peut-être un peu lent », a-t-il poursuivi. « Le pistolet tire, nous discutons toujours. « Est-ce vraiment un début ? Doit-on commencer maintenant ? Doit-on y aller du pied gauche ou du pied droit ? Mais une fois que nous bougeons – et nous bougeons – il est fondamentalement impossible de s’arrêter.

Offrez cet article Article cadeau