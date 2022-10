Au sommet de l’ONU sur le climat, l’Inde assouplit ses muscles de négociation

BENGALURU, Inde (AP) – Alors que les pays réunis en Écosse cristallisaient leurs engagements lors de la conférence des Nations Unies sur le climat de l’année dernière, l’Inde a utilisé sa puissance pour intervenir. Avec la Chine, l’Inde a contesté la suggestion du projet d’accord d’« éliminer progressivement » le charbon, préférant l’expression « éliminer progressivement ».

Après de nombreux allers-retours et des discussions hâtives entre les dirigeants, Bhupendra Yadav, ministre indien de l’environnement, des forêts et du changement climatique, a lu la version finale. Il a déclaré que les nations devraient travailler à une “élimination progressive” de l’énergie au charbon.

L’intervention a été, pour le gouvernement indien, un succès.

On s’attend maintenant à ce que le pays exerce à nouveau son influence pour défendre ses propres intérêts lors de la prochaine conférence des Nations Unies sur le climat en Égypte, connue sous le nom de COP27.

“L’Inde a toujours joué un rôle clé dans les négociations sur le climat et je pense que l’Égypte en sera de même”, a déclaré Navroz Dubash, auteur principal de divers rapports de l’ONU sur le climat et observateur de longue date de la politique et de la gouvernance climatiques.

Les dirigeants indiens affirment que la nation a besoin de milliards de dollars pour permettre sa transition énergétique propre et feront pression pour un meilleur financement des pays en développement lors du sommet. L’Inde a subordonné bon nombre de ses objectifs d’émissions de carbone à l’obtention de cette aide financière. Étant à la fois un pays vulnérable au climat et un pays fortement émetteur, les experts affirment que l’Inde occupe une position unique sur la table des négociations sur la politique climatique mondiale.

Selon une étude réalisée en 2021 par le groupe de réflexion sur le climat Council on Energy, Environment and Water basé à New Delhi, environ 80% de la population indienne vit dans des régions très vulnérables aux catastrophes extrêmes telles que de graves inondations ou des vagues de chaleur. Pendant ce temps, la nation est actuellement le troisième émetteur mondial de dioxyde de carbone derrière la Chine et les États-Unis, selon les dernières estimations.

Une question clé pour l’Inde à la COP27 sera de savoir comment financer à la fois l’adaptation au changement climatique et la limitation des émissions de combustibles fossiles, selon un haut responsable du gouvernement indien qui sera impliqué dans les négociations. Le responsable du ministère de l’Environnement, des Forêts et du Changement climatique a répondu aux questions écrites de l’Associated Press. Le responsable n’a pas été nommé, conformément aux protocoles du ministère.

L’Inde veut que la promesse de fonds climatiques de 100 milliards de dollars par an pour les pays en développement, une promesse faite en 2009 qui n’a pas encore été tenue bien qu’elle ait dépassé la date limite de deux ans, soit évaluée, selon le responsable. D’autres questions concernant le financement, telles que ce qu’il advient du financement climatique à long terme, quelles contributions les pays riches apporteront aux plus pauvres et comment rendre les flux financiers compatibles avec les objectifs de limitation de la température mondiale, doivent également être abordées, ont-ils ajouté. Aucun autre pays ne verra une plus grande augmentation de la demande énergétique que l’Inde dans les années à venir, et on estime que le pays aura besoin de 223 milliards de dollars pour atteindre ses objectifs d’énergie propre de 2030.

“L’Inde a clairement indiqué qu’il est de la responsabilité historique des pays riches de fournir le financement climatique nécessaire”, a déclaré le haut responsable du gouvernement indien. Historiquement, ce sont les États-Unis et les pays européens qui ont le plus émis de dioxyde de carbone dans l’atmosphère. Les estimations du coût de la transition vers des énergies et des pratiques industrielles propres à l’échelle mondiale et de l’adaptation des communautés vulnérables varient, mais se chiffrent en milliers de milliards de dollars.

