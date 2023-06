Au sommet de la chaîne alimentaire

– Mots Joanne Peters Photographie Lia Corbeaue

Cela pourrait surprendre à certains de voir Emad Yacoub au Riley’s Fish & Steak, retrousser ses manches pour écailler des huîtres fraîches par un après-midi de semaine très ensoleillé. Il scrute l’étalage de fruits de mer rempli de homard, de crabe dormeur, de crabe royal, etc., le dos à un magnifique mur de vin, les bateaux de croisière en face du somptueux restaurant formant une toile de fond parfaite pour les cartes postales.

Le processus consistant à forcer l’ouverture de tant de mollusques bivalves pour révéler la viande délicate à l’intérieur n’est tout simplement pas le genre de tâche répétitive à laquelle on s’attendrait de la part du cofondateur, président et chef de la direction de Glowbal Restaurant Group, l’une des entreprises de restauration les plus prospères de Vancouver, peut-être le Canada, qui vise 100 millions de dollars de revenus pour 2024.

Ceci, cependant, est vraiment la façon dont Emad gère les choses : littéralement pratique. Lorsqu’il ne recherche pas de nouveaux emplacements pour un certain nombre de marques qu’il a en tête, il gère de manière experte les flux de trésorerie, vérifie les mesures avec les commerçants, se connecte avec les chefs au sujet des menus des neuf établissements actuels du groupe, encadre les membres du personnel ou s’arrête chez les clients. tables pour discuter. C’est le genre enviable de gars qui peut régulièrement faire des journées de 12 heures mais qui n’a jamais l’impression de travailler.

Emad dit que sa passion pour l’hospitalité remonte à ses racines au Caire. Il se souvient d’un voyage de groupe qu’il a fait en Égypte il y a des années, passant quelques jours sur un bateau appelé felouque, flottant sur le Nil, s’arrêtant pour visiter des temples en cours de route. Lors d’une des excursions, dans un village isolé, le guide a frappé à la porte d’une humble maison sans électricité et a demandé s’ils pouvaient prendre du thé à la menthe. La femme de ménage était ravie, faisant immédiatement entrer les gens en disant : « bienvenue, bienvenue, bienvenue ! Tout le monde s’assit par terre et dégusta ensemble une tasse de la boisson chaude aux herbes.

« C’est l’Égypte : tout le monde ouvre sa maison aux étrangers. C’est l’hospitalité. Cela a mis un sourire sur mon visage. C’est la passion.

Emad est venu au Canada avec ses parents à l’âge de 19 ans après sa troisième année d’université, où il a étudié la comptabilité, ce déménagement lui permettant d’éviter la conscription. Il ne parlait pas un mot d’anglais. Il a d’abord vécu à Toronto et a décroché un emploi au Harbour Castle Hilton en tant qu’aide de cuisine; il se souvient d’avoir épluché et pressé des oranges pour en faire du jus, déterminé à accélérer jour après jour. Il a été reconnu pour son travail acharné et est devenu chef de cuisine au célèbre hôtel King Edward. Plus tard, il a été recruté par Joe Fortes Seafood & Chop House de Vancouver, où il a travaillé pendant quelques années avant de se lancer dans son empire.

Aujourd’hui, le portefeuille de Glowbal Restaurant Group comprend Glowbal (le premier, qui a ouvert ses portes en 2002), Trattoria, Italian Kitchen, Black + Blue Vancouver, The Roof, Five Sails, Coast et Riley’s. Ensuite, il y a son nouveau point chaud, le Black + Blue Toronto récemment ouvert, au cœur du quartier financier de la ville. C’est encore le début, mais les choses au restaurant de 9 000 pieds carrés avec un patio de 2 000 pieds carrés se déroulent à merveille, dit Emad.

Avec un effectif d’environ 1 400 personnes, Glowbal Restaurant Group se fait un devoir de participer à diverses actions caritatives ; pendant la pandémie, par exemple, il a fait don de plus de 100 000 repas dans le cadre de son programme Ten Days of Glowbal Giving. Emad croit également qu’il est important de récompenser les dirigeants fidèles de longue date avec « une partie de l’action », ce qui en fait des copropriétaires ; il possède 55 pour cent de la société, le reste est divisé entre les autres sélectionnés.

« Avant, je gagnais quatre dollars de l’heure quand je suis arrivé au Canada. Tant que j’ai de l’argent en poche, je suis content », dit-il. « J’ai des partenaires incroyablement fidèles, des barmans, des cuisiniers, des managers juniors… Nous nous entendons tous tellement, tellement bien. On ne se questionne pas. »

Emad, qui a des enfants âgés de 19 et 17 ans et une paire de jumeaux âgés de près de trois ans, n’a pas l’intention de ralentir de si tôt. Il était récemment à Miami pour repérer des lieux.

« Je crois vraiment que nous aimerions ouvrir aux États-Unis », dit-il. « Nous avons la sauce secrète. On sait fonctionner avec une marge très mince, et tout est plus cher au Canada. Un bon groupe de restaurants canadiens s’en tirerait très bien. Je vais à Tokyo pendant cinq jours – il y a une si bonne cuisine et de très bons restaurants. Peut-être que je trouverai quelques personnes à recruter. Je cherche toujours.

« L’objectif de l’entreprise a toujours été : pouvons-nous faire mieux chaque jour ? » il dit. « Nourriture de meilleure qualité, service de meilleure qualité… Nous travaillons plus fort pour l’améliorer. J’aime le fonctionnement des plans – comment concevoir un restaurant, négocier un bail, voir si les idées fonctionneront ou non, les constructions… Il n’a jamais été question d’argent. Si cela avait été une question d’argent, je resterais avec un seul concept et l’ouvrirais d’autres endroits tous les jours. J’ai trois ou quatre accords que je négociais aujourd’hui. Et j’aime être sur le sol. J’aime tout à ce sujet.

