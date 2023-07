WASHINGTON (AP) – Le président Joe Biden a promis mercredi que les alliés occidentaux « ne faibliront pas » dans la défense de l’Ukraine, faisant de la lutte contre l’agression russe l’un des principaux défis mondiaux.

« Notre unité ne faiblira pas », a déclaré Biden. « Je vous promets. »

Il a fait cette promesse lors du sommet de l’OTAN dans la capitale de la Lituanie, un pays qui, selon lui, connaît le « pouvoir transformateur de la liberté » après avoir passé des décennies sous la coupe de Moscou. Il a établi des parallèles entre la lutte de la Lituanie pour échapper à la domination soviétique et la lutte en cours de l’Ukraine pour repousser l’invasion meurtrière de la Russie, soulignant l’importance de rallier des alliés pour relever le défi.

« L’Amérique n’a jamais reconnu l’occupation soviétique de la Baltique », a-t-il déclaré sous les acclamations d’une foule de milliers de personnes dans une cour de l’Université de Vilnius drapée de drapeaux américains et lituaniens. « Jamais jamais. » Plus de spectateurs se sont rassemblés dans une zone de débordement, où un grand écran a été installé.

Biden a passé deux jours à Vilnius pour le sommet annuel de l’OTAN, où les membres de l’alliance militaire occidentale ont promis plus de soutien à l’Ukraine mais n’ont pas invité le pays assiégé à rejoindre l’alliance.

Le président a cité la réponse des États-Unis et de leurs alliés à l’invasion de Moscou comme un modèle pour répondre à d’autres défis mondiaux, du changement climatique à la montée en puissance de la Chine, affirmant que les positions des nations sont plus fortes lorsqu’elles « construisent la coalition la plus large et la plus profonde ».

« Notre engagement envers l’Ukraine ne faiblira pas », a-t-il déclaré. « Nous défendrons la liberté aujourd’hui, demain et aussi longtemps qu’il le faudra. »

Le président se dirigeait à côté de la Finlande, le plus récent membre de l’OTAN, pour une réunion des dirigeants nordiques. Lors de son discours, Biden a salué un accord pour faire avancer l’adhésion de la Suède à l’OTAN après que le président turc Recep Tayyip Erdogan a accepté de retirer ses objections.

« Le président Erdogan a tenu parole », a déclaré Biden, ouvrant la voie à l’alliance pour qu’elle compte 32 membres.

L’enthousiasme du président américain pour l’élargissement de l’OTAN ne s’est pas étendu à l’Ukraine. Il a exprimé des inquiétudes quant à la volonté du pays de rejoindre l’alliance, ainsi que des craintes que l’Occident ne soit entraîné dans un conflit plus large avec la Russie.

La réticence de Biden a été vivement critiquée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskyy. Il a exigé une voie claire vers l’adhésion à l’alliance, ce qui avait été initialement promis en 2008.

Les priorités concurrentes au milieu de la guerre la plus sanglante d’Europe depuis des générations ont créé un courant sous-jacent de friction alors même que Biden et Zelenskyy projetaient un front uni lorsqu’ils se sont rencontrés plus tôt mercredi. Leur rencontre publique avait l’ambiance de deux dirigeants clarifiant l’air, et chacun a ostensiblement fait l’éloge de son homologue.

Biden a félicité Zelenskyy et les Ukrainiens pour leur courage en disant que cela « a été un modèle à voir pour le monde entier ». Zelenskyy a remercié Biden et le peuple américain pour les milliards de dollars d’assistance militaire, affirmant que « vous dépensez cet argent pour nos vies ».

Vêtu d’une cravate à rayures bleues et jaunes aux couleurs du drapeau ukrainien, Biden a reconnu que Zelenskyy avait parfois été insatisfait par des demandes d’armes non satisfaites.

« La frustration, je ne peux qu’imaginer », a déclaré Biden. «Je sais que vous êtes souvent frustré de savoir si les choses vous arrivent assez rapidement, ce qui vous arrive et comment nous l’obtenons. Mais je vous promets que les États-Unis font tout ce qu’ils peuvent pour vous procurer ce dont vous avez besoin.

Biden a également déclaré que la guerre avait créé un sentiment d’unité pour s’opposer à l’agression internationale.

« Cela rassemble le monde », a-t-il déclaré. « C’est un sacré prix à payer, mais ça rassemble le monde. »

La rencontre est intervenue après quelques autres rencontres entre Biden et Zelenskyy au sommet. Ils se sont assis près l’un de l’autre lors de la réunion inaugurale du Conseil OTAN-Ukraine, un nouveau forum qui vise à donner à Kiev une plus grande voix au sein de l’alliance.

Et ils ont partagé la scène lorsque le Groupe des Sept, qui comprend les pays démocratiques les plus puissants du monde, a annoncé des plans d’aide à la sécurité à long terme pour l’Ukraine.

Mais mercredi après-midi a été la première occasion pour Biden et Zelenskyy de s’asseoir en privé avec leurs conseillers après leurs commentaires publics.

Et à ce moment-là, Zelenskyy avait considérablement adouci son ton. En route vers Vilnius mardi, il avait fustigé les plans vagues de l’OTAN pour l’adhésion éventuelle de l’Ukraine, tweetant : « C’est sans précédent et absurde quand un délai n’est fixé ni pour l’invitation ni pour l’adhésion de l’Ukraine ».

Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale de Biden, a déclaré que tout le monde « doit examiner clairement le fait » que permettre à l’Ukraine de rejoindre l’OTAN à ce stade « signifie une guerre avec la Russie ».

« C’est un fait incontournable », a-t-il déclaré à CNN.

Sullivan a crédité Biden d’avoir veillé à ce que l’OTAN soit « plus unifiée, plus déterminée et plus décisive qu’à tout moment ».

« C’est l’héritage du président Biden en ce qui concerne l’OTAN, et c’est un héritage dont il peut être très fier », a-t-il déclaré.

Dans une interview avec l’Associated Press avant que Biden ne parte en voyage, le chef de la minorité au Sénat, Mitch McConnell, a déclaré que le président « allait dans la bonne direction mais pas assez vite » lorsqu’il s’agissait de soutenir l’Ukraine.

« Les transferts d’armes ne semblent jamais se produire dès qu’ils sont annoncés », a déclaré McConnell, un républicain du Kentucky. Bien que les Ukrainiens soient « extrêmement reconnaissants de l’aide », a-t-il dit, l’aide « n’arrive souvent pas assez tôt pour être la plus efficace ».

Bien que McConnell ait été un fervent partisan de l’envoi d’aide à l’Ukraine, d’autres républicains ont exprimé leur scepticisme, créant une incertitude quant à la capacité de Biden à prendre des engagements financiers à long terme.

Chris Megerian et Seung Min Kim, l’Associated Press