Avant la COP27, l’Inde avait annoncé son nouveau plan climatique indiquant que le pays visera à atteindre la moitié de ses besoins énergétiques à partir de sources d’énergie non fossiles d’ici 2030. Actuellement, environ 42 % de l’électricité totale du pays est généré à partir de sources de combustibles non fossiles.

« Les investissements dans les énergies renouvelables, bien que sur une tendance à la hausse, doivent être considérablement augmentés. Il y a un déficit de financement. Cet écart doit être comblé par un financement public climatique international pour attirer les investisseurs dans le domaine des énergies renouvelables », a déclaré le responsable du gouvernement indien. “Les ambitions accrues et les nouveaux objectifs pour lutter contre le changement climatique pourraient tous être vains si un soutien financier adéquat n’est pas fourni aux pays en développement.”

Malgré ses plans climatiques ambitieux, l’Inde investit également davantage dans le charbon, du moins à court terme. Au cours des deux dernières années seulement, le gouvernement indien a annoncé environ 50 milliards de dollars d’investissements publics et privés à venir dans le charbon.

L’indemnisation des pays pauvres des nations riches et très polluantes pour la destruction causée par le changement climatique, connue sous le nom de “pertes et dommages” dans les négociations sur le climat, sera un point clé de l’ordre du jour de nombreux pays en développement, dont l’Inde.

Selon la Banque mondiale, 750 millions de personnes en Asie du Sud ont été touchées par au moins une catastrophe naturelle au cours des deux dernières décennies. Ces catastrophes devraient devenir plus fréquentes et plus intenses, créant potentiellement d’immenses pertes et dommages dans la région. L’ONG Germanwatch a classé l’Inde au septième rang des pays les plus touchés par les conditions météorologiques extrêmes en 2019, notant que des inondations massives cette année-là ont causé des dégâts d’environ 10 milliards de dollars, faisant 1 800 morts et déplaçant environ 1,8 million de personnes.

“Je pense que c’est un vrai défi pour l’Inde de se positionner” sur les pertes et dommages, a déclaré Dubash, qui est également professeur au Center for Policy Research de New Delhi. “Je pense que ce serait un moment important pour l’Inde de signaler son allégeance aux pays vulnérables”,

Les observateurs à long terme de la diplomatie climatique affirment que l’Inde, comme de nombreux autres pays, chevauche les objectifs climatiques et améliore le niveau de vie.

« Certains groupes de pays ont tendance à penser que tout financement des énergies fossiles doit être arrêté et restreint. Le problème, entre autres, est qu’il ignore les efforts déployés par de nombreux pays pour atteindre les objectifs de développement durable », a déclaré RR Rashmi, éminent chercheur à l’Energy Research Institute de New Delhi.

Il a ajouté que l’abandon des combustibles fossiles « doit être un processus dirigé par le pays. Il est préférable de leur laisser le soin de décider quels secteurs s’attaquer en premier plutôt que de s’y attaquer à l’échelle mondiale.

De nombreux observateurs affirment que la conférence de cette année sera « entre les COP », car bon nombre des échéances fixées pour les objectifs en matière de changement climatique sont passées ou ne sont dues que dans les années à venir. Cela fait de la conférence “un bon moment pour faire avancer les questions que le monde développé met généralement de côté, comme les pertes et dommages, le financement climatique et l’adaptation”, a déclaré Avantika Goswami, chercheur en politique climatique au Centre pour la science et l’environnement à New Delhi.

Pour la plupart, les experts disent que l’Inde garde ses cartes près de sa poitrine.

L’Inde devra équilibrer “ce que le pays est prêt à mettre sur la table en termes de promesses, de politiques et d’engagements” et combien il est prêt à dépenser, a déclaré Dubash. “Nous (l’Inde) ne voulons donc pas faire quelque chose qui nous enfermerait dans quelque chose de coûteux à moins qu’il y ait une promesse de financement.”

