Au sommet de la liste de choses à faire de Bennett se coordonne avec les États-Unis

L’un des problèmes les plus importants auxquels le nouveau gouvernement Bennett sera confronté est la gestion de la coordination politique, militaire et du renseignement avec l’administration Biden, ce qui affectera la manière dont il relèvera presque tous les autres défis de politique étrangère, de sécurité nationale et économique. Au centre du dialogue actuel se trouve l’accord nucléaire relancé avec l’Iran, qui sera bientôt conclu.

L’establishment de la défense d’Israël, y compris l’armée et les agences de renseignement, considère l’Iran comme le principal ennemi du pays et le défi le plus difficile de tous.

Benjamin Netanyahu a soutenu que l’accord nucléaire initial, négocié en 2015 et connu sous le nom de Plan d’action global conjoint, n’a pas donné à Israël suffisamment de sécurité contre la possibilité que l’Iran essaie de développer une bombe nucléaire. Il a également objecté que l’accord ne couvrait aucun autre sujet crucial comme le soutien iranien aux milices dans les pays voisins.

Ce point de vue était généralement partagé à travers l’éventail politique en Israël et était soutenu par la plupart de l’establishment de la défense du pays. C’est apparemment aussi la position du nouveau gouvernement.